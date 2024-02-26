Грибной суп – это первое блюдо, которое пользуется огромной популярностью в странах постсоветского пространства, но чему здесь удивляться, если с наступлением осени большая часть населения отправляется в золотые леса за добычей? Сварить суп можно не только в сезон, но и в любую пору года, потому как для готовки подходят, как сушеные, так и замороженные грибочки. Помимо ароматного ингредиента, традиционно в состав таких блюд также входят картофельные кубики, классическая зажарка и специи. Но если вы не любите лесные прогулки, то это вовсе не повод для расстройства, потому как можно побаловать себя и кушаньем, приготовленным из того, что продается в каждом супермаркете: вешенки либо шампиньоны.

Грибной суп из свежих грибов с картошкой

Грибной суп из свежих грибов с картошкой – это ароматное блюдо, перед которым невозможно устоять, несмотря на простой набор продуктов и элементарность приготовления. В качестве примера в рецепте используются вешенки, но вы можете заменить их любыми лесными грибами, которые предварительно следует отварить.

Ингредиенты –+2 порц.

Картофель 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Вешенки свежие 300 гр.

Морковь 1 шт.

Масло подсолнечное для жарки

Соль по вкусу

Вода 1.5 л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 45 мин.

Как сварить вкусный грибной суп? Первым делом очищаем и промываем картошку, морковь и лук. Мелко рубим головку репчатого лука. Вооружаемся теркой и измельчаем морковь. В сковородку наливаем и прогреваем подсолнечное масло, 4-6 минут обжариваем измельченные овощи, часто помешивая. Картошку режем произвольными ломтиками и забрасываем в кастрюлю. Следом перекладываем зажарку. Грибы промываем и слегка отжимаем, разрезаем на небольшие кусочки и добавляем к овощам. Заливаем компоненты водой и доводим до кипения, солим и перчим. Провариваем в течение 20 минут на умеренном огне. Грибной суп готов! Разливаем его по порционным пиалам и подаем. Приятного аппетита!

Грибной суп из сушеных грибов

Грибной суп из сушеных белых грибов – это популярное первое блюдо, которое покорит своим ароматом еще в процессе варки. Для готовки вам потребуется небольшая горстка сушеных грибочков, овощи, которые есть под рукой и совсем немного сливок, которые придадут кушанью особую нежность.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Грибы сушеные – 30 гр.

Картофель – 7 шт.

Морковка – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Сливки 10% – 100 мл.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку чистим и ополаскиваем, режем клубни соломкой и забрасываем в кипящую подсоленную воду.

Шаг 2. Параллельно на раскаленном растительном масле 3-4 минуты обжариваем натертую на терке морковку, добавляем луковые полукольца и доводим до мягкости.

Шаг 3. Сухие грибы предварительно вымачиваем в теплой воде, промываем и повторно заливаем водичкой еще на 5-7 минут.

Шаг 4. Грибы отжимаем и сохраняем в крупной нарезке, воду сохраняем, так как она нам еще пригодится.

Шаг 5. Перекладываем грибы к зажарке и постепенно вливаем воду, в которой они вымачивались. На медленном огне выпариваем влагу и заливаем сливками.

Шаг 6. Сливочную массу перемешиваем и убираем с конфорки.

Шаг 7. Зелень мелко шинкуем.

Шаг 8. Соединяем содержимое сковороды с измельченной зеленью.

Шаг 9. Зажарку перекладываем в кастрюлю с готовой картошкой, доводим до кипения и при необходимости досаливаем. Оставляем под крышкой настояться на 30-60 минут.

Шаг 10. К столу подаем в горячем виде, дополнив ломтиками свежего хлеба. Приятного аппетита!

Грибной суп из замороженных лесных грибов

Грибной суп из замороженных лесных грибов – это легкое и нежирное блюдо, которое отлично подходит для сытного и сбалансированного обеда, особенно, при добавлении ложечки охлажденной сметаны, свежей рубленой зелени и любимых ароматных специй – пальчики оближешь!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Грибы лесные замороженные – 200 гр.

Картошка – 2-3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прямо в кастрюле прогреваем небольшое количество растительного масла и забрасываем четверть кольца репчатого лука.

Шаг 2. Через 1-2 минуты всыпаем морковку, измельченную на терке – помешивая, обжариваем овощи до мягкости и золотистости. Примерно 7-10 минут.

Шаг 3. Добавляем кубики картофеля.

Шаг 4. Заливаем ингредиенты водой и доводим до кипения, подсаливаем и убавляем нагрев – томим около 20 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени, в жаропрочную посуду окунаем замороженные грибы, варим 15-20 минут после повторного закипания.

Шаг 6. Готовый суп дополняем зеленью и любимыми специями.

