Королевское печенье: нежное и рассыпчатое, просто тает во рту. Коронный рецепт моей свекрови

Печенье впервые начали выпекать в Персии, где оно больше напоминало сухари, нежели современную сладость. Однако, в VII веке это был вполне хороший перекус для многих людей. Дело в том, что в дороге у персов быстро черствел хлеб. Нужно было придумать хорошую альтернативу большим лепешкам. Так было создано миниатюрное печенье, которое в последствие украсили и сделали десертом.
Постепенно печенье перекочевало в Европу, где этот продукт стал популярен. Печеньем закусывали шампанское на балах, из него делали пиво. Позднее кондитеры во всем мире стали создавать свои авторские виды печенья.
Испечем классическое печенье с вареньем.
Ингредиенты:
- Мука — 250 г;
- Сахарная пудра — 1 ст.л.;
- Ванильный сахар — ½ ч.л.;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Соль — 1/4 ч.л.;
- Сливочное масло — 120 г;
- Сметана — 100 г.
Приготовление печенья с вареньем:
В миске соединяем муку с сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью. Выкладываем к сыпучим продуктам сливочное масло и перетираем либо руками, либо лопаткой в крошку.
Высыпаем в сливочную крошку разрыхлитель, смешиваем. Добавляем в крошку сметану, собираем тесто в колобок.
Раскатываем тесто в прямоугольный тонкий пласт и делим на полоски толщиной 4-5 см.
Выкладываем посередине каждой полоски варенье.
Запечатываем варенье внутри теста, формуем цилиндры с начинкой.
Нарезаем полоски с начинкой на небольшие кусочки, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем печенье при 180 градусах 20 минут.
После приготовления обваливаем печенье в сахарной пудре. Получается вкусное печенье с вареньем внутри.