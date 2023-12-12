Меню на Новый год: как дома устроить праздник будто в дорогом ресторане

Новый год – это не только новый этап в своей жизни, но и вкусный период, когда наши кулинарные фантазии расцветают. Приготовление новогоднего меню – немаловажная часть праздничной подготовки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Продуманный праздник – это настоящее искусство, которое дарит удовольствие повара и каждому гостю. Даже дома каждый может приготовить невероятно вкусные блюда. Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Канапе солнышко Время : 30 минут

Порций : 4 Ингредиенты:

– 8 ломтиков багета;

– 4 столовые ложки песто;

– 1 шарик моцареллы;

– 8 листиков базилика;

– 4 помидора черри;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– черный тмин по вкусу;

– 2 черных маслина;

– белый кунжут для декора. Приготовление: Нарежьте багет ломтиками. Смажьте песто и добавьте кусочек моцареллы. Сверху уложите листик базилика и накройте половинкой помидора. Верх помидоров смажьте оливковым маслом и посыпьте черным тмином. Маслины разрежьте пополам вдоль, затем поперек. К концу помидора поместите четвертинки оливок и посыпьте белым кунжутом. Канапе с авокадо, помидорами и базиликом Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 чиабатта;

– 1 свежий помидор;

– 1 авокадо;

– 1 лук или репчатый лук или шнит-лук;

– 20 грамм базилика;

– свежемолотая соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка сока лайма;

– 1 зубчик чеснока;

– моцарелла для подачи. Приготовление: Чиабатту нарежьте и слегка поджарьте в тостере, кусочки натрите чесноком. Авокадо вымойте, очистите от кожуры, нарежьте кусочками, приправьте солью и перцем, сбрызните соком лимона и оливковым маслом. Слегка разомните массу вилкой, но не обязательно тщательно. Выложите авокадо на тосты, а затем ломтики помидоров, нарезанный лук и базилик. Приправьте солью и перцем и оливковым маслом. По желанию можно добавить в бутерброды шарики свежей моцареллы. Салат с тунцом и ананасом Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты :

– 170 грамм тунца в собственном соусе;

– 180 грамм консервированного ананаса;

– 100 грамм кукурузы;

– 150 грамм сыра гауда;

– 200 грамм белого риса;

– 4 яйца;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 40 миллилитров оливкового масла;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Отварите рис в подсоленной воде в соответствии с инструкцией изготовителя. После охлаждения поместите его в миску. Опустите яйца в кипящую воду и сварите на «круто». Очистите и нарежьте большими кубиками. Положите в рис. Слейте кукурузу и тунец, добавьте в миску. Выньте ломтики ананаса из банки и нарежьте их кубиками. Добавьте к другим ингредиентам. Желтый сыр нарежьте небольшими кубиками, поместите в остальное и все перемешайте. Смешайте лимонный сок с солью и перцем, затем добавьте оливковое масло. Полейте салат и все перемешайте. Рыба в сливочном соусе Время : 45 минут

Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 грамм филе лосося (или другой «красной» рыбы);

– 2 столовые ложки муки;

– 300 миллиграмм сливок;

– 1 луковица;

– 20 грамм петрушки;

– 25 миллилитров оливкового масла;

– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист, укроп по вкусу. Приготовление: Филе посолите, поперчите и обсыпьте мукой. Обжарить немного на разогретой сковороде. Лук нарежьте мелкими кубиками. На той же сковороде также обжарьте лук. Добавьте к ней, приправьте солью и перцем. Выложите рыбу на противень и полейте соусом. Запекать все в разогретой до 250 градусов духовке-гриль 12 – 15 минут. Готовое блюдо посыпьте петрушкой и укропом. Что особенного приготовить на Новый год: рецепт эффектного салат.