Шаг 7. Разливаем кушанье по супницам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Грибной суп из шампиньонов с плавленым сыром

Грибной суп из шампиньонов с плавленым сыром – это удивительно нежное и питательное блюдо, которое можно готовить не только в период зимней стужи, но и в самые жаркие дни. Такой суп можно предложить домочадцам даже в холодном виде, потому как вкусовые качества не утрачиваются.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 гр.

Морковка – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Картошка – 3-4 шт.

Сырок плавленый – 200 гр.

Зелень – 1 пучок.

Кипяток – 2 л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и ополаскиваем корнеплоды: луковицу мелко рубим, а морковь натираем на терке. Грибы нарезаем небольшими сегментами, горстку режем крупно.

Шаг 2. В кастрюлю вливаем растительное масло и около 5 минут пассеруем овощи, засыпаем шампиньоны и, помешивая, обжариваем компоненты еще 7-10 минут.

Шаг 3. Затем забрасываем в кастрюлю кубики картошки – заливаем двумя литрами кипятка и томим на среднем нагреве 10 минут.

Шаг 4. По истечении указанного времени вводим кусочки сыра и активно размешиваем суп, до полного растворения ингредиента. Добавляем соль, зелень и черный перец.

Шаг 5. Остатки грибов подрумяниваем на разогретом растительном масле и ими же украшаем порции готового супа. Приятного аппетита!

Классический суп-пюре из шампиньонов со сливками

Классический суп-пюре из шампиньонов со сливками – это блюдо, которое покоряет своим насыщенным и ярким сливочно-грибным вкусом и нежной консистенцией, не похожей ни на что другое. В классическом варианте приготовления, вы не встретите ничего лишнего, минимальный продуктовый набор и максимум ароматов и вкусов.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Вода – 500 мл.

Шампиньоны – 300 гр.

Сливки 20% – 120 мл.

Орех мускатный молотый – 1 щепотка

Лук репчатый – 200 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем головки лука и грибы, мелко рубим свежую петрушку.

Шаг 2. В сковородке с подсолнечным маслом пассеруем небольшие ломтики лука до мягкости, забрасываем кубики шампиньонов и готовим на минимальном пламени до испарения влаги и золотистости. Ориентируясь на свой вкус, посыпаем молотым перцем и солью.

Шаг 3. Обжаренные ингредиенты перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения, провариваем 25 минут на медленном огне и вливаем сливки. Спустя 5 минут кастрюлю убираем с плиты и пюрируем ее содержимое, вооружившись погружным блендером. Приправляем мускатным орехом.

Шаг 4. Распределяем крем-суп по тарелкам и по желанию украшаем сухариками и зеленью.

Шаг 5. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Грибной суп с лисичками

Грибной суп с лисичками – это одно из самых простых первых блюд, которые только можно приготовить на основе лесных осенних грибов. Лисички – это прекрасный продукт, так как в этих грибах не заводятся паразиты, а произрастают они целыми семействами. Так давайте же побалуем себя и семью наваристым и ароматным супом!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лисички – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Картошка – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Зелень – 25 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 1 л.

Масло растительное – 0,5 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лисички очищаем от земли и прочей грязи, промываем и провариваем 15 минут, откидываем на сито и даем стечь жидкости.

Шаг 2. Отварные грибы произвольно измельчаем.

Шаг 3. Мелко нарезаем очищенный чеснок и лук, обжариваем до мягкости в толстостенном сотейнике на смеси из двух видов масел.

Шаг 4. Теперь в сотейник засыпаем тертую на терке морковь, перемешиваем и жарим еще 5 минут.

Шаг 5. Засыпаем нарезку из картофеля и, при постоянном помешивании, прогреваем составляющие на протяжении 5 минут.

Шаг 6. Дополняем состав рубленой зеленью и солью, заливаем водой и провариваем до полуготовности картофельных ломтиков.

Шаг 7. Добавляем грибы и томим кушанье на среднем нагреве еще 15 минут.

Шаг 8. Приправляем суп лавровым листом и еще одной горстью зелени. Убрав с конфорки, настаиваем под крышкой 10-15 минут для раскрытия всех ароматов.

Шаг 9. Горячее блюдо сервируем и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Грибной суп из сушеных белых грибов

Грибной суп из сушеных белых грибов – это настоящий деликатес, особенно в период холодов и метелей за окном. Тарелка такого супчика не только поднимет вам настроение и согреет внутри, но также моментально перенесет вас в лето и приятные воспоминания, благодаря своему изумительному аромату.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Вода – 1,5 л.

Грибы белые сушеные – 50 гр.

Картофель – 200 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Лапша – 50 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Чабрец – 1 ч.л.

