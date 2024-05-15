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Уникальный маринад для шашлыка на пиве: приготовьте и удивитесь

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Уникальный маринад для шашлыка на пиве: приготовьте и удивитесь

Если хотите приготовить вкусный шашлык, надо его правильно замариновать. Попробуйте сделать это на пиве.

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Пиво придаст мясу неповторимый вкус и аромат, а также сделает его очень нежным. К маринаду также следует добавить специи и немного сахара.

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Шашлык на пиве: рецепт приготовления

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свинины;
– 300 – 500 миллилитров светлого пива;
– 3 – 4 луковицы;
– перец, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте мясо под проточной водой и нарежьте его кусочками.
  2. Нарежьте очищенный лук кольцами. Положите кусочки свинины в кастрюлю или пластиковый лоток.
  3. Добавьте лук и сухие специи, но не солите.
  4. Накройте крышкой, оставьте мясо в сухом маринаде на 1 час при комнатной температуре.
  5. После этого залейте свинину пивом, добавьте соли и поставьте мариноваться на 2 – 3 часа в холодильник, а еще лучше – на ночь.
  6. Когда угли готовы, нанижите шашлык на шампуры, чередуя с луком.
  7. Выложите шашлык на мангал. В процессе жарки периодически переворачивайте и поливайте мясо маринадом из бутылки. Жарьте ориентировочно 20 – 30 минут.

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