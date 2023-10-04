Без сахара и «шоком»: как заморозить ягоды, чтобы было вкусно и полезно?

Эндокринолог и диетолог Ольга Павлова в беседе с «Крымской газетой» поделилась советами, которые помогут сохранить полезные свойства ягод при их заморозке на зиму.

По мнению специалиста, ягоды перед замораживанием нужно перебрать, удалив подгнившие и испорченные, а после как следует промыть. Если этого не сделать, то запасы могут быть испорчены живучими личинками насекомых или плесневыми спорами.

Шоковая заморозка позволяет сохранить текстуру ягод и избежать кристаллизации воды, к тому же хранить, размораживать и использовать такие заготовки будет проще.

Некоторые хозяйки любят перетирать ягоды с сахаром — по мнению врача, этого делать не стоит. Фруктоза в сочетании с добавленным сахаром нейтрализует все полезные свойства продукта.

Ханить замороженные ягоды можно 1–2 года, но не больше, так как постепенно они все равно потеряют запасы витаминов и минералов.

Эксперт отметила, что ягоды лучше переносят медленную разморозку. Быстрая тоже подходит, но только если вы планируете обрабатывать ягоды — например, варить из них компот. А вот заморозить все обратно уже не получится: после таких экспериментов можно заработать расстройство желудка.

Ранее технолог Марина Достовалова подсказала читателям «Едим Дома», как правильно замораживать овощи.