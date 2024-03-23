Описание приготовления:

Оригинальный вариант слоеного салата для праздничного ужина! Салат "Сказка" с черносливом готовится совсем нетрудно! Достаточно слоями выложить отварную куриную грудку с натертыми яйцами, яблоками и сыром. Слой чернослива придаст пикантность и оригинальную нотку. Блюдо легкое, нежное и сочное, но одновременно сытное и питательное.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Чернослив Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 150 Грамм (отварная)

Яйца 2 Штуки

Сыр 80 Грамм (твердый)

Яблоки 60 Грамм (зеленые)

Чернослив 100 Грамм (без косточек)

Майонез 80 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

263 ккал

Калорийность

22 г

Белки

6 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Сказка" с черносливом»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата "Сказка" с черносливом.

Отварную куриную грудку нарежьте средними кусочками и выложите первым слоем. Салат выкладывайте при помощи кулинарного кольца.

Вторым слоем выложите нарезанный чернослив, полейте майонезом. Чернослив предварительно промойте и просушите на салфетках.

Куриные яйца заранее отварите вкрутую, остудите и почистите. Натрите яйца на терке и выложите третьим слоем в салат, добавьте соль по вкусу и полейте майонезом.

Кислые зеленые яблоки натрите на крупной терке и распределите в салате четвертым слоем. Яблоки полейте небольшим слоем майонеза.

Завершающий пятый слой — натертый твердый сыр.

Готовый салат украшайте любой свежей зеленью или ягодами. Салату дайте пропитаться в холодильнике 15-20 минут.

Приятного аппетита!