Салат с морепродуктами – это всегда деликатес, который не может остаться незамеченным на богатом столе, даже при наличии огромного количества других аппетитных блюд. Поверьте, лишь раз подав такое кушанье к празднику, вы обнаружите, что такая закуска разлетается с тарелок в первую очередь и за считанные минуты. Но здесь и нет ничего удивительного, потому как не существует людей, равнодушных к вкусным и питательным морепродуктам. «Морской» компонент отлично гармонирует с оливковыми заправками и миксом свежих овощей, обязательно попробуйте, и вы не пожалеете, что уделили минутку и прочли нашу подборку!

Вкусный салат с морепродуктами на праздничный стол

Вкусный салат с морепродуктами на праздничный стол под названием «Цветочная поляна» – это блюдо, которое вызовет восторг у каждого, потому как это кушанье отличается не только изумительным вкусом и чарующим ароматом, но и также оригинальной подачей, как в ресторане.

Ингредиенты –+4 порц.

Осьминог консервированный 200 гр.

Креветки консервированные 200 гр.

Перец болгарский 1 шт.

Маслины 5 шт. без косточек

Листовой салат 1 пучок

Редис 150 гр.

Масло оливковое 1 ст.л.

Сок лимонный 1 ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 30 мин.

Как приготовить вкусный салат с морепродуктами на праздничный стол? Продукты, которые нам потребуются для готовки выкладываем на рабочий стол. Снимаем кожицу с редиса и нарезаем головки пластинами, удаляем с перца грубую кожицу. Специальными формочками либо ножом вырезаем из овощей цветочки разных размеров. Дно плоского блюда выстилаем промытыми листьями зеленого салата. Посыпаем зелень «обрезками» перца и редиски. Аккуратно выкладываем морепродукты. Распределяем колечки маслин и сбрызгиваем салат лимонным соком и оливковым маслом. Салат с морепродуктами готов! Солим, перчим и подаем. Приятного аппетита!

Салат с морепродуктами «Морской коктейль»

Салат с морепродуктами «Морской коктейль» – это высокобелковое и очень вкусное кушанье, которое отлично подходит для сбалансированного перекуса или же подачи к праздничному столу. В качестве заправки используется майонез, он прекрасно объединяет все вкусы и ароматы.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Морской коктейль – 300 гр.

Яйцо – 4 шт.

Огурец – 2 шт.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морской коктейль извлекаем из рассола и промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. Мелкими кубиками нарезаем свежие огурцы и морепродукты.

Шаг 3. Картофель и куриные яйца отвариваем до готовности, очищаем и измельчаем аналогично другим составляющим.

Шаг 4. Смешиваем компоненты, посолив и заправив майонезом.

Шаг 5. Также дополняем состав рубленым луком и зернами сладкой кукурузы – дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Крабовый салат с морепродуктами

Крабовый салат с морепродуктами – это настоящий деликатес, который запросто можно приготовить в домашних условиях и подать к столу так же, как и в заведениях быстрого питания. Каждый ингредиент отлично гармонирует с другими, благодаря чему кушанье получается изысканным и аппетитным.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Салат «айсберг» – 60 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Креветки – 200 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Кинза – 0,5 пучка.

Сок лимона – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца отвариваем 8-10 минут после закипания, остужаем и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Креветки отвариваем в кипятке 1-2 минуты, даем стечь жидкости и сбрызгиваем кислым цитрусовым соком.

Шаг 3. Небольшими кубиками нарезаем сурими, сладкий перец и яйца – высыпаем в салатник и добавляем кукурузу, а также черный перец и соль.

Шаг 4. Также к компонентам отправляем измельченную кинзу и майонез – перемешиваем.

Шаг 5. Выкладываем салат на зеленые листья айсберга и украшаем морепродуктами. Приятного аппетита!

Салат с морепродуктами и руколой

Салат с морепродуктами и руколой – это вкусное и легкое кушанье, которое прекрасно подходит для позднего ужина тех, кто следит за фигурой либо аппетитного аперитива перед главной трапезой. Вся «изюминка» закуски заключается в оригинальной заправке и кедровых орешках.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Горчица дижонская – 5 гр.

Рукола – 110 гр.

Черри – 100 гр.

Креветки тигровые – 230 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Орехи кедровые – 20 гр.

Крем бальзамический – 20 гр.

Мед – 1 ч.л.

Апельсин – 1-2 ломтика.

Лимон/лайм – по вкусу.

Масло оливковое – 20 мл.

Пармезан – 20 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Тщательно промываем руколу и обсушиваем, натираем на терке сыр, чеснок пропускаем через пресс, черри разрезаем пополам.

Шаг 3. Любым удобным способом чистим креветки, не забывая удалить пищевод.

Шаг 4. Сбрызгиваем креветки оливковым маслом, смешиваем с чесноком и оставляем для пропитки на 10-15 минут.

Шаг 5. Параллельно смешиваем составляющие заправки: жидкий мед, горчицу, молотый перец, соль, цитрусовый сок и оливковое масло.

Шаг 6. На раскаленной сковороде обжариваем креветки до румяности при постоянном помешивании (2-3 минуты достаточно).

Шаг 7. В салатнике объединяем руколу, морепродукты и черри – поливаем заправкой.

Шаг 8. Сервируем салат, украшая блюдо кедровыми орешками, натертым на терке пармезаном и бальзамиком. Приятного аппетита!

Салат с морепродуктами и пекинской капустой

Салат с морепродуктами и пекинской капустой – это хрустящая закуска, которая приятно удивит вас своим необычным вкусом и приятной текстурой. Особый вкус и аромат салату добавляют сладкие зерна граната, а также сметано-горчичная заправка – пальчики оближешь!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 0,5 шт.

Креветки салатные – 500 гр.

Ананас консервированный – 1 банка.

Гранат – 0,5 шт.

Для заправки:

Сметана – 3 ст.л.

Масло оливковое – 1,5 ст.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Горчица французская – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки засыпаем в кипящую воду и провариваем на протяжении полутора минут, откидываем на дуршлаг и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Шаг 2. Капусту разбираем на листочки и вырезаем грубое основание, разрезаем на квадраты зеленую часть и высыпаем в чашу с высокими бортиками.

Шаг 3. К пекинке высыпаем морепродукты, зерна граната и ломтики сладкого ананаса.

Шаг 4. В отдельной миске смешиваем все составляющие заправки.

Шаг 5. Смешиваем компоненты с соусом и перекладываем в красивый салатник.

Шаг 6. Охлаждаем салат в холодильной камере около 15 минут и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Морской салат из морепродуктов с красной икрой

Морской салат из морепродуктов с красной икрой – это настоящий деликатес, которым можно побаловать себя не только во время праздников, но и в обычный будничный вечер, потому как на одну порцию нужно совсем немного дорогих компонентов. А если же готовить такую закуску на банкет, то рекомендуется порционная подача в бокалах либо стаканах.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Морепродукты – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Икра красная – 2 ч.л.

Салат латук – 2-3 шт.

Помидор – 1 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промываем и обсушиваем листовой салат, размораживаем «морских гадов».

Шаг 2. В течение 10 минут отвариваем куриное яйцо, перекладываем в ледяную воду.

Шаг 3. На разогретой столовой ложке оливкового масла быстро обжариваем морепродукты, не более одной минуты.

Шаг 4. Произвольно рубим яйцо и помидор, высыпаем в салатник.

Шаг 5. Добавляем нарезанный латук и остывшие морепродукты, солим и перчим, сбрызгиваем оливковым маслом.

Шаг 6. Раскладываем закуску по порционной посуде и украшаем красной икрой и тигровой креветкой – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Очень вкусный салат из морепродуктов с креветками и кальмарами

Очень вкусный салат из морепродуктов с креветками и кальмарами – это настоящее буйство вкусов и ароматов, собранных в единое целое в этом салатике. Так как каждый ингредиент имеет достаточно яркий вкус и насыщенный аромат, заправлять кушанье будем легким соусом из чеснока и петрушки.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Кальмары – 200 гр.

Креветки очищенные – 150 гр.

Салат листовой – 100 гр.

Черри – 8-10 шт.

Маслины – 16 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Петрушка – 1 пучок

Соус соевый – 4 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупные креветки варим три минуты в кипятке, мелкие тушки кальмаров – одну минуту. Ингредиенты остужаем и обсушиваем, нарезаем.

