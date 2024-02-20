Рецепт: Тушенный свиной окорок — с булгуром

Ингредиенты:
свиной окорок — 500 гр;
масло подсолнечное — 100 мл;
лук репчатый — 1 шт;
булгур — 1 стакан;
соль — по вкусу;
специи для мяса — по вкусу
Способ приготовления: Когда я впервые попробовала эту «кашку», то изумилась, почему раньше ничего не знала о такой крупе как булгур. Хотя, как выясняется, многим булгур до сих пор не знаком. А он очень вкусный! Особенно с мясом.
Это нежная ароматная крупа из пшеницы. Готовится быстро. Мяско обжариваем слегка на растительном масле. Лучше обжаривать сразу в той емкости, в которой будет тушиться каша.
Потом продолжаем обжаривать вместе с луком. Можно и морковь чуток добавить по желанию
Промытый булгур высыпаем на обжаренное мясо.
Доливаем водой из расчета 1:2,1 стакан крупы — 2 стакана воды. Солим, перчим и накрываем крышкой, чтобы тушился
Готово уже через полчаса. И всё, никаких «танцев с бубнами» как вокруг плова. По сути просто каша с мясом, но булгур делает её потрясающе вкусной!
Спасибо за внимание! Добра всем и домашнего уюта!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.