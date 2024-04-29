Описание приготовления:

Чтобы порадовать свою семью вкусной и пышной пасхой, вам придется запастись временем и терпением. Тесто расстаивается несколько раз, благодаря чему пасха становится воздушной, пышной и очень вкусной. По желанию вы можете добавить вместе с изюмом курагу, цукаты, мак и т.д.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Молоко 250 Миллилитров (высокой жирности)

Желтки куриные 3 Штуки

Дрожжи свежие 30 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм (топленое)

Сахар 120 Грамм

Соль 2 Щепотки

Изюм 60 Грамм

Мука пшеничная 450 Грамм (+ для расстойки)

Сахарная пудра 100 Грамм

Сок лимонный 1,5 Ст. ложки

Присыпка По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

330 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кулич христианский»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко используйте жирное, свежее. Живые дрожжи можно заменить сухими — 10 грамм.

Молоко доведите до кипения и остудите до 30-35 градусов. Это очень важно, так как в более горячей жидкости дрожжи не будут работать! Перелейте теплое молоко в глубокую емкость. Раскрошите туда же свежие дрожжи или всыпьте сухие, взбейте все венчиком.

Всыпьте полстакана муки, 1 ст.л. сахара, перемешайте и накройте емкость полотенцем, оставляя опару подниматься в теплом месте на 30-40 минут.

Если дрожжи активные, то спустя указанное время вы увидите как опара увеличилась в несколько раз!

В глубокой миске взбейте куриные желтки с оставшимся сахаром и топленым сливочным маслом. Главное — масло не должно быть горячим!

Выложите в емкость опару и перемешайте. Всыпьте просеянную пшеничную муку и изюм. Сухофрукты можно не замачивать, но если вы предпочитаете их замочить, то обязательно обсушите перед добавлением бумажными салфетками.

Тщательно вымешайте тесто в течение 5-8 минут. В процессе вымешивания активируется клейковина в муке, тесто будет пластичным, мягким, но не плотным. Накройте емкость полотенцем и оставьте на 1 час при комнатной температуре.

Спустя указанное время тесто увеличится минимум в два раза.

Сбрызните формы для выпекания растительным маслом. Им же смажьте руки и обомните поднявшееся тесто. Разложите его по формочкам на треть их объема. Снова накройте полотенцем и оставьте для расстойки на 1 час.

Затем прогрейте духовку до 200 градусов и испеките все примерно 30-35 минут. В самом конце выпекания смажьте поверхность выпечки молоком или желтком для получения румяной корочки. Затем извлеките пасхи и остудите не менее 1 часа.

Тщательно вымешайте сахарную пудру с лимонным соком — это будет глазурь для выпечки.

Смажьте глазурью пасхи и присыпьте разноцветными бусинками, украсьте фигурками из сахарной мастики.

Дайте глазури высохнуть и подайте красочные пасхи к столу, разрезав их на части!