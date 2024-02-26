Грибной суп – это первое блюдо, которое пользуется огромной популярностью в странах постсоветского пространства, но чему здесь удивляться, если с наступлением осени большая часть населения отправляется в золотые леса за добычей? Сварить суп можно не только в сезон, но и в любую пору года, потому как для готовки подходят, как сушеные, так и замороженные грибочки. Помимо ароматного ингредиента, традиционно в состав таких блюд также входят картофельные кубики, классическая зажарка и специи. Но если вы не любите лесные прогулки, то это вовсе не повод для расстройства, потому как можно побаловать себя и кушаньем, приготовленным из того, что продается в каждом супермаркете: вешенки либо шампиньоны.
Грибной суп из свежих грибов с картошкой
Грибной суп из свежих грибов с картошкой – это ароматное блюдо, перед которым невозможно устоять, несмотря на простой набор продуктов и элементарность приготовления. В качестве примера в рецепте используются вешенки, но вы можете заменить их любыми лесными грибами, которые предварительно следует отварить.
Ингредиенты –+2 порц.
- Картофель 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Вешенки свежие 300 гр.
- Морковь 1 шт.
- Масло подсолнечное для жарки
- Соль по вкусу
- Вода 1.5 л.
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 45 мин.
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Как сварить вкусный грибной суп? Первым делом очищаем и промываем картошку, морковь и лук.
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Мелко рубим головку репчатого лука.
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Вооружаемся теркой и измельчаем морковь.
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В сковородку наливаем и прогреваем подсолнечное масло, 4-6 минут обжариваем измельченные овощи, часто помешивая.
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Картошку режем произвольными ломтиками и забрасываем в кастрюлю.
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Следом перекладываем зажарку.
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Грибы промываем и слегка отжимаем, разрезаем на небольшие кусочки и добавляем к овощам.
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Заливаем компоненты водой и доводим до кипения, солим и перчим. Провариваем в течение 20 минут на умеренном огне.
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Грибной суп готов! Разливаем его по порционным пиалам и подаем. Приятного аппетита!
Грибной суп из сушеных грибов
Грибной суп из сушеных белых грибов – это популярное первое блюдо, которое покорит своим ароматом еще в процессе варки. Для готовки вам потребуется небольшая горстка сушеных грибочков, овощи, которые есть под рукой и совсем немного сливок, которые придадут кушанью особую нежность.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Грибы сушеные – 30 гр.
- Картофель – 7 шт.
- Морковка – 3 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Сливки 10% – 100 мл.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картошку чистим и ополаскиваем, режем клубни соломкой и забрасываем в кипящую подсоленную воду.
Шаг 2. Параллельно на раскаленном растительном масле 3-4 минуты обжариваем натертую на терке морковку, добавляем луковые полукольца и доводим до мягкости.
Шаг 3. Сухие грибы предварительно вымачиваем в теплой воде, промываем и повторно заливаем водичкой еще на 5-7 минут.
Шаг 4. Грибы отжимаем и сохраняем в крупной нарезке, воду сохраняем, так как она нам еще пригодится.
Шаг 5. Перекладываем грибы к зажарке и постепенно вливаем воду, в которой они вымачивались. На медленном огне выпариваем влагу и заливаем сливками.
Шаг 6. Сливочную массу перемешиваем и убираем с конфорки.
Шаг 7. Зелень мелко шинкуем.
Шаг 8. Соединяем содержимое сковороды с измельченной зеленью.
Шаг 9. Зажарку перекладываем в кастрюлю с готовой картошкой, доводим до кипения и при необходимости досаливаем. Оставляем под крышкой настояться на 30-60 минут.
Шаг 10. К столу подаем в горячем виде, дополнив ломтиками свежего хлеба. Приятного аппетита!
Грибной суп из замороженных лесных грибов
Грибной суп из замороженных лесных грибов – это легкое и нежирное блюдо, которое отлично подходит для сытного и сбалансированного обеда, особенно, при добавлении ложечки охлажденной сметаны, свежей рубленой зелени и любимых ароматных специй – пальчики оближешь!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Грибы лесные замороженные – 200 гр.
- Картошка – 2-3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Прямо в кастрюле прогреваем небольшое количество растительного масла и забрасываем четверть кольца репчатого лука.
Шаг 2. Через 1-2 минуты всыпаем морковку, измельченную на терке – помешивая, обжариваем овощи до мягкости и золотистости. Примерно 7-10 минут.
Шаг 3. Добавляем кубики картофеля.
Шаг 4. Заливаем ингредиенты водой и доводим до кипения, подсаливаем и убавляем нагрев – томим около 20 минут.
Шаг 5. По истечении указанного времени, в жаропрочную посуду окунаем замороженные грибы, варим 15-20 минут после повторного закипания.
