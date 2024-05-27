Простой сладкий рулет. Новый десерт, который тает во рту: ленивый эклер

Сладкий рулет у многих ассоциируется с совершенно разными видами десертов. Дело в том, что в каждой стране есть свои сладкие рулеты.

Например, в Германии и Австрии это Штрудель. Рулет из тонкого теста с начинкой из яблок, изюма, орехов и корицы. В Индии это Париан — сладкий рулет с начинкой из орехов, сухофруктов и специй.

Есть еще японский Ванакаи — рулет с начинкой из бобовой пасты и сладких фруктов.

Это лишь некоторые примеры сладких рулетов в различных культурах мира. В каждой стране есть свои уникальные рецепты и способы приготовления этого десерта.

Расскажем, как сделать простой сладкий рулет за 5 минут.

Ингредиенты для крема:

яйцо — шт.;

сахар — 110 г;

ванильный сахар — 10 г;

кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.;

сметана — 350 г;

сливочное масло — 40 г.

Ингредиенты для теста:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1 ст.л.;

мука — 180 г;

молоко — 400 мл;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление сладкого рулета:

Для начинки разбиваем в сотейник яйцо, высыпаем классический и ванильный сахар, добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Выкладываем в смесь сметану и продолжаем смешивать компоненты.

Варим смесь до загустения, постоянно помешивая. В горячую заварную основу добавляем сливочное масло, смешиваем и перекладываем в отдельную тару.

Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.

Для теста в миску с яйцами высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок.

Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем тесто. Постепенно вливаем в тесто молоко, перемешиваем жидкое тесто. Вливаем в тесто также растопленное сливочное масло.

Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом, выпекаем при 190 градусах 25-30 минут.

После выпекания перекладываем пласт на решетку и даем остыть 10 минут.

Смазываем кремом не шероховатую часть пласта, сворачиваем его в рулет.

Запечатываем рулет в пергаменте, оставляем в холодильнике на час.

Убираем пергамент, посыпаем рулет сахарной пудрой.

В результате получается отменный сладкий рулет.