Хачапури на кефире – это очень вкусное и аппетитное угощение по мотивам грузинской кухни. Все еще думаете, что хачапури – это сложно и только для опытных хозяек? Тогда обратите внимание на нашу кулинарную подборку из десяти быстрых рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде
Хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде – это простой и быстрый способ порадовать себя аппетитным сытным лакомством грузинской кухни. Такие хачапури выходят очень нежными и привлекательными. Их можно подавать к семейному завтраку, обеду или в качестве интересного перекуса.
Ингредиенты –+4 порц.
- Мука 520 гр.
- Кефир 520 мл.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сода пищевая 1 ч.л.
- Соль 1 ч.л.
- Сыр Адыгейский 300 гр.
- Масло сливочное 40 гр.
Шаги 80 мин.
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Как приготовить хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде? Берем все нужные продукты из нашего списка.
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Для теста в миску вливаем кефир. В нему добавляем одно яйцо, соль и соду. Хорошо все размешиваем и постепенно всыпаем просеянную муку. Продолжаем вымешивать до однородности. Далее тесто закрываем пленкой и оставляем на 1 час.
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В это время займемся начинкой. Натираем сыр на терке и размешиваем его со вторым яйцом и сливочным маслом.
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Полученное тесто разделяем на равные части, которые раскатываем в тонкий круги.
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В серединке всех кругов из теста размещаем начинку. Заворачиваем ее в тесто, формируем лепешку, переворачиваем ее швом вниз и осторожно раскатываем.
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Обжариваем каждую лепешку на сухой сковородке. Готовим под крышкой на пониженном огне около 8 минут. Переворачиваем и готовим еще три минуты. Перед подачей можно обмазать сливочным маслом.
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Хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде готовы. Угощайтесь!
Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде
Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде – это интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Такие хачапури отличаются ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Кроме того, угощение порадует быстрым и простым кулинарным процессом без использования духовки.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Мука – 100 гр.
- Кефир – 5 ст.л.
- Сыр – 200 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Петрушка – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Сперва готовим быстрое и простое тесто. Разбиваем яйца во вместительную миску.
- Соединяем яйца с солью, перцем, петрушкой и кефиром. Хорошо размешиваем.
- Сыр натираем на крупной терке и добавляем в основное тесто. Перемешиваем.
- Разрыхлитель добавляем в просеянную муку в отдельной посуде и перемешиваем.
- Муку вводим в тесто частями, каждый раз хорошо размешивая.
- Хорошо вымешанное тесто порционно отправляем на смазанную растительным маслом сковороду, жарим под крышкой.
- Достигаем румяной корочки. Используя лопатку, стараемся переворачивать максимально осторожно. Жарим по три-четыре минуты с каждой стороны.
- Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде готовы. Можно пробовать!
Быстрые хачапури на кефире с творогом на сковороде
Быстрые хачапури на кефире с творогом на сковороде отличаются особенной нежностью и воздушностью. Такое угощение точно всех удивит и порадует. Подавайте к семейному завтраку или обеду вместе с горячими супами и мясными блюдами. Используйте нашу простую кулинарную идею!
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Мука кукурузная – 70 гр.
- Творог – 300 гр.
- Кефир – 70 мл.
- Яйцо крупное – 2 шт.
- Сыр сулугуни – 70 гр.
- Соль – по вкусу.
- Сода – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты по нашему списку.
- В удобную для вымешивания глубокую посуду отправляем творог, вливаем кефир и разбиваем куриные яйца. Сюда же добавляем соду, соль и начинаем вымешивать.
- В вымешанную массу натираем сыр через крупную сторону терки. Размешиваем.
- В заготовку всыпаем 70 грамм просеянной кукурузной муки. В этот момент можно подсыпать и специи, но без них будет также вкусно.
- Активно размешиваем всю заготовку, чтобы сыр равномерно распределился по всей массе.
- Прогреваем сковородку и слегка поливаем ее растительным маслом. Частично выкладываем сюда тесто и размазываем его по поверхности сковороды в виде лепешки. Одна часть теста – одна лепешка хачапури.
