Куриные бедра – это продукт, который имеет невысокую стоимость и легко впишется в рацион любой семьи. Тем более, что существует большое количество самых разных рецептов их приготовления. Бедра можно запечь в духовке или пожарить отдельно на сковороде, или приготовить их вместе с картошкой или рисом. Также куриное мясо можно потушить со всевозможными соусами.

Куриные бедра с хрустящей корочкой в духовке

Куриные бедра с хрустящей корочкой в духовке – это первоклассное блюдо для семейного обеда или ужина. Подать запеченное мясо можно со свежими или маринованными овощами. Чтобы корочка получилась румяной и хрустящей, куриные бедра нужно замариновать. Как это все сделать, мы расскажем в рецепте.

Ингредиенты –+2 порц.

Горчица французская 2 ч.л.

Куриное бедро 400 гр.

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Масло растительное 30 мл.

Соль по вкусу

Приправа для курицы 1 ч.л.

Майонез 50 гр.

Лук репчатый 100 гр.

Шаги 65 мин.

Как вкусно приготовить куриные бедра? Мясо прежде всего разморозьте и помойте от остатков крови, срежьте жирок и оставьте на время на разделочной доске, чтобы стекла вода. В миске или прямо на разделочной доске посыпьте куриные бедрышки солью и сухими специями. Хорошо перемешайте мясо руками и вотрите пряную смесь со всех сторон. Можете смело добавлять список приправ своими любыми. Очистите, срежьте кончики с обеих сторон и помойте репчатый лук. Положите на разделочную доску и разрежьте пополам. Затем каждую половинку нарежьте полукольцами. Возьмите подходящую по размеру жаропрочную форму, застелите ее фольгой. На дно положите слой из лука, разроняйте его и сбрызните растительным маслом. На луковую подушку положите куриные бедра, смажьте их зерновой горчицей. Затем нанесите тонкую майонезную сетку, поместите форму с мясом в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 35-40 минут от начала запекания куриные бедрышки хорошо зарумянятся. Достаньте их из духовки и проверьте готовность, проткните ножом, из мяса должен выходить прозрачный сок. Куриные бедра получаются очень вкусными и румяными, а благодаря луковой подушке мясо еще и останется очень сочным внутри. Приятного аппетита!

Куриные бедра с картошкой на противне в духовке

Куриные бедра с картошкой на противне в духовке можно запечь специально для праздника, тогда у вас легко получится основное блюдо для всех гостей сразу. Противень позволяет вместить сразу большое количество мяса и картофеля, вкуснее получится с молодыми овощами.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Чеснок – 3 зуб.

Розмарин свежий – 3 ветки.

Лимон – 0,5 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Бедра куриные – 1,2 кг.

Масло оливковое – 85 мл.

Картошка – 0,8 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лимон хорошо вымойте горячей водой и разрежьте пополам, с него нужно будет снять цедру мелкой теркой. Розмарин берите свежий, он более ароматный. Картошку вымойте от песка и земли под краном. С чеснока снимите шелуху и срежьте кончики с обеих сторон.

Шаг 2. Куриные бедра промойте от загрязнений и остатков крови. Затем острым ножом аккуратно вырежьте из них косточку. При желании можно снять кожу.

Шаг 3. С веточек розмарина снимите листики-иголочки и порубите их ножом. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Шаг 4. В миске смешайте лимонную цедру, измельченный чеснок, розмарин, свежемолотый черный перец и соль. Пряную смесь залейте оливковым маслом и все хорошо перемешайте.

Шаг 5. В пряную ароматную масляную массу опустите мякоть куриного бедра. Перемешивайте мясо руками, следите за тем, чтобы маринад разошелся по всему мясу. Оставьте бедра мариноваться на 30-50 минут или чуть больше при комнатной температуре. Если хотите оставить на более длительное время, то поместите миску с мясом в холодильник.

Шаг 6. После маринования переложите куриные бедра на противень с высокими бортиками.

Шаг 7. Картошку почистите и разрежьте каждый клубень на 4-6 долек в зависимости от размера. Переложите нарезку в миску с маринадом, где до этого была курица. Перемешайте картошку, чтобы она покрылась маринадом.

Шаг 8. Разложите картофельные дольки вокруг куриных бедрышек. Если в миске останется маринад, то вылейте его на заготовку.

Шаг 9. Запекайте куриные бедра с картошкой на противне в духовке при 180 градусах в течение 50-60 минут. Проверьте готовность блюда: картошка должна легко прокалываться, а из мяса должен выходить прозрачный сок.

Шаг 10. Разложите запеченные куриные бедра и картошку по порциям, украсьте веточками свежего розмарина и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Жареные куриные бедра с хрустящей корочкой

Жареные куриные бедра с хрустящей корочкой – это универсальное питательное блюдо для будней. Смесь пряных специй и сушеных трав преображает вкус нежного куриного мяса. Приготовленную таким способом курицу можно подавать с гарниром из овощей, картошки, каш или макарон.

Время готовки: 95 мин.

Время приготовления: 20-35 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Лимон – 0,3 шт.

Мед жидкий – 20 мл.

Приправа для курицы – 2 щепотки.

Лист лавровый – 1 шт.

Бедра куриные – 4 шт.

Соль – 4 щепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Блюдо готовится очень просто: маринуете мясо и жарите. Помойте куриные бедра, удалите все загрязнения, просмотрите кожу, чтобы не осталось перьев и срежьте жировые прослойки. Насухо промокните мясо плотными бумажными кухонными полотенцами.

Шаг 2. Сложите бедрышки в миску. Посыпьте их солью, свежемолотым перцем и приправой для курицы. Добавьте столовую ложку меда и выдавите из трети лимона сок, добавьте лавровый лист. Руками перемешайте мясо, чтобы маринад покрыл его полностью со всех сторон. Маринуйте куриные бедра в течение часа.

Шаг 3. Поместите на средний огонь широкую сковороду, когда она немного прогреется, налейте растительное масло. Затем на разогретую поверхность выложите пропитанные специями куриные бедра.

Шаг 4. Сначала жарьте бедра, с одной стороны, несколько минут до образования румяной корочки. Затем переверните на другую сторону, жарьте еще несколько минут без крышки. После этого немного убавьте нагрев, накройте сковороду крышкой и доведите куриные бедра до готовности. В зависимости от размера кусочков может потребоваться 15-25 минут.

Шаг 5. Проткните курицу ножом, если сок идет прозрачный, то она полностью готова. Промокните мясо от жира на салфетках. Подавайте жареные куриные бедра с хрустящей корочкой с гарниром из каш и овощей. Приятного аппетита!

Куриные бедра в сливочном соусе на сковороде

Куриные бедра в сливочном соусе на сковороде – это питательное и нежное блюдо, которое понравится взрослым и детям. Благодаря сливочному соусу мясо получается мягким и вкусным. Подавайте его с любым простым гарниром, например, вареным рисом или гречкой.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зуб.

Сыр пармезан – 20 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сливки 20 % – 300 мл.

Мука – 1 ст.л.

Бедра куриные – 700 гр.

Лук – 70 гр.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 1 ст.

Шпинат – 150 гр.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедра возьмите примерно одинакового размера. Вместо пармезана можно выбирать любой другой твердый или выдержанный сыр.

Шаг 2. Бедрышки хорошенько помойте, удалите остатки перьев и промокните их со всех сторон бумажными полотенцами. Положите бедра на плоскую тарелку и присыпьте с двух сторон солью и молотым перцем.

Шаг 3. На разогретую сухую сковороду влейте растительное масло. Затем выложите куриные бедра и жарьте их 3-4 минуты с одной стороны. Затем, когда кожа подрумянится, переверните мясо и жарьте столько же с другой стороны. Выложите мясо из сковороды на тарелку.

Шаг 4. Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте мелкими кубиками, а чеснок можно пропустить через пресс или так же порубить ножом. Со сковородки, где жарилась до этого курица, слейте лишний жир, оставьте столько, чтобы хватило для жарки лука и чеснока. Обжарьте сначала лук помешивая в течение 2-3 минут.

Шаг 5. Далее выложите измельченный чеснок к пассерованному луку, перемешайте, держите полминуты на огне.

Шаг 6. Всыпьте столовую ложку пшеничной муки, перемешайте с луком и чесноком, готовьте еще 30-40 секунд.

Шаг 7. Не прекращая помешивать лопаткой зажарку, постепенно влейте все сливки и томите соус до первых признаков кипения.

Шаг 8. В сливочный соус втопите куриные бедра, сразу влейте примерно стакан горячей воды, немного перемешайте с соусом.

Шаг 9. Доведите сливочный соус до кипения, накройте сковороду крышкой и томите мясо примерно полчаса на медленном огне. Когда курица будет готова, при проколе из нее будет выделяться прозрачный сок.

Шаг 10. Внимательно промойте каждый листик шпината под краном, затем крупно нарежьте их. Добавьте шпинат в сковородку, когда куриные бедра уже будут готовы. Готовьте блюдо под крышкой в течение 3-4 минут.

Шаг 11. В самом конце посыпьте блюдо тертым пармезаном. Укройте сковороду крышкой еще на минуту. Как только сыр растопится, куриные бедра в сливочном соусе будут готовы к подаче. Приятного аппетита!

Рулетики из куриного бедра без кости

Рулетики из куриного бедра без кости – это оригинальный способ приготовления мяса. Технология приготовления заключается в том, что из бедра извлекается косточка, а вместо нее вкладывается начинка. Получается очень вкусно и необычно.

Время готовки: 75 мин

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Майонез – 1,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сыр твердый – 50 гр.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Бедра куриные – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите три мясистых куриных бедра, хорошо вымойте их под краном и уберите остатки пера. Сыр выбирайте с натуральным составом, чтобы он хорошо плавился. Также можно дополнить список продуктов любыми специями, которые будут подходить к куриному мясу.

Шаг 2. Из каждого бедрышка острым ножом вырежьте косточки и разверните мясо.

Шаг 3. У вас должны получиться три прямоугольных куска мяса. Каждую заготовку посыпьте солью и специями.

Шаг 4. Затем хорошо смажьте мясо майонезом.

Шаг 5. Сыр разрежьте на 6-8 небольших кусочков. Разложите их в равном количестве по мясу.

Шаг 6. Закрутите мясо в рулеты таким образом, чтобы сыр остался внутри. Закрепите заготовки зубочистками. Сложите рулеты в жаропрочную форму, еще немного посыпьте их солью и свежемолотым перцем, можно промазать заготовки сверху майонезом.

Шаг 7. Рулетики отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте блюдо примерно 40-50 минут.

Шаг 8. Рулеты из куриных бедрышек с сыром получаются румяными и сочными. Подавайте их в теплом виде, гарнир можно подобрать по своему вкусу. Приятного аппетита!

Филе куриного бедра, запеченное с сыром в духовке

Филе куриного бедра, запеченное с сыром в духовке, можно подать, как основное блюдо на праздничное застолье или порадовать своих родных в будний день. Рецепт совсем не сложный, поэтому он так популярен у хозяек. К тому же куриное мясо всегда получается нежным и мягким.

Время готовки: 105 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Горчица столовая – 1 ч.л.

Соль – 4 щепотки.

Филе бедра куриного – 4 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Карри – 1 ч.л.

Сметана 20% – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Укроп – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе куриного бедра можно купить уже обработанное в магазине. Также вы можете отделить филе от кожи и косточек самостоятельно, это несложно. Для вкусного и питательного блюда потребуется только мясо и специи к нему.

Шаг 2. Филе переложите в широкую миску. Зубчики чеснока очистите от шелухи и мелко порубите ножом. К мясу добавьте столовую горчицу и измельченный чеснок.

Шаг 3. Также выложите сметану, лучше, если она будет густой.

Шаг 4. Дополните заготовку специями карри, свежемолотым перцем и солью. Перемешайте филе, чтобы все компоненты маринада перемешались между собой и равномерно покрыли мясо. Оставьте филе мариноваться на полчаса.

Шаг 5. Выложите маринованное мясо в жаропрочную форму подходящего размера. Емкость плотно закройте фольгой. Поместите заготовку в духовку, которая уже к этому моменту прогрелась до 190 градусов. Запекайте филе бедра в течение 40-45 минут.

Шаг 6. Чтобы мясо немного подрумянилось и выглядело более аппетитно, 15 минут запекайте его в открытом виде без фольги. Готовое блюдо посыпьте рубленым укропом и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Тушеные куриные бедрышки в сметане на сковороде

Тушеные куриные бедрышки в сметане на сковороде – это блюдо, которое нравится многим и очень часто готовится в будние дни на обед или ужин. В рецепте нет ничего сложного, но в результате получается очень вкусное и нежное куриное мясо, которое тает во рту, а густым сметанным соусом можно дополнительно полить гарнир.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Мука – 1 ч.л.

Кипяток – 200 мл.

Лук крупный – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Бедра куриные – 3 шт.

Сметана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начните с подготовки мяса. Куриные бедра вымойте и промокните от лишней жидкости бумажными полотенцами. Затем снимите кожу и жировые прослойки, так блюдо получится менее жирным.

Шаг 2. На каждом бедрышки сделайте несколько надрезов до кости. Мясные заготовки посыпьте солью и свежемолотым перцем. Можно дополнительно использовать любые другие специи для куриного мяса.

Шаг 3. Хорошо прогрейте сковородку, влейте в нее растительное масло. Когда масло прокалится, выложите берда.

Шаг 4. На сильном огне по несколько минут обжарьте бедра с обеих сторон до румяного цвета. В этот время не стоит стараться довести курицу до готовности. После обжарки выложите мясо на тарелку.

Шаг 5. Крупную головку репчатого лука очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. В сковороду, где жарилась курица, выложите луковую нарезку, жарьте ее до золотистого цвета.

Шаг 6. К пассерованному луку добавьте 200 грамм сметаны и чайную ложку муки. Томите соус до однородности.

Шаг 7. Далее влейте кипяток и посолите соус по вкусу, прокипятите его в течение минуты.

Шаг 8. Теперь в сметанный соус выложите обжаренные куриные бедрышки. Томите мясо под крышкой на сковороде в течение 20-25 минут. За это время пару раз ворочайте курицу, чтобы она равномерно пропиталась соусом. Подавайте тушеные куриные бедра в сметанном соусе с гарниром и подливкой. Приятного аппетита!

Куриные бедра, запеченные в рукаве

Куриные бедра, запеченные в рукаве, – что может быть проще. Хозяйки часто прибегают к этому рецепту при дефиците времени. Вам необходимо взять курицу, добавить к ней специи и загрузить все в рукав. После этого вы можете отправляться по своим делам, пока курица спокойно готовится в духовке.

Время готовки: 85 мин.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Чеснок – 20 гр.

Зелень – 5 гр.

Бедра куриные – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Перец красный молотый – 1 щепотка.

Соль – 2 щепотки.

Приправа «Итальянские травы» – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедра разморозьте. Затем вымойте их проточной водой, удалите остатки перьев и срежьте жировые прослойки. Посыпьте мясо солью, специями и полейте растительным маслом.

Шаг 2. Очистите зубчики чеснока. Раздавите их прессом и чесночную массу добавьте в емкость к куриным бедрам.

Шаг 3. Руками перемешайте бедра со специями. Мясо должно полностью покрыться пряной смесью. Оставьте бедра мариноваться в течение 20-30 минут.

Шаг 4. Пока маринуется мясо, прогрейте духовку до 190 градусов. Затем вложите куриные бедра в рукав, закрепите его края с двух сторон. Поместите сверток на противень и отправьте запекаться.

Шаг 5. Куриные бедрышки в рукаве будут готовы в течение 30-40 минут. Если вы хотите получить поджаристую кожицу, то за 10 минут до окончания запекания разрежьте рукав и готовьте в открытом виде. Подавайте запеченные бедрышки, украсив веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Куриные бедра в соевом соусе на сковороде

Куриные бедра в соевом соусе на сковороде получаются пряными, поджаристыми, аппетитными и очень вкусными. В рецепте не обязательно использовать соль, потому что соевый соус обладает ярким специфическим вкусом, однако, необходимо подобрать правильные специи, чтобы в полной мере раскрыть вкус куриного мяса.

Время готовки: 1 ч. 55 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Бедра куриные – 800 гр.

Масло оливковое – 20 мл.

Лук – 1 шт.

Соус соевый – 100 мл.

Соль – 3-4 щепотки.

Травы сушеные – 0,5 ч.л.

Паприка молотая – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Всем известно, что куриное мясо считается диетическим и легким, чтобы избежать лишних калорий и ненужного жира, снимите с бедрышек кожу.

Шаг 2. Среднюю по размеру луковую головку очистите от шелухи, срежьте кончики с обеих сторон, обмойте под краном и нарежьте полукольцами.

Шаг 3. Теперь курицу необходимо замариновать. Для этого смешайте 100 миллилитров соевого соуса и 20 миллилитров оливкового масла. Всыпьте в полученную смесь молотый перец, соль, сушеные травы и паприку. С солью будьте аккуратны, так как соевый соус уже соленый.

Шаг 4. Выложите куриные бедрышки в миску, всыпьте луковую нарезку, влейте маринад. Перемешайте все содержимое руками. Оставьте курицу на час, чтобы она хорошо промариновалась, можно оставить и на дольше.

Шаг 5. Хорошо прогрейте сковороду и все содержимое миски выложите в нее, но не выливайте маринад. Жарьте куриные бедра до румяных бочков с каждой стороны.

Шаг 6. Когда курица подрумянится, влейте оставшийся в миске маринад, убавьте огонь и накройте сковороду крышкой. Томите куриные бедра в течение получаса до готовности.

Шаг 7. Нежные, аппетитные и очень вкусные куриные бедра в соевом соусе готовы. Приятного аппетита!

Куриные бедрышки с майонезом и чесноком

Куриные бедрышки с майонезом и чесноком – это универсальный рецепт для тех, кто не знает, как лучше приготовить курицу. Плюс к тому, куриные бедрышки всегда получаются сочными и даже немного жирными. Сытный обед или ужин вам обеспечен.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Чеснок – 5-6 зуб.

Специи для курицы – 1 ч.л.

Бедра куриные – 3 шт.

Майонез – 40-60 гр.

Соль – 2-3 щепотки.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чеснок, курица и майонез – это гармоничное сочетание, которое можно отнести к классике европейской кухни. Куриные бедра получаются более сочными и жирными, чем филе грудки, поэтому если вы не сидите на диете, то рекомендуем выбирать именно эти части куриной тушки. Помойте мясо и удалите остатки перьев.

Шаг 2. Очистите зубчики чеснока, натрите на мелкой терке. Не жалейте чеснока, он очень гармонично сочетается с куриным мясом.

Шаг 3. Посолите и приправьте специями куриные бедра.

Шаг 4. Натрите чесночной массой бедра с внутренней стороны и немного вложите под кожу.

Шаг 5. Дно и стенки противня или другой жаропрочной формы смажьте растительным маслом. Затем расположите в емкости подготовленные куриные бедра. Щедро смажьте заготовки майонезом.

Шаг 6. Запекайте куриные бедра с чесноком и майонезов при 200 градусах в течение 30-40 минут. Курочка получается ароматной и вкусной. К такому горячему блюду можно подобрать любой гарнир по вашему вкусу. Приятного аппетита!