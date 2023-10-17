Рецепт: Корейский мисо удон — с тофу

Ингредиенты:

мисо-паста — 2 ст. ложка;

вода — 960 г;

удон — 200 г;

морковь — 1шт (тонкими полосками);

лук-порей — 1шт (тонкими кольцами);

тофу твердый — 1 кусок (кубиками);

соевый соус — 15 г;

рисовый уксус — 15 г;

масло растительное — 15 г;

черный кунжут — по вкусу;

кориандр листья — для украшения

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте мисо-пасту и 960 г воды. Размешайте, чтобы мисо-паста полностью растворилась. Нагрейте на среднем огне до кипения.

2. Добавьте удон-лапшу и варите, следуя инструкциям на упаковке, обычно около 7-10 минут, или пока удон не станет мягким.

3. В отдельной сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте морковь и лук-порей до мягкости, примерно 5-7 минут.

4. Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю с супом.

5. Добавьте кубики тофу, соевый соус и рисовый уксус. Перемешайте и нагрейте еще 2-3 минуты.

6. Подавайте суп горячим. Посыпьте черным кунжутом и украсьте свежими листьями кориандра или зеленым луком.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин.