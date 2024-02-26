Салат с морепродуктами – это всегда деликатес, который не может остаться незамеченным на богатом столе, даже при наличии огромного количества других аппетитных блюд. Поверьте, лишь раз подав такое кушанье к празднику, вы обнаружите, что такая закуска разлетается с тарелок в первую очередь и за считанные минуты. Но здесь и нет ничего удивительного, потому как не существует людей, равнодушных к вкусным и питательным морепродуктам. «Морской» компонент отлично гармонирует с оливковыми заправками и миксом свежих овощей, обязательно попробуйте, и вы не пожалеете, что уделили минутку и прочли нашу подборку!
Вкусный салат с морепродуктами на праздничный стол
Вкусный салат с морепродуктами на праздничный стол под названием «Цветочная поляна» – это блюдо, которое вызовет восторг у каждого, потому как это кушанье отличается не только изумительным вкусом и чарующим ароматом, но и также оригинальной подачей, как в ресторане.
Ингредиенты –+4 порц.
- Осьминог консервированный 200 гр.
- Креветки консервированные 200 гр.
- Перец болгарский 1 шт.
- Маслины 5 шт. без косточек
- Листовой салат 1 пучок
- Редис 150 гр.
- Масло оливковое 1 ст.л.
- Сок лимонный 1 ч.л.
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Соль по вкусу
Шаги 30 мин.
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Как приготовить вкусный салат с морепродуктами на праздничный стол? Продукты, которые нам потребуются для готовки выкладываем на рабочий стол.
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Снимаем кожицу с редиса и нарезаем головки пластинами, удаляем с перца грубую кожицу.
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Специальными формочками либо ножом вырезаем из овощей цветочки разных размеров.
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Дно плоского блюда выстилаем промытыми листьями зеленого салата.
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Посыпаем зелень «обрезками» перца и редиски.
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Аккуратно выкладываем морепродукты.
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Распределяем колечки маслин и сбрызгиваем салат лимонным соком и оливковым маслом.
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Салат с морепродуктами готов! Солим, перчим и подаем. Приятного аппетита!
Салат с морепродуктами «Морской коктейль»
Салат с морепродуктами «Морской коктейль» – это высокобелковое и очень вкусное кушанье, которое отлично подходит для сбалансированного перекуса или же подачи к праздничному столу. В качестве заправки используется майонез, он прекрасно объединяет все вкусы и ароматы.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Морской коктейль – 300 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Кукуруза консервированная – 200 гр.
- Картофель – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Морской коктейль извлекаем из рассола и промакиваем бумажными полотенцами.
Шаг 2. Мелкими кубиками нарезаем свежие огурцы и морепродукты.
Шаг 3. Картофель и куриные яйца отвариваем до готовности, очищаем и измельчаем аналогично другим составляющим.
Шаг 4. Смешиваем компоненты, посолив и заправив майонезом.
Шаг 5. Также дополняем состав рубленым луком и зернами сладкой кукурузы – дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Крабовый салат с морепродуктами
Крабовый салат с морепродуктами – это настоящий деликатес, который запросто можно приготовить в домашних условиях и подать к столу так же, как и в заведениях быстрого питания. Каждый ингредиент отлично гармонирует с другими, благодаря чему кушанье получается изысканным и аппетитным.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Салат «айсберг» – 60 гр.
- Кукуруза консервированная – 150 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Креветки – 200 гр.
- Майонез – 3 ст.л.
- Кинза – 0,5 пучка.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Яйца отвариваем 8-10 минут после закипания, остужаем и очищаем от скорлупы.
Шаг 2. Креветки отвариваем в кипятке 1-2 минуты, даем стечь жидкости и сбрызгиваем кислым цитрусовым соком.
Шаг 3. Небольшими кубиками нарезаем сурими, сладкий перец и яйца – высыпаем в салатник и добавляем кукурузу, а также черный перец и соль.
Шаг 4. Также к компонентам отправляем измельченную кинзу и майонез – перемешиваем.
Шаг 5. Выкладываем салат на зеленые листья айсберга и украшаем морепродуктами. Приятного аппетита!
Салат с морепродуктами и руколой
Салат с морепродуктами и руколой – это вкусное и легкое кушанье, которое прекрасно подходит для позднего ужина тех, кто следит за фигурой либо аппетитного аперитива перед главной трапезой. Вся «изюминка» закуски заключается в оригинальной заправке и кедровых орешках.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Горчица дижонская – 5 гр.