Шаг 6. Готовый суп дополняем зеленью и любимыми специями.
Шаг 7. Разливаем кушанье по супницам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!
Грибной суп из шампиньонов с плавленым сыром
Грибной суп из шампиньонов с плавленым сыром – это удивительно нежное и питательное блюдо, которое можно готовить не только в период зимней стужи, но и в самые жаркие дни. Такой суп можно предложить домочадцам даже в холодном виде, потому как вкусовые качества не утрачиваются.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 300 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Картошка – 3-4 шт.
- Сырок плавленый – 200 гр.
- Зелень – 1 пучок.
- Кипяток – 2 л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом очищаем и ополаскиваем корнеплоды: луковицу мелко рубим, а морковь натираем на терке. Грибы нарезаем небольшими сегментами, горстку режем крупно.
Шаг 2. В кастрюлю вливаем растительное масло и около 5 минут пассеруем овощи, засыпаем шампиньоны и, помешивая, обжариваем компоненты еще 7-10 минут.
Шаг 3. Затем забрасываем в кастрюлю кубики картошки – заливаем двумя литрами кипятка и томим на среднем нагреве 10 минут.
Шаг 4. По истечении указанного времени вводим кусочки сыра и активно размешиваем суп, до полного растворения ингредиента. Добавляем соль, зелень и черный перец.
Шаг 5. Остатки грибов подрумяниваем на разогретом растительном масле и ими же украшаем порции готового супа. Приятного аппетита!
Классический суп-пюре из шампиньонов со сливками
Классический суп-пюре из шампиньонов со сливками – это блюдо, которое покоряет своим насыщенным и ярким сливочно-грибным вкусом и нежной консистенцией, не похожей ни на что другое. В классическом варианте приготовления, вы не встретите ничего лишнего, минимальный продуктовый набор и максимум ароматов и вкусов.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Вода – 500 мл.
- Шампиньоны – 300 гр.
- Сливки 20% – 120 мл.
- Орех мускатный молотый – 1 щепотка
- Лук репчатый – 200 гр.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса очищаем головки лука и грибы, мелко рубим свежую петрушку.
Шаг 2. В сковородке с подсолнечным маслом пассеруем небольшие ломтики лука до мягкости, забрасываем кубики шампиньонов и готовим на минимальном пламени до испарения влаги и золотистости. Ориентируясь на свой вкус, посыпаем молотым перцем и солью.
Шаг 3. Обжаренные ингредиенты перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения, провариваем 25 минут на медленном огне и вливаем сливки. Спустя 5 минут кастрюлю убираем с плиты и пюрируем ее содержимое, вооружившись погружным блендером. Приправляем мускатным орехом.
Шаг 4. Распределяем крем-суп по тарелкам и по желанию украшаем сухариками и зеленью.
Шаг 5. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!
Грибной суп с лисичками
Грибной суп с лисичками – это одно из самых простых первых блюд, которые только можно приготовить на основе лесных осенних грибов. Лисички – это прекрасный продукт, так как в этих грибах не заводятся паразиты, а произрастают они целыми семействами. Так давайте же побалуем себя и семью наваристым и ароматным супом!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Лисички – 350 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картошка – 300 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Зелень – 25 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Вода – 1 л.
- Масло растительное – 0,5 ст.л.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Лисички очищаем от земли и прочей грязи, промываем и провариваем 15 минут, откидываем на сито и даем стечь жидкости.
Шаг 2. Отварные грибы произвольно измельчаем.
Шаг 3. Мелко нарезаем очищенный чеснок и лук, обжариваем до мягкости в толстостенном сотейнике на смеси из двух видов масел.
Шаг 4. Теперь в сотейник засыпаем тертую на терке морковь, перемешиваем и жарим еще 5 минут.
Шаг 5. Засыпаем нарезку из картофеля и, при постоянном помешивании, прогреваем составляющие на протяжении 5 минут.
Шаг 6. Дополняем состав рубленой зеленью и солью, заливаем водой и провариваем до полуготовности картофельных ломтиков.
Шаг 7. Добавляем грибы и томим кушанье на среднем нагреве еще 15 минут.
Шаг 8. Приправляем суп лавровым листом и еще одной горстью зелени. Убрав с конфорки, настаиваем под крышкой 10-15 минут для раскрытия всех ароматов.
Шаг 9. Горячее блюдо сервируем и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Грибной суп из сушеных белых грибов
Грибной суп из сушеных белых грибов – это настоящий деликатес, особенно в период холодов и метелей за окном. Тарелка такого супчика не только поднимет вам настроение и согреет внутри, но также моментально перенесет вас в лето и приятные воспоминания, благодаря своему изумительному аромату.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Вода – 1,5 л.
- Грибы белые сушеные – 50 гр.
- Картофель – 200 гр.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Лапша – 50 гр.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Чабрец – 1 ч.л.
