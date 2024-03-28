Описание приготовления:
Румяный пирог с сушеным инжиром особенно вкусен с теплым молоком, ароматным чаем или кофе. По желанию его можно пропитать сиропом или топпингом, подать с вареньем, джемом. Чтобы выпечка красиво нарезалась, обязательно остудите ее, а не режьте теплой.
Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Инжир Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 140 Грамм
- Мука пшеничная 120 Грамм
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Соль 2 Щепотки
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Инжир сушеный 80 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
314 ккал
Калорийность
6 г
Белки
7 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с сушеным инжиром»
Подготовьте указанные ингредиенты. Инжир заранее замачивать не нужно.
Куриные яйца вбейте в чашу кухонного комбайна или миксера, всыпьте соль и сахар. Взбейте примерно 4-5 минут на самой высокой скорости техники.
Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и вмешайте ее во взбитую массу с помощью силиконовой лопатки, но не взбивайте.
Нарежьте небольшими кубиками сушеный инжир и вмешайте его в тесто вместе с лимонным соком. Благодаря соку лимона тесто получится не таким приторным на вкус.
Смажьте или сбрызните форму растительным маслом, не забывая и про бока. Выложите в него приготовленное тесто и разровняйте верхушку. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму в технику на средний ярус.
Выпекайте пирог примерно 25-30 минут до румяности. Обязательно проверьте готовность пирога с помощью деревянной шпажки, проткнув его в середине. Шпажка должна выйти сухой.
Извлеките форму из духовки и переверните на бок. Дайте пирогу остыть и подрежьте края. Снимите форму, а пирог нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу. Приятного вам аппетита!