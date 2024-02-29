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Идеальный ужин, который не бьет по кошельку: простой рецепт в духовке

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Идеальный ужин, который не бьет по кошельку: простой рецепт в духовке

Картофель любят едва ли не все украинцы. А в сочетании с селедкой она вообще превращается в шедевр.

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Компанию им составит горчичный соус. Он придаст блюду пикантности.

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Идея ужина из картофеля и сельди

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты для картофеля:
– 5 картофелин;
– масло;
– 2 фиолетовых лука;
– 300 миллилитров воды;
– 2,5 столовой ложки уксуса;
– 1 чайная ложка сахара.

Сельдь:
– 3 – 4 филе сельди;
– 3 – 4 столовые ложки масла;
– 1,5 чайной ложки зернистой горчицы.

Приготовление:

  1. Картофель хорошо вымойте, отварите до полуготовности, разрежьте пополам и выложите в форму.
  2. Смажьте половинки маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  3. Тем временем лук нарежьте кольцами, залейте водой, добавьте уксус с сахаром и солью. Оставьте на 10 минут.
  4. Филе сельди нарежьте на тонкие кусочки. В отдельной посуде смешайте растительное масло с горчицей и добавьте этот соус к сельди.
  5. Достаньте картофель из духовки, ложкой заберите середину и выложите в центр начинку из сельди. Сверху положите замаринованный лук и украсьте укропом.

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