ГлавнаяРецепты20 котлет из 300 грамм мяса: вы влюбитесь в этот рецепт 20 котлет из 300 грамм мяса: вы влюбитесь в этот рецепт На чтение: 1 минута Куриные котлетки – идеальное дополнение к любому гарниру. Тем более когда под рукой есть экономный рецепт! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эти котлеты такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи образуют идеальную гармонию, которая точно должна быть в вашем кулинарном арсенале. Интересно Этот ингредиент сделает разницу: как стоит попробовать пожарить рыбу Рецепт Королевских котлет Время: 30 минут Порций: 20 котлет Ингредиенты: – куриное филе – 300 – 350 грамм; – шампиньоны – 200 грамм; – 1 болгарский перец; – 2 яйца; – мука – 3 столовые ложки; – сыр – 100 грамм; – немного петрушки; – соль по вкусу. Приготовление: Филе моем, промокаем салфетками и нарезаем мелкими кусочками. Мелко нарезаем шампиньоны и соединяем с мясом. Чистим болгарский перец, нарезаем и добавляем в миску. К смеси натираем сыр и добавляем петрушку. Вбиваем яйца, солим, перчим, добавляем муку и хорошо все вымешиваем. Формируем котлеты. Разогреваем сковородку, добавляем масло и жарим котлеты на небольшом огне 4 – 5 минут под крышкой с каждой стороны. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями