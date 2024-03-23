Хачапури на кефире – это очень вкусное и аппетитное угощение по мотивам грузинской кухни. Все еще думаете, что хачапури – это сложно и только для опытных хозяек? Тогда обратите внимание на нашу кулинарную подборку из десяти быстрых рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде

Хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде – это простой и быстрый способ порадовать себя аппетитным сытным лакомством грузинской кухни. Такие хачапури выходят очень нежными и привлекательными. Их можно подавать к семейному завтраку, обеду или в качестве интересного перекуса.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 520 гр.

Кефир 520 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Сода пищевая 1 ч.л.

Соль 1 ч.л.

Сыр Адыгейский 300 гр.

Масло сливочное 40 гр.

Шаги 80 мин.

Как приготовить хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде? Берем все нужные продукты из нашего списка. Для теста в миску вливаем кефир. В нему добавляем одно яйцо, соль и соду. Хорошо все размешиваем и постепенно всыпаем просеянную муку. Продолжаем вымешивать до однородности. Далее тесто закрываем пленкой и оставляем на 1 час. В это время займемся начинкой. Натираем сыр на терке и размешиваем его со вторым яйцом и сливочным маслом. Полученное тесто разделяем на равные части, которые раскатываем в тонкий круги. В серединке всех кругов из теста размещаем начинку. Заворачиваем ее в тесто, формируем лепешку, переворачиваем ее швом вниз и осторожно раскатываем. Обжариваем каждую лепешку на сухой сковородке. Готовим под крышкой на пониженном огне около 8 минут. Переворачиваем и готовим еще три минуты. Перед подачей можно обмазать сливочным маслом. Хачапури на кефире в домашних условиях на сковороде готовы. Угощайтесь!

Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде

Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде – это интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Такие хачапури отличаются ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Кроме того, угощение порадует быстрым и простым кулинарным процессом без использования духовки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Кефир – 5 ст.л.

Сыр – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Сперва готовим быстрое и простое тесто. Разбиваем яйца во вместительную миску. Соединяем яйца с солью, перцем, петрушкой и кефиром. Хорошо размешиваем. Сыр натираем на крупной терке и добавляем в основное тесто. Перемешиваем. Разрыхлитель добавляем в просеянную муку в отдельной посуде и перемешиваем. Муку вводим в тесто частями, каждый раз хорошо размешивая. Хорошо вымешанное тесто порционно отправляем на смазанную растительным маслом сковороду, жарим под крышкой. Достигаем румяной корочки. Используя лопатку, стараемся переворачивать максимально осторожно. Жарим по три-четыре минуты с каждой стороны. Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде готовы. Можно пробовать!

Быстрые хачапури на кефире с творогом на сковороде

Быстрые хачапури на кефире с творогом на сковороде отличаются особенной нежностью и воздушностью. Такое угощение точно всех удивит и порадует. Подавайте к семейному завтраку или обеду вместе с горячими супами и мясными блюдами. Используйте нашу простую кулинарную идею!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 70 гр.

Творог – 300 гр.

Кефир – 70 мл.

Яйцо крупное – 2 шт.

Сыр сулугуни – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты по нашему списку. В удобную для вымешивания глубокую посуду отправляем творог, вливаем кефир и разбиваем куриные яйца. Сюда же добавляем соду, соль и начинаем вымешивать. В вымешанную массу натираем сыр через крупную сторону терки. Размешиваем. В заготовку всыпаем 70 грамм просеянной кукурузной муки. В этот момент можно подсыпать и специи, но без них будет также вкусно. Активно размешиваем всю заготовку, чтобы сыр равномерно распределился по всей массе. Прогреваем сковородку и слегка поливаем ее растительным маслом. Частично выкладываем сюда тесто и размазываем его по поверхности сковороды в виде лепешки. Одна часть теста – одна лепешка хачапури. Закрываем заготовку крышкой и готовим на умеренном огне около 6 минут. Аккуратно перекладываем блин на другую сторону и готовим еще три минуты с другой стороны. Быстрые хачапури на кефире с творогом на сковороде готовы. Подавайте интересное угощение к столу и оценивайте вкус!

Ленивые хачапури на кефире с зеленью

Ленивые хачапури на кефире с зеленью порадуют не только интересным вкусом, но и удивительным ароматом. Кроме того, такой питательный и аппетитный продукт очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам даже не понадобится духовой шкаф. Попробуйте!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 0,3 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Мука – 500 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ч.л. + для жарки

Сыр сулугуни – 400 гр.

Петрушка – 2 ветки.

