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20 котлет из 300 грамм мяса: вы влюбитесь в этот рецепт

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20 котлет из 300 грамм мяса: вы влюбитесь в этот рецепт

Куриные котлетки – идеальное дополнение к любому гарниру. Тем более когда под рукой есть экономный рецепт!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эти котлеты такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи образуют идеальную гармонию, которая точно должна быть в вашем кулинарном арсенале.

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Рецепт Королевских котлет

Время: 30 минут

Порций: 20 котлет

Ингредиенты:

– куриное филе – 300 – 350 грамм;
– шампиньоны – 200 грамм;
– 1 болгарский перец;
– 2 яйца;
– мука – 3 столовые ложки;
– сыр – 100 грамм;
– немного петрушки;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе моем, промокаем салфетками и нарезаем мелкими кусочками.
  2. Мелко нарезаем шампиньоны и соединяем с мясом.
  3. Чистим болгарский перец, нарезаем и добавляем в миску.
  4. К смеси натираем сыр и добавляем петрушку.
  5. Вбиваем яйца, солим, перчим, добавляем муку и хорошо все вымешиваем.
  6. Формируем котлеты.
  7. Разогреваем сковородку, добавляем масло и жарим котлеты на небольшом огне 4 – 5 минут под крышкой с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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