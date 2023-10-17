Рецепт: Корейский мисо удон — с тофу

Ингредиенты:
мисо-паста — 2 ст. ложка;
вода — 960 г;
удон — 200 г;
морковь — 1шт (тонкими полосками);
лук-порей — 1шт (тонкими кольцами);
тофу твердый — 1 кусок (кубиками);
соевый соус — 15 г;
рисовый уксус — 15 г;
масло растительное — 15 г;
черный кунжут — по вкусу;
кориандр листья — для украшения
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешайте мисо-пасту и 960 г воды. Размешайте, чтобы мисо-паста полностью растворилась. Нагрейте на среднем огне до кипения.
2. Добавьте удон-лапшу и варите, следуя инструкциям на упаковке, обычно около 7-10 минут, или пока удон не станет мягким.
3. В отдельной сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте морковь и лук-порей до мягкости, примерно 5-7 минут.
4. Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю с супом.
5. Добавьте кубики тофу, соевый соус и рисовый уксус. Перемешайте и нагрейте еще 2-3 минуты.
6. Подавайте суп горячим. Посыпьте черным кунжутом и украсьте свежими листьями кориандра или зеленым луком.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 25 мин.