Масло сливочное – 0,5 пачки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Достаем нужные продукты, которые указаны в нашем списке. Во вместительную посуду вливаем 200 миллилитров кефира и погружаем куриное яйцо. Сюда же всыпаем соль и сахарный песок. Хорошенько взбалтываем все венчиком. Отправляем в жидкую смесь просеянную от комочков муку с содой, также малую часть растительного масла – две чайные ложки. Замешиваем тесто, пока оно не станет максимально мягким и однородным. Плотно затягиваем тесто целлофаном или пищевой пленкой и оставляем его на 15 минут. Для начинки в отдельную посуду натираем на терке сыр, измельчаем зелень и присоединяем разбитое куриное яйцо. Активно размешиваем. Подготовленное тесто разделяем на равные по объему шарики. По каждому куску проходимся скалкой, чтобы раскатать в лепешку и по центру размещаем нашу аппетитную начинку. Затягиваем сырную массу краями теста и собираем привлекательный конвертик. Прогреваем сковороду и обмазываем поверхность растительным маслом. До румянца готовим на нем наши заготовки с обеих сторон. Горячие хачапури сразу же промазываем растопленным сливочным маслом для яркого аромата и аппетитного вида. Ленивые хачапури на кефире с зеленью готовы!

Хачапури на кефире с сулугуни на сковороде

Хачапури на кефире с сулугуни на сковороде – это несложное в исполнении и очень яркое кулинарное решение для домашнего завтрака, обеда или перекуса. Аппетитное блюдо по мотивам грузинской кухни каждый сможет приготовить. Порадуйте себя и родных интересной кулинарной идеей.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Кефир – 450 мл.

Мука – 0,5 кг.

Сыр сулугуни – 450 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Выбираем подходящую для размешивания вместительную емкость. Просеиваем сюда муку и добавляем соль с сахаром. Делаем углубление в сухой массе и вливаем сюда кефир. Добавляем соду. Он даст реакцию с кисломолочным продуктом, благодаря чему готовые хачапури выйдут более пышными. Замешиваем послушное мягкое тесто, затягиваем его пищевой пленкой и оставляем на 30 минут. Делим готовое тесто на три равные части. Также вы можете сделать больше кусочков, но хачапури выйдут меньшими по размеру. Раскатываем каждый кусочек теста в лепешку и по центру выкладываем тертый на терке сыр. Затягиваем сыр краями теста и плотно защипываем. Переворачиваем заготовку швом вниз. Аккуратно раскатываем продукт, передавая ему форму аккуратного круга. Хорошенько прогреваем сухую сковородку и выкладываем сюда хачапури. Обжариваем до румянца с обеих сторон. Если лепешка начнет надуваться, сделайте небольшой прокол и выпустите воздух. Горячие угощения сразу обмазывайте растопленным сливочным маслом и складывайте стопкой друг на друга. Хачапури на кефире с сулугуни на сковороде готовы. Угощайтесь!

Хачапури на кефире с картошкой на сковороде

Хачапури на кефире с картошкой на сковороде получаются очень аппетитными, румяными и привлекательными. Такое интересное угощение по мотивам грузинской кухни можно есть просто так или подавать к столу как дополнение к супам, горячим мясным и другим домашним блюдам.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Мука – 2-2,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр. + для смазывания

Картофель вареный – 200 гр.

Сыр брынза – 200 гр.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты по списку. Заранее отвариваем картофель в мундире. Для лепешек в одну емкость отправляем просеянную муку, соль и соду. В кефир погружаем куриное яйцо и размешиваем. Присоединяем подготовленный кефир, растопленное и охлажденное сливочное масло в мучную основу. Замешиваем тесто – оно должно выйти достаточно мягким и эластичным. Пшеничной муки может потребоваться больше, чем 2 стакана – оценивайте визуально густоту теста. После замеса даем ему отлежаться 25-30 минут, плотно укрыв пищевой пленкой. Отварной и почищенный картофель раздавливаем до получения пюре. Добавляем брынзу, хорошо перемешиваем. Сыр лучше всего натереть или раскрошить до мелкого состояния. Делим полученное тесто на равные части. Слегка разминаем каждую часть теста, выкладываем на середину наших лепешек начинку. Ее должно быть примерно столько же, сколько и основы из теста. Кончики теста поднимаем и закрепляем. Проходимся по лепешкам скалкой и обжариваем все заготовки на сухой сковородке. Готовые угощение сразу же смазываем сливочным маслом. На горячих лепешках масло быстро начнет таять и хорошо пропитает тесто. Хачапури на кефире с картошкой на сковороде готовы. Скорее пробуйте!

Хачапури по-мегрельски на кефире на сковороде

Хачапури по-мегрельски на кефире на сковороде – это интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Такие хачапури отличаются ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Кроме того, угощение порадует быстрым и простым кулинарным процессом без использования духовки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 0,6 кг.

Кефир – 300 мл.

Творог – 100 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сыр сулугуни – 0,6 кг.