Шаг 2. В ступке растираем листочки петрушки, зубчики чеснока и сахар, смешиваем кашицу с соевым соусом, растительным маслом и соком лимона.

Шаг 3. В зависимости от размера, разрезаем черри на две либо четыре части.

Шаг 4. На плоское блюдо веночком выкладываем рубленую зелень, сверху красиво распределяем морепродукты, маслины и помидоры.

Шаг 5. Поливаем заправкой и начинаем дегустацию. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Теплый салат с морепродуктами

Теплый салат с морепродуктами – это кладезь витаминов и микроэлементов, потому как в его составе также присутствуют овощи, в которых нуждается каждый человек. Для дополнительной сытости вы также можете добавить к основным ингредиентам кукус либо киноа.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Креветки (хвосты) – 200 гр.

Авокадо – 1 шт.

Черри – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Салат латук – 40 гр.

Масло растительное – для жарки.

Уксус винный – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Петрушка – 3-4 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем шелуху с головки репчатого лука и зубчика чеснока, промываем зелень и размораживаем креветки.

Шаг 2. В течение трех минут на разогретом растительном масле обжариваем раздавленный чеснок, луковые полукольца и соломку сладкого перца.

Шаг 3. К овощам забрасываем очищенные морепродукты и, помешивая, жарим еще одну минуту.

Шаг 4. Параллельно готовим основу салата: рвем руками зеленые листья, томаты разрезаем пополам либо на четвертинки, рубим на кубики мягкую мякоть авокадо. Соединяем компоненты в емкости, удобной для перемешивания.

Шаг 5. Объединяем теплые и холодные ингредиенты, сбрызгиваем винным уксусом, солим и перчим, добавляем петрушку.

Шаг 6. Сразу же подаем к столу и дегустируем. Приятного аппетита!

Простой салат из морепродуктов с майонезом и яйцами

Простой салат из морепродуктов с майонезом и яйцами – это деликатес под названием «Морская жемчужина» и назван он так неспроста. Весь секрет заключается в том, что закуска практически полностью состоит из аппетитных морепродуктов, таких как, кальмары, сурими и красная икра.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Кальмары – 500 гр.

Палочки крабовые – 240 гр.

Икра красная – 100 гр.

Яйцо – 4 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенные тушки кальмара забрасываем в кипяток и провариваем 2-3 минуты, даем время остыть.

Шаг 2. Режем соломкой.

Шаг 3. Произвольно измельчаем сурими.

Шаг 4. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и отделяем желтки, они нам не пригодятся. Белки натираем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 5. Смешиваем составляющие, добавив соль и красную икру.

Шаг 6. Заправляем салат майонезом.

Шаг 7. Сервируем салат, по желанию украсив горкой из красной икры и перепелиным яйцом. Готовьте и получайте удовольствие!

Салат «Цезарь» с морепродуктами

Салат «Цезарь» с морепродуктами – это закуска, которая пользуется огромной популярностью во всех заведениях общественного питания, будь-то кафе либо ресторан. Так почему бы не побаловать себе обычным будничным вечером и не приготовить эту вкусноту своими руками?

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Салат ромэн/айсберг – 6 горстей

Креветки королевские – 9-12 шт.

Помидоры – 2 шт.

Пармезан тертый – 3 ст.л.

Багет/чиабатта – 150-200 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Соус «цезарь» – 3-5 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Белый хлеб нарезаем небольшими ломтиками и смешиваем с зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, выкладываем на противень в один слой.

Шаг 2. Подрумяниваем в духовом шкафу, предварительно прогретом до 190-200 градусов.

Шаг 3. Размороженные креветки чистим и быстро обжариваем на капле растительного масла до аппетитной корочки.

Шаг 4. Натираем на терке пармезан.

Шаг 5. Листья салата рвем руками на небольшие сегменты и выкладываем на блюдо, поливаем третью частью заправки и присыпаем небольшой горстью сыра.

Шаг 6. Далее распределяем румяные морепродукты и дольки томатов, снова поливаем соусом и украшаем сыром и сухариками. Приятного аппетита!