Тарталетки с тунцом за 10 минут: подборка лучших рецептов

Тунец – очень вкусная рыба, которая отлично подходит для приготовления тарталеток. Такие закуски украсят любой праздничный стол. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для праздников или экстренных случаев, когда гости приехали внезапно, 24 Канал предлагает приготовить тарталетки с тунцом. Они будут готовы уже через 10 минут. Попробуйте также Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин Тарталетки с тунцом и фетой Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 50 граммов феты;

– 3 – 4 пера зеленого лука;

– 1 банка консервированного в масле тунца;

– 10 маслин;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 6 больших тарталеток. Приготовление: Фету разомните в глубокой миске. Добавьте измельченный зеленый лук и сметану и хорошо перемешайте. Консервированный тунец разомните вилкой, а маслины нарежьте кольцами. Добавьте тунец и маслины в сыр. Все хорошенько перемешайте. Смесь выложите в тарталетку. Разогрейте их в микроволновке 1 – 2 минуты. Тарталетки с тунцом и сливочным сыром Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– 5 маленьких тарталеток;

– 2 столовые ложки сливочного сыра;

– 2 столовые ложки консервированного тунца;

– 1 помидор;

– красная икра для декора. С консервированного тунца максимально слейте рассол, а рыбу разомните вилкой. Помидор нарежьте маленькими кубиками. Тарталетки поместите на сервировочное блюдо. Первым слоем разложите в них кубики помидора, а на них – измельченный тунец. Наполните тарталетку рыбой полностью. Затем на рыбу аккуратно нанесите толстый слой из сливочного сыра, а поверх него для декора положите немного красной икры или зелени. Тарталетки с тунцом и солеными огурцами. Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 10 Ингредиенты:

– 200 граммов консервированного тунца;

– 3 яйца;

– 2 соленых огурца;

– 2 столовые ложки консервированного горошка;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки горчицы;

– соль по вкусу;

– 10 тарталеток. Приготовление: С тунца слейте весь сок и разделите его вилкой или ножом на мелкие кусочки. Яйца и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Для приготовления заправки смешайте майонез и горчицу. Добавьте нарезанные ингредиенты и горошек. Все тщательно перемешайте. На дно тарталеток положите листья салата, чтобы тесто быстро не размокало. Сверху выложите рыбную начинку. Готовые тарталетки сразу подавайте к столу. Если не любите зеленый горошек, не добавляйте его – вкус блюда не станет от этого хуже. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат со свеклой и фетой за 10 минут.