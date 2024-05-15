Уникальный маринад для шашлыка на пиве: приготовьте и удивитесь

Если хотите приготовить вкусный шашлык, надо его правильно замариновать. Попробуйте сделать это на пиве.

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Пиво придаст мясу неповторимый вкус и аромат, а также сделает его очень нежным. К маринаду также следует добавить специи и немного сахара.

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Шашлык на пиве: рецепт приготовления

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свинины;

– 300 – 500 миллилитров светлого пива;

– 3 – 4 луковицы;

– перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Помойте мясо под проточной водой и нарежьте его кусочками. Нарежьте очищенный лук кольцами. Положите кусочки свинины в кастрюлю или пластиковый лоток. Добавьте лук и сухие специи, но не солите. Накройте крышкой, оставьте мясо в сухом маринаде на 1 час при комнатной температуре. После этого залейте свинину пивом, добавьте соли и поставьте мариноваться на 2 – 3 часа в холодильник, а еще лучше – на ночь. Когда угли готовы, нанижите шашлык на шампуры, чередуя с луком. Выложите шашлык на мангал. В процессе жарки периодически переворачивайте и поливайте мясо маринадом из бутылки. Жарьте ориентировочно 20 – 30 минут.

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