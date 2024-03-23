Описание приготовления:
Оригинальный вариант слоеного салата для праздничного ужина! Салат "Сказка" с черносливом готовится совсем нетрудно! Достаточно слоями выложить отварную куриную грудку с натертыми яйцами, яблоками и сыром. Слой чернослива придаст пикантность и оригинальную нотку. Блюдо легкое, нежное и сочное, но одновременно сытное и питательное.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Чернослив Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка 150 Грамм (отварная)
- Яйца 2 Штуки
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Яблоки 60 Грамм (зеленые)
- Чернослив 100 Грамм (без косточек)
- Майонез 80 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
263 ккал
Калорийность
22 г
Белки
6 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Сказка" с черносливом»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата "Сказка" с черносливом.
Отварную куриную грудку нарежьте средними кусочками и выложите первым слоем. Салат выкладывайте при помощи кулинарного кольца.
Вторым слоем выложите нарезанный чернослив, полейте майонезом. Чернослив предварительно промойте и просушите на салфетках.
Куриные яйца заранее отварите вкрутую, остудите и почистите. Натрите яйца на терке и выложите третьим слоем в салат, добавьте соль по вкусу и полейте майонезом.
Кислые зеленые яблоки натрите на крупной терке и распределите в салате четвертым слоем. Яблоки полейте небольшим слоем майонеза.
Завершающий пятый слой — натертый твердый сыр.
Готовый салат украшайте любой свежей зеленью или ягодами. Салату дайте пропитаться в холодильнике 15-20 минут.
Приятного аппетита!