- Рукола – 110 гр.
- Черри – 100 гр.
- Креветки тигровые – 230 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Орехи кедровые – 20 гр.
- Крем бальзамический – 20 гр.
- Мед – 1 ч.л.
- Апельсин – 1-2 ломтика.
- Лимон/лайм – по вкусу.
- Масло оливковое – 20 мл.
- Пармезан – 20 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Тщательно промываем руколу и обсушиваем, натираем на терке сыр, чеснок пропускаем через пресс, черри разрезаем пополам.
Шаг 3. Любым удобным способом чистим креветки, не забывая удалить пищевод.
Шаг 4. Сбрызгиваем креветки оливковым маслом, смешиваем с чесноком и оставляем для пропитки на 10-15 минут.
Шаг 5. Параллельно смешиваем составляющие заправки: жидкий мед, горчицу, молотый перец, соль, цитрусовый сок и оливковое масло.
Шаг 6. На раскаленной сковороде обжариваем креветки до румяности при постоянном помешивании (2-3 минуты достаточно).
Шаг 7. В салатнике объединяем руколу, морепродукты и черри – поливаем заправкой.
Шаг 8. Сервируем салат, украшая блюдо кедровыми орешками, натертым на терке пармезаном и бальзамиком. Приятного аппетита!
Салат с морепродуктами и пекинской капустой
Салат с морепродуктами и пекинской капустой – это хрустящая закуска, которая приятно удивит вас своим необычным вкусом и приятной текстурой. Особый вкус и аромат салату добавляют сладкие зерна граната, а также сметано-горчичная заправка – пальчики оближешь!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Капуста пекинская – 0,5 шт.
- Креветки салатные – 500 гр.
- Ананас консервированный – 1 банка.
- Гранат – 0,5 шт.
Для заправки:
- Сметана – 3 ст.л.
- Масло оливковое – 1,5 ст.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Горчица французская – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Креветки засыпаем в кипящую воду и провариваем на протяжении полутора минут, откидываем на дуршлаг и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.
Шаг 2. Капусту разбираем на листочки и вырезаем грубое основание, разрезаем на квадраты зеленую часть и высыпаем в чашу с высокими бортиками.
Шаг 3. К пекинке высыпаем морепродукты, зерна граната и ломтики сладкого ананаса.
Шаг 4. В отдельной миске смешиваем все составляющие заправки.
Шаг 5. Смешиваем компоненты с соусом и перекладываем в красивый салатник.
Шаг 6. Охлаждаем салат в холодильной камере около 15 минут и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!
Морской салат из морепродуктов с красной икрой
Морской салат из морепродуктов с красной икрой – это настоящий деликатес, которым можно побаловать себя не только во время праздников, но и в обычный будничный вечер, потому как на одну порцию нужно совсем немного дорогих компонентов. А если же готовить такую закуску на банкет, то рекомендуется порционная подача в бокалах либо стаканах.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Морепродукты – 200 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Икра красная – 2 ч.л.
- Салат латук – 2-3 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом тщательно промываем и обсушиваем листовой салат, размораживаем «морских гадов».
Шаг 2. В течение 10 минут отвариваем куриное яйцо, перекладываем в ледяную воду.
Шаг 3. На разогретой столовой ложке оливкового масла быстро обжариваем морепродукты, не более одной минуты.
Шаг 4. Произвольно рубим яйцо и помидор, высыпаем в салатник.
Шаг 5. Добавляем нарезанный латук и остывшие морепродукты, солим и перчим, сбрызгиваем оливковым маслом.
Шаг 6. Раскладываем закуску по порционной посуде и украшаем красной икрой и тигровой креветкой – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Очень вкусный салат из морепродуктов с креветками и кальмарами
Очень вкусный салат из морепродуктов с креветками и кальмарами – это настоящее буйство вкусов и ароматов, собранных в единое целое в этом салатике. Так как каждый ингредиент имеет достаточно яркий вкус и насыщенный аромат, заправлять кушанье будем легким соусом из чеснока и петрушки.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Кальмары – 200 гр.
- Креветки очищенные – 150 гр.
- Салат листовой – 100 гр.
- Черри – 8-10 шт.