- Укроп сухой – 2 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем компоненты, перечисленные выше.
Шаг 2. Грибы заливаем теплой водой и оставляем на 15 минут.
Шаг 3. Репчатый лук произвольно нарезаем и пассеруем на подсолнечном масле с добавлением молотого перца и чабреца.
Шаг 4. Воду доводим до кипения в кастрюле подходящего размера, добавляем грибы вместе с отваром, жареный лук, лаврушку, укроп и соль – доводим до кипения. Через 10 минут забрасываем в ароматный бульон кубики картошки и лапшу.
Шаг 5. Томим суп на медленном огне до готовности картофеля.
Шаг 6. Перед тем как приглашать домочадцев к столу, дайте первому блюду настояться под крышкой хотя бы полчаса. Приятного аппетита!
Грибной суп с перловкой
Грибной суп с перловкой – это сытное и невероятно вкусное кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера! Так как крупе требуется некоторое время для вымачивания, рекомендуется предварительно залить перловку водой – это действие сократит процесс приготовления.
Время готовки – 3 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Грибы лесные замороженные – 300 гр.
- Перловка – 0,25-0,5 ст.
- Морковка – 0,5 шт.
- Картофель – 4-5 шт.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом варки супа, крупу заливаем кипятком и оставляем на два часа для набухания.
Шаг 2. Затем откидываем перловку на сито и хорошенько промываем под струей воды.
Шаг 3. Пересыпаем «зернышки» в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и снимаем шумовкой пену, продолжаем варку на медленном огне.
Шаг 4. Грибы размораживаем на нижней полке холодильной камеры либо в микроволновой печи. Высыпаем на сковородку с разогретым растительным маслом и обжариваем около 5 минут.
Шаг 5. Выкладываем ароматные грибы к перловке.
Шаг 6. Примерно через 10 минут отправляем в кастрюлю нарезанный картофель.
Шаг 7. Не теряя времени, делаем зажарку из мелких кубиков моркови и лука. Обжаривать ингредиенты следует на той же сковородке, в которой обжаривались грибы.
Шаг 8. Когда картошка сварилась, дополняем состав зажаркой. Еще через 5 минут дополняем состав измельченной зеленью, солью и молотым перцем.
Шаг 9. При наличии времени даем кушанью настояться. Подаем обязательно со сметаной и свежим хлебом. Приятного аппетита!
Грибной суп из шампиньонов и курицы
Грибной суп из шампиньонов и курицы – это сбалансированное и ароматное блюдо, которое не только утолит ваш голод, но также зарядит энергией. Для получения насыщенного бульона, лучше использовать домашнюю птицу, а в магазинах выбирать охлажденную продукцию, а не замороженную.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Вода – 1,5 л.
- Шампиньоны – 250 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Курица – 250 гр.
- Картошка – 300 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Курицу обдаем водой и зачищаем от вкраплений жира и пленок. Очищаем и нарезаем кубиками овощи и грибы, мелко шинкуем промытую зелень.
Шаг 2. Птицу заливаем водой и доводим до кипения, солим и провариваем около 20 минут. Вылавливаем мясо и перекладываем в пиалу, а в бульон закидываем картошку, повторно кипятим и варим 5-7 минут.
Шаг 3. Параллельно разогреваем растительное масло в сковородке и на среднем огне обжариваем морковь с луком до румяности и мягкости. Добавляем шампиньоны и выпариваем влагу. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.
Шаг 4. В кипящий бульон перекладываем пассерованные овощи и волокна курицы, приправляем лавром и щепоткой соли. Выключаем огонь и даем постоять под крышкой 10-15 минут.
Шаг 5. Распределяем первое блюдо по порционным пиалам и подаем к столу. Приятного аппетита!
Грибной суп с вермишелью
Грибной суп с вермишелью – это отличный вариант для полноценного семейного обеда, который насытит вас и удовлетворит вкусом, а также ароматом. Для готовки вы можете брать не только консервированные грибы, но и собственные заготовки из морозильной камеры.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Шампиньоны маринованные – 1 банка.
- Вермишель – 30 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 1,5 л.
- Картошка – 2 шт.
- Масло сливочное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты и ставим кастрюлю с полутора литрами воды закипать, солим и выкладываем содержимое банки с грибами, слив рассол.
Шаг 2. Очищаем лук и картошку и произвольно измельчаем.
Шаг 3. Растапливаем в сковородке ломтик сливочного масла, на максимальном нагреве при постоянном помешивании в течение минуты, обжариваем лук.
Шаг 4. В кастрюлю перекладываем картошку, засекаем 7 минут и добавляем зажарку. Провариваем суп до готовности всех компонентов, забрасываем вермишель и через пару минут убираем с плиты.
Шаг 5. Разливаем наваристый суп по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!