Укроп сухой – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, перечисленные выше.

Шаг 2. Грибы заливаем теплой водой и оставляем на 15 минут.

Шаг 3. Репчатый лук произвольно нарезаем и пассеруем на подсолнечном масле с добавлением молотого перца и чабреца.

Шаг 4. Воду доводим до кипения в кастрюле подходящего размера, добавляем грибы вместе с отваром, жареный лук, лаврушку, укроп и соль – доводим до кипения. Через 10 минут забрасываем в ароматный бульон кубики картошки и лапшу.

Шаг 5. Томим суп на медленном огне до готовности картофеля.

Шаг 6. Перед тем как приглашать домочадцев к столу, дайте первому блюду настояться под крышкой хотя бы полчаса. Приятного аппетита!

Грибной суп с перловкой

Грибной суп с перловкой – это сытное и невероятно вкусное кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера! Так как крупе требуется некоторое время для вымачивания, рекомендуется предварительно залить перловку водой – это действие сократит процесс приготовления.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Грибы лесные замороженные – 300 гр.

Перловка – 0,25-0,5 ст.

Морковка – 0,5 шт.

Картофель – 4-5 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом варки супа, крупу заливаем кипятком и оставляем на два часа для набухания.

Шаг 2. Затем откидываем перловку на сито и хорошенько промываем под струей воды.

Шаг 3. Пересыпаем «зернышки» в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и снимаем шумовкой пену, продолжаем варку на медленном огне.

Шаг 4. Грибы размораживаем на нижней полке холодильной камеры либо в микроволновой печи. Высыпаем на сковородку с разогретым растительным маслом и обжариваем около 5 минут.

Шаг 5. Выкладываем ароматные грибы к перловке.

Шаг 6. Примерно через 10 минут отправляем в кастрюлю нарезанный картофель.

Шаг 7. Не теряя времени, делаем зажарку из мелких кубиков моркови и лука. Обжаривать ингредиенты следует на той же сковородке, в которой обжаривались грибы.

Шаг 8. Когда картошка сварилась, дополняем состав зажаркой. Еще через 5 минут дополняем состав измельченной зеленью, солью и молотым перцем.

Шаг 9. При наличии времени даем кушанью настояться. Подаем обязательно со сметаной и свежим хлебом. Приятного аппетита!

Грибной суп из шампиньонов и курицы

Грибной суп из шампиньонов и курицы – это сбалансированное и ароматное блюдо, которое не только утолит ваш голод, но также зарядит энергией. Для получения насыщенного бульона, лучше использовать домашнюю птицу, а в магазинах выбирать охлажденную продукцию, а не замороженную.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Вода – 1,5 л.

Шампиньоны – 250 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Курица – 250 гр.

Картошка – 300 гр.

Морковь – 100 гр.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу обдаем водой и зачищаем от вкраплений жира и пленок. Очищаем и нарезаем кубиками овощи и грибы, мелко шинкуем промытую зелень.

Шаг 2. Птицу заливаем водой и доводим до кипения, солим и провариваем около 20 минут. Вылавливаем мясо и перекладываем в пиалу, а в бульон закидываем картошку, повторно кипятим и варим 5-7 минут.

Шаг 3. Параллельно разогреваем растительное масло в сковородке и на среднем огне обжариваем морковь с луком до румяности и мягкости. Добавляем шампиньоны и выпариваем влагу. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 4. В кипящий бульон перекладываем пассерованные овощи и волокна курицы, приправляем лавром и щепоткой соли. Выключаем огонь и даем постоять под крышкой 10-15 минут.

Шаг 5. Распределяем первое блюдо по порционным пиалам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Грибной суп с вермишелью

Грибной суп с вермишелью – это отличный вариант для полноценного семейного обеда, который насытит вас и удовлетворит вкусом, а также ароматом. Для готовки вы можете брать не только консервированные грибы, но и собственные заготовки из морозильной камеры.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Шампиньоны маринованные – 1 банка.

Вермишель – 30 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Картошка – 2 шт.

Масло сливочное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты и ставим кастрюлю с полутора литрами воды закипать, солим и выкладываем содержимое банки с грибами, слив рассол.

Шаг 2. Очищаем лук и картошку и произвольно измельчаем.

Шаг 3. Растапливаем в сковородке ломтик сливочного масла, на максимальном нагреве при постоянном помешивании в течение минуты, обжариваем лук.

Шаг 4. В кастрюлю перекладываем картошку, засекаем 7 минут и добавляем зажарку. Провариваем суп до готовности всех компонентов, забрасываем вермишель и через пару минут убираем с плиты.

Шаг 5. Разливаем наваристый суп по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!