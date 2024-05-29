Описание приготовления:

Трюфели отлично подойдут для чаепития или в подарок. Готовятся они быстро, поэтому выручат когда пришли нежданные гости и нужно подать десерт. Чернослив берите мясистый и если он очень сухой, держите его в горячей воде до мягкости. Семена чиа можно заменить на мак или вообще не добавлять.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Миндаль Блюдо: Десерты / Конфеты / Без выпечки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Чернослив 80 Грамм (без косточек)

Миндаль 50 Грамм

Какао 1 Ст. ложка

Семена чиа 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

450 ккал

Калорийность

19 г

Белки

15 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Миндальные трюфели с черносливом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления миндальных трюфелей с черносливом. Миндаль подсушите в сухой сковороде на медленном огне и остудите.

Чернослив просмотрите на наличие косточек и удалите, если такие есть. Промойте чернослив и залейте горячей водой. Оставьте на несколько минут, слейте воду, затем промойте его и разложите на бумажном полотенце, чтобы просох.

В чашу блендера выложите подготовленный чернослив, миндаль, какао порошок и семена чиа.

Измельчите все до желаемой консистенции.

Из миндальной массы сформируйте шарики величиной с орех макадамия.

Каждую конфету обваляйте в какао порошке, дайте полежать 5 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита!