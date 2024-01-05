Классическая рулька: самый простой рецепт популярного европейского блюда

Рулька — это часть свиной ноги, которая отличается сочностью, ароматом и нежностью мяса. Рульку можно приготовить разными способами: варить, жарить, запекать, коптить или делать из нее рулет или зельц.

Одной из традиций, связанных с рулькой, является приготовление и подача айсбайна — тушеной рульки с кислой капустой. Это блюдо считается классическим для немецкой кухни. Айсбайн означает «ледяная нога» и относится к тому, что раньше рульки замораживали перед приготовлением. Варится рулька обычно в пиве, а подается с квашеной капустой, картофелем и другими гарнирами. Это блюдо считается символом изобилия и удачи.

Но такое приготовление слишком сложное. Поэтому Фокус предлагает вам простой и быстрый рецепт классической рульки запеченной в духовке.

Классическая свиная рулька

Ингредиенты:

1 свиная рулька (около 1 кг);

3-4 зубчика чеснока;

соль, перец, паприка, травы по вкусу;

2 ст. л. растительного масла;

1 стакан воды или пива.

Для начала рульку хорошо промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Надрежьте кожицу ножом, чтобы образовались ромбики или квадратики. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками или пропустите через пресс. Смешайте чеснок с солью, перцем, паприкой и травами в небольшой миске. Это будет ваш маринад для рульки.

Натрите рульку смесью чеснока и специй со всех сторон, залезая под кожицу и в надрезы. Оставьте рульку мариноваться на 30 минут или больше при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень или форму для запекания растительным маслом и выложите на него рульку кожей вверх.

Залейте рульку водой или пивом (не заливая кожицу) и поставьте в духовку на 1-1,5 часа. Периодически поливайте рульку жидкостью из противня, чтобы она не пересохла. После того как мясо станет мягким и легко отделяться от кости, увеличьте температуру духовки до 220 градусов и доведите кожицу до хрустящей корочки. Это займет около 15-20 минут.

Выньте готовую рульку из духовки и дайте ей отдохнуть 10 минут под фольгой. Затем нарежьте ее на порционные куски и подавайте с любимым соусом, гарниром или салатом.

А в качестве закуске к рульке вы можете попробовать приготовить бендерики с куриным филе и сыром.