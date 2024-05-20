Подходит для любого чаепития. Торт на кефире «Венера».

Приготовление торта — это творческий процесс, который может быть адаптирован под ваши предпочтения и ингредиенты. Есть несколько общих шагов, которые помогут вам приготовить вкусный торт. Например, выбор рецепта. Рецепт торта должен соответствовать вкусовым предпочтениям и уровню кулинарных навыков.

Подготовка ингредиентов — тоже важный этап в готовке торта. Стоит убедиться, что все необходимые ингредиенты доступны и готовы к использованию.

Важно следовать рецепту и учитывать особенности каждого этапа приготовления, чтобы получить желаемый результат. Также не забывайте о безопасности при работе с горячими духовками и острыми ножами.

Приготовим торт Венера с влажным бисквитом.

Ингредиенты для крема:

молоко — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 250 мл;

крахмал — 3 ст.л.;

ванилин — щепотка;

сливочное масло — 150 г.

Ингредиенты для теста:

яйца — 4 шт.;

сахар — 250 мл;

кефир — 375 г;

растительное масло -70 мл;

мука — 280 г;

сода — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

какао — 2 ст. л.

Приготовление торта Венера:

Разогреваем в сотейнике молоко, в миску разбиваем яйца, высыпаем сахар, крахмал и ванилин, взбиваем. Вливаем в яичную массу 50 мл теплого молока, перемешиваем.

Тонкой струйкой вливаем яичную массу в горячее молоко, взбиваем. Доводим массу до загустения, постоянно помешиваем.

Ждем, пока заварная основа слегка остынет, выкладываем в нее сливочное масло. Смешиваем масло с заварной основой, кладем в отдельную тару и накрываем пищевой пленкой в контакт.

Разогреваем для теста кефир чуть выше комнатной температуры. В отдельную миску разбиваем яйца, смешиваем с ванилином и сахаром, взбиваем до пышной массы.

Вливаем в яичную массу растительное масло и теплый кефир, просеиваем ⅓ часть муки, соду и соль, замешиваем тесто.

Постепенно в тесто всыпаем остатки муки, оставляем 20-30 грамм.

Делим однородное густое тесто на две равные части. Просеиваем в одну часть теста какао, в другую остатки муки.

Застилаем противень пергаментом, выливаем на него белое тесто и выпекаем при 190 градусах 6-7 минут. Аналогично выпекаем шоколадный корж.

Оставляем остывать коржи под полотенцем. Обрезаем неровные края коржей, измельчаем их до мелкой крошки.

Смазываем шоколадный корж кремом, накрываем белым коржом. Верхушку белого коржа смазываем более тонким слоем крема и посыпаем шоколадной крошкой.

Получается красивый нежный торт Венера. Он отлично подходит для любого чаепития, заменит много покупных тортов.