20 котлет из 300 грамм мяса: вы влюбитесь в этот рецепт

Куриные котлетки – идеальное дополнение к любому гарниру. Тем более когда под рукой есть экономный рецепт!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эти котлеты такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи образуют идеальную гармонию, которая точно должна быть в вашем кулинарном арсенале.

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Рецепт Королевских котлет

Время: 30 минут

Порций: 20 котлет

Ингредиенты:

– куриное филе – 300 – 350 грамм;

– шампиньоны – 200 грамм;

– 1 болгарский перец;

– 2 яйца;

– мука – 3 столовые ложки;

– сыр – 100 грамм;

– немного петрушки;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Филе моем, промокаем салфетками и нарезаем мелкими кусочками. Мелко нарезаем шампиньоны и соединяем с мясом. Чистим болгарский перец, нарезаем и добавляем в миску. К смеси натираем сыр и добавляем петрушку. Вбиваем яйца, солим, перчим, добавляем муку и хорошо все вымешиваем. Формируем котлеты. Разогреваем сковородку, добавляем масло и жарим котлеты на небольшом огне 4 – 5 минут под крышкой с каждой стороны.

Приятного аппетита!