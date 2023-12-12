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Меню на Новый год: как дома устроить праздник будто в дорогом ресторане

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Меню на Новый год: как дома устроить праздник будто в дорогом ресторане

Новый год – это не только новый этап в своей жизни, но и вкусный период, когда наши кулинарные фантазии расцветают. Приготовление новогоднего меню – немаловажная часть праздничной подготовки.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Продуманный праздник – это настоящее искусство, которое дарит удовольствие повара и каждому гостю. Даже дома каждый может приготовить невероятно вкусные блюда.

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Канапе солнышко

  • Время: 30 минут

  • Порций : 4

Ингредиенты:
– 8 ломтиков багета;
– 4 столовые ложки песто;
– 1 шарик моцареллы;
– 8 листиков базилика;
– 4 помидора черри;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– черный тмин по вкусу;
– 2 черных маслина;
– белый кунжут для декора.

Приготовление:

  1. Нарежьте багет ломтиками.
  2. Смажьте песто и добавьте кусочек моцареллы.
  3. Сверху уложите листик базилика и накройте половинкой помидора.
  4. Верх помидоров смажьте оливковым маслом и посыпьте черным тмином.
  5. Маслины разрежьте пополам вдоль, затем поперек.
  6. К концу помидора поместите четвертинки оливок и посыпьте белым кунжутом.

Канапе с авокадо, помидорами и базиликом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 чиабатта;
– 1 свежий помидор;
– 1 авокадо;
– 1 лук или репчатый лук или шнит-лук;
– 20 грамм базилика;
– свежемолотая соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка сока лайма;
– 1 зубчик чеснока;
– моцарелла для подачи.

Приготовление:

  1. Чиабатту нарежьте и слегка поджарьте в тостере, кусочки натрите чесноком.
  2. Авокадо вымойте, очистите от кожуры, нарежьте кусочками, приправьте солью и перцем, сбрызните соком лимона и оливковым маслом.
  3. Слегка разомните массу вилкой, но не обязательно тщательно.
  4. Выложите авокадо на тосты, а затем ломтики помидоров, нарезанный лук и базилик.
  5. Приправьте солью и перцем и оливковым маслом.
  6. По желанию можно добавить в бутерброды шарики свежей моцареллы.

Салат с тунцом и ананасом

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты :
– 170 грамм тунца в собственном соусе;
– 180 грамм консервированного ананаса;
– 100 грамм кукурузы;
– 150 грамм сыра гауда;
– 200 грамм белого риса;
– 4 яйца;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите рис в подсоленной воде в соответствии с инструкцией изготовителя. После охлаждения поместите его в миску.
  2. Опустите яйца в кипящую воду и сварите на «круто».
  3. Очистите и нарежьте большими кубиками.
  4. Положите в рис.
  5. Слейте кукурузу и тунец, добавьте в миску.
  6. Выньте ломтики ананаса из банки и нарежьте их кубиками.
  7. Добавьте к другим ингредиентам.
  8. Желтый сыр нарежьте небольшими кубиками, поместите в остальное и все перемешайте.
  9. Смешайте лимонный сок с солью и перцем, затем добавьте оливковое масло.
  10. Полейте салат и все перемешайте.

Рыба в сливочном соусе

  • Время: 45 минут

  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 грамм филе лосося (или другой «красной» рыбы);
– 2 столовые ложки муки;
– 300 миллиграмм сливок;
– 1 луковица;
– 20 грамм петрушки;
– 25 миллилитров оливкового масла;
– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист, укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе посолите, поперчите и обсыпьте мукой.
  2. Обжарить немного на разогретой сковороде.
  3. Лук нарежьте мелкими кубиками.
  4. На той же сковороде также обжарьте лук.
  5. Добавьте к ней, приправьте солью и перцем.
  6. Выложите рыбу на противень и полейте соусом.
  7. Запекать все в разогретой до 250 градусов духовке-гриль 12 – 15 минут.
  8. Готовое блюдо посыпьте петрушкой и укропом.

Что особенного приготовить на Новый год: рецепт эффектного салат.

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