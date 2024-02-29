Идеальный ужин, который не бьет по кошельку: простой рецепт в духовке

Картофель любят едва ли не все украинцы. А в сочетании с селедкой она вообще превращается в шедевр. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Компанию им составит горчичный соус. Он придаст блюду пикантности. Будет вкусно Отбивные «Медвежья лапа»: порадуйте родных необыкновенным блюдом Идея ужина из картофеля и сельди Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты для картофеля:

– 5 картофелин;

– масло;

– 2 фиолетовых лука;

– 300 миллилитров воды;

– 2,5 столовой ложки уксуса;

– 1 чайная ложка сахара. Сельдь:

– 3 – 4 филе сельди;

– 3 – 4 столовые ложки масла;

– 1,5 чайной ложки зернистой горчицы. Приготовление: Картофель хорошо вымойте, отварите до полуготовности, разрежьте пополам и выложите в форму. Смажьте половинки маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Тем временем лук нарежьте кольцами, залейте водой, добавьте уксус с сахаром и солью. Оставьте на 10 минут. Филе сельди нарежьте на тонкие кусочки. В отдельной посуде смешайте растительное масло с горчицей и добавьте этот соус к сельди. Достаньте картофель из духовки, ложкой заберите середину и выложите в центр начинку из сельди. Сверху положите замаринованный лук и украсьте укропом. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные котлетки из куриной печени.