- Закрываем заготовку крышкой и готовим на умеренном огне около 6 минут.
- Аккуратно перекладываем блин на другую сторону и готовим еще три минуты с другой стороны.
- Быстрые хачапури на кефире с творогом на сковороде готовы. Подавайте интересное угощение к столу и оценивайте вкус!
Ленивые хачапури на кефире с зеленью
Ленивые хачапури на кефире с зеленью порадуют не только интересным вкусом, но и удивительным ароматом. Кроме того, такой питательный и аппетитный продукт очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам даже не понадобится духовой шкаф. Попробуйте!
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кефир – 200 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – 0,3 ч.л.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
- Мука – 500 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ч.л. + для жарки
- Сыр сулугуни – 400 гр.
- Петрушка – 2 ветки.
- Масло сливочное – 0,5 пачки.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Достаем нужные продукты, которые указаны в нашем списке. Во вместительную посуду вливаем 200 миллилитров кефира и погружаем куриное яйцо. Сюда же всыпаем соль и сахарный песок. Хорошенько взбалтываем все венчиком.
- Отправляем в жидкую смесь просеянную от комочков муку с содой, также малую часть растительного масла – две чайные ложки. Замешиваем тесто, пока оно не станет максимально мягким и однородным.
- Плотно затягиваем тесто целлофаном или пищевой пленкой и оставляем его на 15 минут.
- Для начинки в отдельную посуду натираем на терке сыр, измельчаем зелень и присоединяем разбитое куриное яйцо. Активно размешиваем.
- Подготовленное тесто разделяем на равные по объему шарики. По каждому куску проходимся скалкой, чтобы раскатать в лепешку и по центру размещаем нашу аппетитную начинку. Затягиваем сырную массу краями теста и собираем привлекательный конвертик.
- Прогреваем сковороду и обмазываем поверхность растительным маслом. До румянца готовим на нем наши заготовки с обеих сторон.
- Горячие хачапури сразу же промазываем растопленным сливочным маслом для яркого аромата и аппетитного вида.
- Ленивые хачапури на кефире с зеленью готовы!
Хачапури на кефире с сулугуни на сковороде
Хачапури на кефире с сулугуни на сковороде – это несложное в исполнении и очень яркое кулинарное решение для домашнего завтрака, обеда или перекуса. Аппетитное блюдо по мотивам грузинской кухни каждый сможет приготовить. Порадуйте себя и родных интересной кулинарной идеей.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Кефир – 450 мл.
- Мука – 0,5 кг.
- Сыр сулугуни – 450 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Выбираем подходящую для размешивания вместительную емкость. Просеиваем сюда муку и добавляем соль с сахаром.
- Делаем углубление в сухой массе и вливаем сюда кефир. Добавляем соду. Он даст реакцию с кисломолочным продуктом, благодаря чему готовые хачапури выйдут более пышными.
- Замешиваем послушное мягкое тесто, затягиваем его пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
- Делим готовое тесто на три равные части. Также вы можете сделать больше кусочков, но хачапури выйдут меньшими по размеру.
- Раскатываем каждый кусочек теста в лепешку и по центру выкладываем тертый на терке сыр.
- Затягиваем сыр краями теста и плотно защипываем.
- Переворачиваем заготовку швом вниз.
- Аккуратно раскатываем продукт, передавая ему форму аккуратного круга.
- Хорошенько прогреваем сухую сковородку и выкладываем сюда хачапури. Обжариваем до румянца с обеих сторон. Если лепешка начнет надуваться, сделайте небольшой прокол и выпустите воздух.
- Горячие угощения сразу обмазывайте растопленным сливочным маслом и складывайте стопкой друг на друга.
- Хачапури на кефире с сулугуни на сковороде готовы. Угощайтесь!
Хачапури на кефире с картошкой на сковороде
Хачапури на кефире с картошкой на сковороде получаются очень аппетитными, румяными и привлекательными. Такое интересное угощение по мотивам грузинской кухни можно есть просто так или подавать к столу как дополнение к супам, горячим мясным и другим домашним блюдам.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кефир – 1 ст.
