Как приготовить рыбу, чтобы избежать заражения гельминтами и паразитами: советы хозяйкам

Рыба полюбилась многим людям за счет ее вкуса, аромата и полезного состава.

Однако рыба еще может представлять опасность для организма.

Все дело в том, что внутри нее могут находиться гельминты и паразиты. Поэтому стоит разобраться, как приготовить рыбу, чтобы избежать заражения, рассказывает Архипова Юлия.

Базовые рекомендации

Есть несколько базовых советов, которые стоит разобрать детальнее:

1. Выбор свежей и качественной рыбы — это первый шаг к безопасному приготовлению блюда. При покупке важно обращать внимание на свежесть рыбы, ее внешний вид и запах.

2. После покупки ее следует хранить в холодильнике при низкой температуре, чтобы предотвратить размножение паразитов.

3. Перед приготовлением рыбу необходимо тщательно очистить от внутренностей, таких как кишечник и жабры, где часто обитают паразиты.

4. Чтобы убить возможные паразиты, можно заморозить рыбу при достаточно низкой температуре (-20°C) на несколько дней перед приготовлением.

Также особое внимание стоит уделять ее запаху. Если появился неприятный аромат, от ее приготовления лучше отказаться.

Как убить всех паразитов

Гарантией безопасности приготовленной рыбы является достижение достаточно высокой температуры (по крайней мере, 63°C) на протяжении определенного времени, чтобы уничтожить все паразиты и гельминты.

Гриль или жарка

Приготовление рыбы на гриле или на сковороде с использованием высокой температуры помогает убить паразитов и обеспечить безопасность блюда.

Варка и запекание

Если хочется получить вареную или запеченную рыбу, необходимо убедится, что она достаточно долго подвергается тепловой обработке при высокой температуре. Типичная ошибка многих людей заключается в том, что они спешат во время приготовления.

Меры предосторожности

Также не стоит забывать о базовых мерах предосторожности, к ним можно отнести:

употреблять сыру рыбу не следует. Внутри нее могут развиваться паразиты, а этого многие даже не заметят;

во время готовки нужно уделять внимание гигиене. Руки и поверхности следует мыть регулярно. Для разделки рыбы необходимо использовать отдельную доску, чтобы избежать перекрестного заражения;

высокая температура – это гарантия, что все паразиты погибнут.

Приготовить вкусную рыбу и безопасную рыбу не сложно, если придерживаться базовых рекомендаций.

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Проверено редакцией