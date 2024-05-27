Простой сладкий рулет. Новый десерт, который тает во рту: ленивый эклер

Сладкий рулет у многих ассоциируется с совершенно разными видами десертов. Дело в том, что в каждой стране есть свои сладкие рулеты.
Например, в Германии и Австрии это Штрудель. Рулет из тонкого теста с начинкой из яблок, изюма, орехов и корицы. В Индии это Париан — сладкий рулет с начинкой из орехов, сухофруктов и специй.
Есть еще японский Ванакаи — рулет с начинкой из бобовой пасты и сладких фруктов.
Это лишь некоторые примеры сладких рулетов в различных культурах мира. В каждой стране есть свои уникальные рецепты и способы приготовления этого десерта.
Расскажем, как сделать простой сладкий рулет за 5 минут.
Ингредиенты для крема:
- яйцо — шт.;
- сахар — 110 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.;
- сметана — 350 г;
- сливочное масло — 40 г.
Ингредиенты для теста:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ст.л.;
- мука — 180 г;
- молоко — 400 мл;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление сладкого рулета:
Для начинки разбиваем в сотейник яйцо, высыпаем классический и ванильный сахар, добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Выкладываем в смесь сметану и продолжаем смешивать компоненты.
Варим смесь до загустения, постоянно помешивая. В горячую заварную основу добавляем сливочное масло, смешиваем и перекладываем в отдельную тару.
Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.
Для теста в миску с яйцами высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок.
Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем тесто. Постепенно вливаем в тесто молоко, перемешиваем жидкое тесто. Вливаем в тесто также растопленное сливочное масло.
Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом, выпекаем при 190 градусах 25-30 минут.
После выпекания перекладываем пласт на решетку и даем остыть 10 минут.
Смазываем кремом не шероховатую часть пласта, сворачиваем его в рулет.
Запечатываем рулет в пергаменте, оставляем в холодильнике на час.
Убираем пергамент, посыпаем рулет сахарной пудрой.
В результате получается отменный сладкий рулет.