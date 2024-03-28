Конкурент Жульену. Рецепт, который станет любимчиком на праздник или ужин

Про жюльен знают все повара мира, так как это одно из изысканных французских блюд, которое при этом доступно каждому. Сделать домашний жульен не так сложно, как думают многие начинающие кулинары.

На самом деле основной изюминкой блюда считаются овощи, нарезанные определенным образом. С французского жульен переводится как июльский, что относит это яство к месяцу, в котором оно готовится. В июле самые свежие и сочные овощи. Нарезка лепестками помогает передать сочность жульена.

Расскажем, как приготовить некий аналог популярного французского блюда — куриные битки.

Ингредиенты для куриных битков:

филе куриное — 700 г;

шампиньоны — 300 г;

лук репчатый — 200 г;

сливки 15% — 200 г;

сыр твердый — 200 г;

соль — ½ ч.л.;

мука — 100 г;

яйца — 4 шт.

Приготовление куриных битков:

Нарезаем тонкими полу пластинами шампиньоны, тушим на сухой сковороде до испарения жидкости. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, делим на тонкие стейки филе.

Вливаем к грибам растительное, добавляем сливочное масла. Высыпаем к грибам лук, специи и соль, перемешиваем. Отбиваем с одной стороны куриные стейки, слегка подсаливаем.

Обжариваем до золотистого цвета грибы и лук, вливаем к шампиньонам сливки. Куриные стейки обваливаем в муке и обволакиваем во взбитых яйцах.

Обжариваем куриные стейки в сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Выкладываем стейки на противень, застеленный пергаментом.

На стейки кладем грибы в сливках. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им верхушку грибного соуса.

Запекаем куриные биточки при 150 градусах 10 минут.

Таким образом мы получаем отличное блюдо для праздничного стола.

Куриные биточки легко заменят жульен.