- Маслины – 16 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Петрушка – 1 пучок
- Соус соевый – 4 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Масло растительное – 5 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Крупные креветки варим три минуты в кипятке, мелкие тушки кальмаров – одну минуту. Ингредиенты остужаем и обсушиваем, нарезаем.
Шаг 2. В ступке растираем листочки петрушки, зубчики чеснока и сахар, смешиваем кашицу с соевым соусом, растительным маслом и соком лимона.
Шаг 3. В зависимости от размера, разрезаем черри на две либо четыре части.
Шаг 4. На плоское блюдо веночком выкладываем рубленую зелень, сверху красиво распределяем морепродукты, маслины и помидоры.
Шаг 5. Поливаем заправкой и начинаем дегустацию. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Теплый салат с морепродуктами
Теплый салат с морепродуктами – это кладезь витаминов и микроэлементов, потому как в его составе также присутствуют овощи, в которых нуждается каждый человек. Для дополнительной сытости вы также можете добавить к основным ингредиентам кукус либо киноа.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Креветки (хвосты) – 200 гр.
- Авокадо – 1 шт.
- Черри – 100 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Салат латук – 40 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Уксус винный – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Петрушка – 3-4 веточки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Удаляем шелуху с головки репчатого лука и зубчика чеснока, промываем зелень и размораживаем креветки.
Шаг 2. В течение трех минут на разогретом растительном масле обжариваем раздавленный чеснок, луковые полукольца и соломку сладкого перца.
Шаг 3. К овощам забрасываем очищенные морепродукты и, помешивая, жарим еще одну минуту.
Шаг 4. Параллельно готовим основу салата: рвем руками зеленые листья, томаты разрезаем пополам либо на четвертинки, рубим на кубики мягкую мякоть авокадо. Соединяем компоненты в емкости, удобной для перемешивания.
Шаг 5. Объединяем теплые и холодные ингредиенты, сбрызгиваем винным уксусом, солим и перчим, добавляем петрушку.
Шаг 6. Сразу же подаем к столу и дегустируем. Приятного аппетита!
Простой салат из морепродуктов с майонезом и яйцами
Простой салат из морепродуктов с майонезом и яйцами – это деликатес под названием «Морская жемчужина» и назван он так неспроста. Весь секрет заключается в том, что закуска практически полностью состоит из аппетитных морепродуктов, таких как, кальмары, сурими и красная икра.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Кальмары – 500 гр.
- Палочки крабовые – 240 гр.
- Икра красная – 100 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенные тушки кальмара забрасываем в кипяток и провариваем 2-3 минуты, даем время остыть.
Шаг 2. Режем соломкой.
Шаг 3. Произвольно измельчаем сурими.
Шаг 4. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и отделяем желтки, они нам не пригодятся. Белки натираем при помощи терки с крупными отверстиями.
Шаг 5. Смешиваем составляющие, добавив соль и красную икру.
Шаг 6. Заправляем салат майонезом.
Шаг 7. Сервируем салат, по желанию украсив горкой из красной икры и перепелиным яйцом. Готовьте и получайте удовольствие!
Салат «Цезарь» с морепродуктами
Салат «Цезарь» с морепродуктами – это закуска, которая пользуется огромной популярностью во всех заведениях общественного питания, будь-то кафе либо ресторан. Так почему бы не побаловать себе обычным будничным вечером и не приготовить эту вкусноту своими руками?
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Салат ромэн/айсберг – 6 горстей
- Креветки королевские – 9-12 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Пармезан тертый – 3 ст.л.
- Багет/чиабатта – 150-200 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соус «цезарь» – 3-5 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Белый хлеб нарезаем небольшими ломтиками и смешиваем с зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, выкладываем на противень в один слой.
Шаг 2. Подрумяниваем в духовом шкафу, предварительно прогретом до 190-200 градусов.
Шаг 3. Размороженные креветки чистим и быстро обжариваем на капле растительного масла до аппетитной корочки.
Шаг 4. Натираем на терке пармезан.
Шаг 5. Листья салата рвем руками на небольшие сегменты и выкладываем на блюдо, поливаем третью частью заправки и присыпаем небольшой горстью сыра.
Шаг 6. Далее распределяем румяные морепродукты и дольки томатов, снова поливаем соусом и украшаем сыром и сухариками. Приятного аппетита!