- Мука – 2-2,5 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Масло сливочное – 30 гр. + для смазывания
- Картофель вареный – 200 гр.
- Сыр брынза – 200 гр.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем продукты по списку. Заранее отвариваем картофель в мундире.
- Для лепешек в одну емкость отправляем просеянную муку, соль и соду. В кефир погружаем куриное яйцо и размешиваем.
- Присоединяем подготовленный кефир, растопленное и охлажденное сливочное масло в мучную основу. Замешиваем тесто – оно должно выйти достаточно мягким и эластичным.
- Пшеничной муки может потребоваться больше, чем 2 стакана – оценивайте визуально густоту теста. После замеса даем ему отлежаться 25-30 минут, плотно укрыв пищевой пленкой.
- Отварной и почищенный картофель раздавливаем до получения пюре.
- Добавляем брынзу, хорошо перемешиваем. Сыр лучше всего натереть или раскрошить до мелкого состояния.
- Делим полученное тесто на равные части. Слегка разминаем каждую часть теста, выкладываем на середину наших лепешек начинку. Ее должно быть примерно столько же, сколько и основы из теста.
- Кончики теста поднимаем и закрепляем.
- Проходимся по лепешкам скалкой и обжариваем все заготовки на сухой сковородке.
- Готовые угощение сразу же смазываем сливочным маслом. На горячих лепешках масло быстро начнет таять и хорошо пропитает тесто.
- Хачапури на кефире с картошкой на сковороде готовы. Скорее пробуйте!
Хачапури по-мегрельски на кефире на сковороде
Хачапури по-мегрельски на кефире на сковороде – это интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Такие хачапури отличаются ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Кроме того, угощение порадует быстрым и простым кулинарным процессом без использования духовки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 0,6 кг.
- Кефир – 300 мл.
- Творог – 100 гр.
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сыр сулугуни – 0,6 кг.
- Яйцо крупное – 1 шт.
- Масло сливочное – 60 гр.
Процесс приготовления:
- Выбираем удобную для вымешивания посуду. Отправляем сюда творог и кефир. Взбиваем продукты блендером до однородности. Добавляем соду и соль, тщательно размешиваем. Немного подождите, пока сода даст реакцию с кисломолочным продуктом.
- Погружаем сюда просеянную муку и хорошенько замешиваем мягкое тесто, придавая ему форму шара. Заготовку заматываем пищевой пленкой или любым целлофаном, убираем на 60 минут в холодильник.
- Для начинки натираем на терке сыр. Одну третью часть откладываем в отдельную миску. Большую часть сыра соединяемся с измельченной зеленью и яйцом. Размешиваем.
- Готовое тесто достаем из холодильника и делим на равные шарики. Их раскатываем в тонкие лепешки и наполняем начинкой с зеленью.
- Аккуратно затягиваем начинку краюшками теста и полученные мешочки раскатываем, придавая им вид лепешки.
- Обжариваем эти лепешки на сковороде до румянца с обеих сторон. В конце готовки посыпаем остатками тертого сыра и даем ему расплавиться под крышкой.
- Сразу же горячие угощения обмазываем растопленным сливочным маслом.
- Хачапури по-мегрельски на кефире на сковороде готовы. Оценивайте вкус аппетитного угощения!
Хачапури на кефире на сухой сковороде
Хачапури на кефире на сухой сковороде – это простой и быстрый способ порадовать себя аппетитным угощением грузинской кухни, которую многие так любят и почитают. Такой продукт выходит очень нежным и привлекательным. Его можно подавать к семейному завтраку, обеду или в качестве интересного перекуса.
Время готовки – 38 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Кефир – 100 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
Для начинки:
- Сыр твердый – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, опираясь на список выше. Куриные яйца рекомендуется промыть, а пшеничную муку просеять.
- Взбиваем одно яйцо. Добавляем его в кефир вместе с солью, сахаром и разрыхлителем. Всыпаем муку и размешиваем продукты для получения однородного теста. Муку рекомендуется просеять. Разделяем полученную заготовку на четыре части, скатываем их в шарики и оставляем на 10 минут под пищевой пленкой.
