Описание приготовления:
Трюфели отлично подойдут для чаепития или в подарок. Готовятся они быстро, поэтому выручат когда пришли нежданные гости и нужно подать десерт. Чернослив берите мясистый и если он очень сухой, держите его в горячей воде до мягкости. Семена чиа можно заменить на мак или вообще не добавлять.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Миндаль Блюдо: Десерты / Конфеты / Без выпечки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Чернослив 80 Грамм (без косточек)
- Миндаль 50 Грамм
- Какао 1 Ст. ложка
- Семена чиа 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
450 ккал
Калорийность
19 г
Белки
15 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Миндальные трюфели с черносливом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления миндальных трюфелей с черносливом. Миндаль подсушите в сухой сковороде на медленном огне и остудите.
Чернослив просмотрите на наличие косточек и удалите, если такие есть. Промойте чернослив и залейте горячей водой. Оставьте на несколько минут, слейте воду, затем промойте его и разложите на бумажном полотенце, чтобы просох.
В чашу блендера выложите подготовленный чернослив, миндаль, какао порошок и семена чиа.
Измельчите все до желаемой консистенции.
Из миндальной массы сформируйте шарики величиной с орех макадамия.
Каждую конфету обваляйте в какао порошке, дайте полежать 5 минут и подавайте к столу.
Приятного аппетита!