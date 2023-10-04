Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грибной суп из сушеных грибов с перловкой. Сушеные грибы можно использовать любые. У меня были белые, также подойдут подосиновики, шиитаке или лисички.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы / Крупы / Перловая крупа / Сушеные грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1,2 Литра
- Грибы сушеные 40 Грамм
- Крупа перловая 50 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Картофель 2-3 Штук
- Морковь 1 Штука
- Лавровый лист 1 Штука
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
36 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грибной суп из сушеных грибов с перловкой»
Подготовьте все ингредиенты.
Перловую крупу промойте и замочите в воде на 1 час.
Аналогично поступите с сушеными грибами. После грибы промойте и порежьте.
Переложите перловку и грибы в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения на среднем огне.
Картофель очистите и порежьте кубиками среднего размера, морковь нарежьте брусочками, а репчатый лук мелко порубите.
Обжарьте морковь и репчатый лук до золотистого цвета.
Спустя полчаса добавьте в кастрюлю овощную зажарку и картофель. Посолите, поперчите и добавьте лавровый лист. Варите еще около 25 минут до готовности картофеля и перловки.
Грибной суп из сушеных грибов с перловкой готов, приятного вам аппетита!