Яйцо крупное – 1 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Выбираем удобную для вымешивания посуду. Отправляем сюда творог и кефир. Взбиваем продукты блендером до однородности. Добавляем соду и соль, тщательно размешиваем. Немного подождите, пока сода даст реакцию с кисломолочным продуктом. Погружаем сюда просеянную муку и хорошенько замешиваем мягкое тесто, придавая ему форму шара. Заготовку заматываем пищевой пленкой или любым целлофаном, убираем на 60 минут в холодильник. Для начинки натираем на терке сыр. Одну третью часть откладываем в отдельную миску. Большую часть сыра соединяемся с измельченной зеленью и яйцом. Размешиваем. Готовое тесто достаем из холодильника и делим на равные шарики. Их раскатываем в тонкие лепешки и наполняем начинкой с зеленью. Аккуратно затягиваем начинку краюшками теста и полученные мешочки раскатываем, придавая им вид лепешки. Обжариваем эти лепешки на сковороде до румянца с обеих сторон. В конце готовки посыпаем остатками тертого сыра и даем ему расплавиться под крышкой. Сразу же горячие угощения обмазываем растопленным сливочным маслом. Хачапури по-мегрельски на кефире на сковороде готовы. Оценивайте вкус аппетитного угощения!

Хачапури на кефире на сухой сковороде

Хачапури на кефире на сухой сковороде – это простой и быстрый способ порадовать себя аппетитным угощением грузинской кухни, которую многие так любят и почитают. Такой продукт выходит очень нежным и привлекательным. Его можно подавать к семейному завтраку, обеду или в качестве интересного перекуса.

Время готовки – 38 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Кефир – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Сыр твердый – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, опираясь на список выше. Куриные яйца рекомендуется промыть, а пшеничную муку просеять. Взбиваем одно яйцо. Добавляем его в кефир вместе с солью, сахаром и разрыхлителем. Всыпаем муку и размешиваем продукты для получения однородного теста. Муку рекомендуется просеять. Разделяем полученную заготовку на четыре части, скатываем их в шарики и оставляем на 10 минут под пищевой пленкой. Для начинки натираем сыр на терке. Взбиваем еще одно яйцо, смешиваем его с сыром. Солим, перчим и размешиваем. Каждую часть теста раскатываем в пласт размером не больше диаметра сковороды, можно сделать совсем маленькие. В центр выкладываем начинку. Защипываем сверху края, переворачиваем и раскатываем еще раз. Обжариваем хачапури на сухой сковороде с обеих сторон по полторы минуты, пока не появятся золотистая корочка. Чтобы продукт не пригорал, выбирайте для готовки сковородку с качественным покрытием. Горячие хачапури можно обмазать сливочным маслом (по желанию). Хачапури на кефире на сухой сковороде готовы. Скорее пробуйте!

Хачапури на дрожжевом тесте с кефиром на сковороде

Хачапури на дрожжевом тесте с кефиром на сковороде получаются очень пышными, румяными и привлекательными. Такое аппетитное угощение можно есть просто так или подавать к столу как дополнение к обеденным супам, горячим мясным и другим домашним блюдам.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Соль – 2 щепотки.

Яйцо – 3 шт.

Кефир – 400 мл.

Сметана – 2 ст.л.

Сыр сулугуни – 0,9 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Выбираем удобную для вымешивания теста емкость. Сюда отправляем кефир, просеянную муку, сметану, куриное яйцо, сухие дрожжи и соль. Тщательно все вымешиваем до однородного теста и оставляем на два или три часа. В это время можно заняться начинкой и размешать между собой два яйца, тертый сыр и сливочное масло. Готовое тесто делим на небольшие равные шарики и раскладываем их по рабочей поверхности. Начинку также делим на равные части и лепим из них шарики. Шарики начинки кладем на лепешки из теста. Затягиваем начинку тестом и формируем аккуратный мешочек. Переворачиваем заготовки швом вниз и аккуратно раскатываем до получения лепешки. Прогреваем сковородку и слегка обмазываем ее маслом первый раз. Выкладываем сюда наши лепешки и обжариваем продукт с обеих сторон. Если в процессе лепешки начнут надуваться, прокалываем их в одном месте для выхода пара. Хачапури на дрожжевом тесте с кефиром на сковороде готовы. Оценивайте кулинарную идею!

Хачапури на кефире без яиц

Хачапури на кефире без яиц несложно приготовить самостоятельно. Запоминайте наш простой пошаговый рецепт, чтобы разнообразить семейный стол. Аппетитные и румяные хачапури можно подавать как самостоятельное угощение или как дополнение к горячим мясным блюдам и супам.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Кефир – 400 мл.

Творог – 230 гр.

Сыр – 300 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Укроп – 50 гр.

Петрушка – 50 гр.

Процесс приготовления: