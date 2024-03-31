Королевское печенье: нежное и рассыпчатое, просто тает во рту. Коронный рецепт моей свекрови

Печенье впервые начали выпекать в Персии, где оно больше напоминало сухари, нежели современную сладость. Однако, в VII веке это был вполне хороший перекус для многих людей. Дело в том, что в дороге у персов быстро черствел хлеб. Нужно было придумать хорошую альтернативу большим лепешкам. Так было создано миниатюрное печенье, которое в последствие украсили и сделали десертом.

Постепенно печенье перекочевало в Европу, где этот продукт стал популярен. Печеньем закусывали шампанское на балах, из него делали пиво. Позднее кондитеры во всем мире стали создавать свои авторские виды печенья.

Испечем классическое печенье с вареньем.

Ингредиенты:

Мука — 250 г;

Сахарная пудра — 1 ст.л.;

Ванильный сахар — ½ ч.л.;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Соль — 1/4 ч.л.;

Сливочное масло — 120 г;

Сметана — 100 г.

Приготовление печенья с вареньем:

В миске соединяем муку с сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью. Выкладываем к сыпучим продуктам сливочное масло и перетираем либо руками, либо лопаткой в крошку.

Высыпаем в сливочную крошку разрыхлитель, смешиваем. Добавляем в крошку сметану, собираем тесто в колобок.

Раскатываем тесто в прямоугольный тонкий пласт и делим на полоски толщиной 4-5 см.

Выкладываем посередине каждой полоски варенье.

Запечатываем варенье внутри теста, формуем цилиндры с начинкой.

Нарезаем полоски с начинкой на небольшие кусочки, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем печенье при 180 градусах 20 минут.

После приготовления обваливаем печенье в сахарной пудре. Получается вкусное печенье с вареньем внутри.