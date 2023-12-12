ГлавнаяРецептыМеню на Новый год: как дома устроить праздник будто в дорогом ресторане Меню на Новый год: как дома устроить праздник будто в дорогом ресторане На чтение: 3 минуты Новый год – это не только новый этап в своей жизни, но и вкусный период, когда наши кулинарные фантазии расцветают. Приготовление новогоднего меню – немаловажная часть праздничной подготовки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Продуманный праздник – это настоящее искусство, которое дарит удовольствие повара и каждому гостю. Даже дома каждый может приготовить невероятно вкусные блюда. Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Канапе солнышко Время: 30 минут Порций : 4 Ингредиенты: – 8 ломтиков багета; – 4 столовые ложки песто; – 1 шарик моцареллы; – 8 листиков базилика; – 4 помидора черри; – 1 столовая ложка оливкового масла; – черный тмин по вкусу; – 2 черных маслина; – белый кунжут для декора. Приготовление: Нарежьте багет ломтиками. Смажьте песто и добавьте кусочек моцареллы. Сверху уложите листик базилика и накройте половинкой помидора. Верх помидоров смажьте оливковым маслом и посыпьте черным тмином. Маслины разрежьте пополам вдоль, затем поперек. К концу помидора поместите четвертинки оливок и посыпьте белым кунжутом. Канапе с авокадо, помидорами и базиликом Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 чиабатта; – 1 свежий помидор; – 1 авокадо; – 1 лук или репчатый лук или шнит-лук; – 20 грамм базилика; – свежемолотая соль и перец по вкусу; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 столовая ложка сока лайма; – 1 зубчик чеснока; – моцарелла для подачи. Приготовление: Чиабатту нарежьте и слегка поджарьте в тостере, кусочки натрите чесноком. Авокадо вымойте, очистите от кожуры, нарежьте кусочками, приправьте солью и перцем, сбрызните соком лимона и оливковым маслом. Слегка разомните массу вилкой, но не обязательно тщательно. Выложите авокадо на тосты, а затем ломтики помидоров, нарезанный лук и базилик. Приправьте солью и перцем и оливковым маслом. По желанию можно добавить в бутерброды шарики свежей моцареллы. Салат с тунцом и ананасом Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты : – 170 грамм тунца в собственном соусе; – 180 грамм консервированного ананаса; – 100 грамм кукурузы; – 150 грамм сыра гауда; – 200 грамм белого риса; – 4 яйца; – 20 миллилитров лимонного сока; – 40 миллилитров оливкового масла; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Отварите рис в подсоленной воде в соответствии с инструкцией изготовителя. После охлаждения поместите его в миску. Опустите яйца в кипящую воду и сварите на «круто». Очистите и нарежьте большими кубиками. Положите в рис. Слейте кукурузу и тунец, добавьте в миску. Выньте ломтики ананаса из банки и нарежьте их кубиками. Добавьте к другим ингредиентам. Желтый сыр нарежьте небольшими кубиками, поместите в остальное и все перемешайте. Смешайте лимонный сок с солью и перцем, затем добавьте оливковое масло. Полейте салат и все перемешайте. Рыба в сливочном соусе Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 600 грамм филе лосося (или другой «красной» рыбы); – 2 столовые ложки муки; – 300 миллиграмм сливок; – 1 луковица; – 20 грамм петрушки; – 25 миллилитров оливкового масла; – специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист, укроп по вкусу. Приготовление: Филе посолите, поперчите и обсыпьте мукой. Обжарить немного на разогретой сковороде. Лук нарежьте мелкими кубиками. На той же сковороде также обжарьте лук. Добавьте к ней, приправьте солью и перцем. Выложите рыбу на противень и полейте соусом. Запекать все в разогретой до 250 градусов духовке-гриль 12 – 15 минут. Готовое блюдо посыпьте петрушкой и укропом. Что особенного приготовить на Новый год: рецепт эффектного салат. Поделитесь с друзьями