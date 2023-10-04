Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грибной суп из сушеных грибов с перловкой. Сушеные грибы можно использовать любые. У меня были белые, также подойдут подосиновики, шиитаке или лисички.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы / Крупы / Перловая крупа / Сушеные грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 1,2 Литра

Грибы сушеные 40 Грамм

Крупа перловая 50 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Картофель 2-3 Штук

Морковь 1 Штука

Лавровый лист 1 Штука

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

36 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грибной суп из сушеных грибов с перловкой»

Подготовьте все ингредиенты.

Перловую крупу промойте и замочите в воде на 1 час.

Аналогично поступите с сушеными грибами. После грибы промойте и порежьте.

Переложите перловку и грибы в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения на среднем огне.

Картофель очистите и порежьте кубиками среднего размера, морковь нарежьте брусочками, а репчатый лук мелко порубите.

Обжарьте морковь и репчатый лук до золотистого цвета.

Спустя полчаса добавьте в кастрюлю овощную зажарку и картофель. Посолите, поперчите и добавьте лавровый лист. Варите еще около 25 минут до готовности картофеля и перловки.

Грибной суп из сушеных грибов с перловкой готов, приятного вам аппетита!