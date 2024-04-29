Описание приготовления:
Чтобы порадовать свою семью вкусной и пышной пасхой, вам придется запастись временем и терпением. Тесто расстаивается несколько раз, благодаря чему пасха становится воздушной, пышной и очень вкусной. По желанию вы можете добавить вместе с изюмом курагу, цукаты, мак и т.д.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 250 Миллилитров (высокой жирности)
- Желтки куриные 3 Штуки
- Дрожжи свежие 30 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм (топленое)
- Сахар 120 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Изюм 60 Грамм
- Мука пшеничная 450 Грамм (+ для расстойки)
- Сахарная пудра 100 Грамм
- Сок лимонный 1,5 Ст. ложки
- Присыпка По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
330 ккал
Калорийность
7 г
Белки
9 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кулич христианский»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко используйте жирное, свежее. Живые дрожжи можно заменить сухими — 10 грамм.
Молоко доведите до кипения и остудите до 30-35 градусов. Это очень важно, так как в более горячей жидкости дрожжи не будут работать! Перелейте теплое молоко в глубокую емкость. Раскрошите туда же свежие дрожжи или всыпьте сухие, взбейте все венчиком.
Всыпьте полстакана муки, 1 ст.л. сахара, перемешайте и накройте емкость полотенцем, оставляя опару подниматься в теплом месте на 30-40 минут.
Если дрожжи активные, то спустя указанное время вы увидите как опара увеличилась в несколько раз!
В глубокой миске взбейте куриные желтки с оставшимся сахаром и топленым сливочным маслом. Главное — масло не должно быть горячим!
Выложите в емкость опару и перемешайте. Всыпьте просеянную пшеничную муку и изюм. Сухофрукты можно не замачивать, но если вы предпочитаете их замочить, то обязательно обсушите перед добавлением бумажными салфетками.
Тщательно вымешайте тесто в течение 5-8 минут. В процессе вымешивания активируется клейковина в муке, тесто будет пластичным, мягким, но не плотным. Накройте емкость полотенцем и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
Спустя указанное время тесто увеличится минимум в два раза.
Сбрызните формы для выпекания растительным маслом. Им же смажьте руки и обомните поднявшееся тесто. Разложите его по формочкам на треть их объема. Снова накройте полотенцем и оставьте для расстойки на 1 час.
Затем прогрейте духовку до 200 градусов и испеките все примерно 30-35 минут. В самом конце выпекания смажьте поверхность выпечки молоком или желтком для получения румяной корочки. Затем извлеките пасхи и остудите не менее 1 часа.
Тщательно вымешайте сахарную пудру с лимонным соком — это будет глазурь для выпечки.
Смажьте глазурью пасхи и присыпьте разноцветными бусинками, украсьте фигурками из сахарной мастики.
Дайте глазури высохнуть и подайте красочные пасхи к столу, разрезав их на части!