- Для начинки натираем сыр на терке. Взбиваем еще одно яйцо, смешиваем его с сыром. Солим, перчим и размешиваем.
- Каждую часть теста раскатываем в пласт размером не больше диаметра сковороды, можно сделать совсем маленькие. В центр выкладываем начинку. Защипываем сверху края, переворачиваем и раскатываем еще раз.
- Обжариваем хачапури на сухой сковороде с обеих сторон по полторы минуты, пока не появятся золотистая корочка. Чтобы продукт не пригорал, выбирайте для готовки сковородку с качественным покрытием.
- Горячие хачапури можно обмазать сливочным маслом (по желанию).
- Хачапури на кефире на сухой сковороде готовы. Скорее пробуйте!
Хачапури на дрожжевом тесте с кефиром на сковороде
Хачапури на дрожжевом тесте с кефиром на сковороде получаются очень пышными, румяными и привлекательными. Такое аппетитное угощение можно есть просто так или подавать к столу как дополнение к обеденным супам, горячим мясным и другим домашним блюдам.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука – 600 гр.
- Дрожжи сухие – 8 гр.
- Соль – 2 щепотки.
- Яйцо – 3 шт.
- Кефир – 400 мл.
- Сметана – 2 ст.л.
- Сыр сулугуни – 0,9 кг.
- Масло сливочное – 50 гр.
Процесс приготовления:
- Выбираем удобную для вымешивания теста емкость. Сюда отправляем кефир, просеянную муку, сметану, куриное яйцо, сухие дрожжи и соль. Тщательно все вымешиваем до однородного теста и оставляем на два или три часа. В это время можно заняться начинкой и размешать между собой два яйца, тертый сыр и сливочное масло.
- Готовое тесто делим на небольшие равные шарики и раскладываем их по рабочей поверхности.
- Начинку также делим на равные части и лепим из них шарики. Шарики начинки кладем на лепешки из теста.
- Затягиваем начинку тестом и формируем аккуратный мешочек.
- Переворачиваем заготовки швом вниз и аккуратно раскатываем до получения лепешки.
- Прогреваем сковородку и слегка обмазываем ее маслом первый раз. Выкладываем сюда наши лепешки и обжариваем продукт с обеих сторон. Если в процессе лепешки начнут надуваться, прокалываем их в одном месте для выхода пара.
- Хачапури на дрожжевом тесте с кефиром на сковороде готовы. Оценивайте кулинарную идею!
Хачапури на кефире без яиц
Хачапури на кефире без яиц несложно приготовить самостоятельно. Запоминайте наш простой пошаговый рецепт, чтобы разнообразить семейный стол. Аппетитные и румяные хачапури можно подавать как самостоятельное угощение или как дополнение к горячим мясным блюдам и супам.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Мука – 250 гр.
- Кефир – 400 мл.
- Творог – 230 гр.
- Сыр – 300 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Укроп – 50 гр.
- Петрушка – 50 гр.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, которые упомянуты в списке и выкладываем их на рабочую поверхность.
- Отмеряем нужное количество сыра и пропускаем его через мелкую сторону терки.
- Промываем и обсушиваем зелень, после измельчаем ее ножом. Оставляем только листочки, стебли выбрасываем.
- В глубокой миске соединяем зелень, тертый сыр и творог. Тщательно все размешиваем.
- Для теста хорошенько вымешиваем муку с кефиром до мягкости. После делим его на кусочки по количеству наших хачапури и выкладываем на рабочую поверхность, обсыпанную мукой. Раскатываем.
- По центру каждой лепешки выкладываем шарик из нашей творожной начинки.
- Затягиваем начинку краями теста, полученный мешочек выкладываем на рабочую поверхность швом вниз и раскатываем до получения аккуратных лепешек.
- Хорошо прогреваем сковородку и выкладываем сюда поочередно наши лепешки. Обжариваем до румянца с обеих сторон.
- Хачапури на кефире без яиц готовы. Обмазывайте сливочным маслом, пока горячие!