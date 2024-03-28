Описание приготовления:

Румяный пирог с сушеным инжиром особенно вкусен с теплым молоком, ароматным чаем или кофе. По желанию его можно пропитать сиропом или топпингом, подать с вареньем, джемом. Чтобы выпечка красиво нарезалась, обязательно остудите ее, а не режьте теплой.

Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Инжир Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сахар 140 Грамм

Мука пшеничная 120 Грамм

Сок лимона 1 Чайная ложка

Соль 2 Щепотки

Масло растительное 20 Миллилитров

Инжир сушеный 80 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

314 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с сушеным инжиром»

Подготовьте указанные ингредиенты. Инжир заранее замачивать не нужно.

Куриные яйца вбейте в чашу кухонного комбайна или миксера, всыпьте соль и сахар. Взбейте примерно 4-5 минут на самой высокой скорости техники.

Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и вмешайте ее во взбитую массу с помощью силиконовой лопатки, но не взбивайте.

Нарежьте небольшими кубиками сушеный инжир и вмешайте его в тесто вместе с лимонным соком. Благодаря соку лимона тесто получится не таким приторным на вкус.

Смажьте или сбрызните форму растительным маслом, не забывая и про бока. Выложите в него приготовленное тесто и разровняйте верхушку. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму в технику на средний ярус.

Выпекайте пирог примерно 25-30 минут до румяности. Обязательно проверьте готовность пирога с помощью деревянной шпажки, проткнув его в середине. Шпажка должна выйти сухой.

Извлеките форму из духовки и переверните на бок. Дайте пирогу остыть и подрежьте края. Снимите форму, а пирог нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу. Приятного вам аппетита!