Картошка и куриное филе. Вкусный ужин обеспечен: Картофельные зразы с грибным соусом

Зразы — это весьма распространенное блюдо в Беларуси, Польше и даже Литве. Картофельные лепешки стали важной частью кулинарной культуры стран. В национальной кухне можно увидеть разные виды зраз.

Однако, когда же появилось это блюдо? Картофель был привезен в Европу примерно в XVI веке. Тогда мало кто знал, как правильно употреблять в пищу картофель. Поэтому речи о каких-то рецептах из картошки не шло.

Более популярным овощ стал в XVIII веке. Тогда и зародилась концепция жарки картошки в масле.

Сейчас без зраз не обходится завтрак многих белорусов. Приготовим и мы зразы с картошкой и куриным филе.

Ингредиенты для зраз:

куриное филе — 350 г;

соус терияки;

соль;

черный молотый перец;

сушеный чеснок;

красная сладкая паприка — ч.л.;

картофель — 7 шт.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

куркума;

мука — 1 ст.л.;

смалец — ст.л.

Ингредиенты для грибного соуса:

грибы — 300 г;

сливочное масло — 15 г;

соль;

мука — 1 ч.л.;

сметана — 200 г;

вода — 100 мл;

черный молотый перец;

сушеные грибы.

Приготовление зраз:

Нарезаем куриное филе небольшими пластинками, маринуем в соусе терияки, соли, черном перце, сушеном чесноке и сладкой паприке. Смешиваем специи с филе и оставляем мариноваться.

Натираем на мелкой терке очищенный картофель, а на крупной — лук. Смешиваем лук и картошку, солим и выкладываем в марлю и на дуршлаг.

Так с картофельной массы стекает лишняя жидкость.

В отжатую картофельную массу разбиваем яйцо и перемешиваем. Солим картофельную массу, посыпаем куркумой, смешиваем.

Высыпаем в смесь муку, замешиваем картофельное тесто.

Жидкость из отдельной тары выливаем, оставляем крахмал, стекший с картошки. Кладем крахмал обратно к картофельному тесту, смешиваем.

В сковороде растапливаем смалец. Делим картофельную массу на 9 частей. Формируем небольшие лепешки. В каждую лепешку кладем по кусочку маринованной курицы, запечатываем ее в тесте.

Выкладываем зразы на разогретую сковороду и обжариваем на среднем огне с обеих сторон.

Кладем зразы на противень, застеленный пергаментом.

Запекаем зразы при 180 градусах 25 минут.

В это время делаем соус — промываем и натираем на крупной терке грибы, а затем обжариваем в сковороде.

Добавляем к грибам сливочное масло, растапливаем. Высыпаем к грибам муку и прогреваем. Вливаем в сковороду сметану, а затем воду, солим грибную массу.

Высыпаем к массе перец и сушеные грибы, готовим до легкого загустения.

Подавать к столу стоит зразы вместе с грибным соусом.

Так это блюдо приобретает новые вкусовые оттенки.