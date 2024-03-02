Картошка и куриное филе. Вкусный ужин обеспечен: Картофельные зразы с грибным соусом

Зразы — это весьма распространенное блюдо в Беларуси, Польше и даже Литве. Картофельные лепешки стали важной частью кулинарной культуры стран. В национальной кухне можно увидеть разные виды зраз.
Однако, когда же появилось это блюдо? Картофель был привезен в Европу примерно в XVI веке. Тогда мало кто знал, как правильно употреблять в пищу картофель. Поэтому речи о каких-то рецептах из картошки не шло.
Более популярным овощ стал в XVIII веке. Тогда и зародилась концепция жарки картошки в масле.
Сейчас без зраз не обходится завтрак многих белорусов. Приготовим и мы зразы с картошкой и куриным филе.
Ингредиенты для зраз:
- куриное филе — 350 г;
- соус терияки;
- соль;
- черный молотый перец;
- сушеный чеснок;
- красная сладкая паприка — ч.л.;
- картофель — 7 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- куркума;
- мука — 1 ст.л.;
- смалец — ст.л.
Ингредиенты для грибного соуса:
- грибы — 300 г;
- сливочное масло — 15 г;
- соль;
- мука — 1 ч.л.;
- сметана — 200 г;
- вода — 100 мл;
- черный молотый перец;
- сушеные грибы.
Приготовление зраз:
Нарезаем куриное филе небольшими пластинками, маринуем в соусе терияки, соли, черном перце, сушеном чесноке и сладкой паприке. Смешиваем специи с филе и оставляем мариноваться.
Натираем на мелкой терке очищенный картофель, а на крупной — лук. Смешиваем лук и картошку, солим и выкладываем в марлю и на дуршлаг.
Так с картофельной массы стекает лишняя жидкость.
В отжатую картофельную массу разбиваем яйцо и перемешиваем. Солим картофельную массу, посыпаем куркумой, смешиваем.
Высыпаем в смесь муку, замешиваем картофельное тесто.
Жидкость из отдельной тары выливаем, оставляем крахмал, стекший с картошки. Кладем крахмал обратно к картофельному тесту, смешиваем.
В сковороде растапливаем смалец. Делим картофельную массу на 9 частей. Формируем небольшие лепешки. В каждую лепешку кладем по кусочку маринованной курицы, запечатываем ее в тесте.
Выкладываем зразы на разогретую сковороду и обжариваем на среднем огне с обеих сторон.
Кладем зразы на противень, застеленный пергаментом.
Запекаем зразы при 180 градусах 25 минут.
В это время делаем соус — промываем и натираем на крупной терке грибы, а затем обжариваем в сковороде.
Добавляем к грибам сливочное масло, растапливаем. Высыпаем к грибам муку и прогреваем. Вливаем в сковороду сметану, а затем воду, солим грибную массу.
Высыпаем к массе перец и сушеные грибы, готовим до легкого загустения.
Подавать к столу стоит зразы вместе с грибным соусом.
Так это блюдо приобретает новые вкусовые оттенки.