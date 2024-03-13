По традиционному рецепту: как приготовить настоящий красный борщ

Рецептов вкусного борща много. Но почему бы не добавить в копилку еще один.
Вкусный борщ приготовить легко. Главное использовать все надлежащие ингредиенты: мясо, свеклу, капусту и картофель. Конечно, есть рецепты постных борщей, рыбных и с различными современными добавками. Понятно, что томатную пасту стали добавлять не так давно, ведь в старину ее не было. Рецептом вкусного борща поделились на сайте Gospodynka.
Красный борщ
Ингредиенты:
- свинина — 400 г;
- вода — 3 литра;
- морковь — 2 шт;
- лук — 1 шт;
- свекла — 1 шт;
- томатная паста — 70 г;
- сахар — 1 ст. л;
- картофель — 5 шт;
- лавровый лист;
- капуста — 100 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп, петрушка, соль, перец.
Мясо свинины опустите в холодную воду, доведите до кипения, первую воду слейте, помойте кастрюлю и мясо. Снова залейте водой и варите еще один час.
На разогретую сковородку с маслом выложите натертую морковь и мелко порезанный лук. Обжарьте до золотистости. Добавьте натертую на терке свеклу, и жарьте еще две минуты.
Добавьте томатную пасту, сахар и немного водички, все перемешайте и тушите 10 минут.
Когда мясо уже сварилось, достаньте его из бульона, добавьте к нему картофель нарезанный кубиками.
Мясо нарежьте кусочками и верните в кастрюлю. Когда все закипит, снимайте пену.
Добавьте зажарку и перемешайте.
Добавьте лавровый лист, накройте крышкой и на среднем огне варите еще 20 минут. Теперь добавьте капусту, снимите крышку и варите борщ примерно 40 минут.
Добавьте петрушку, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Выключите огонь, накройте крышкой и оставьте настояться на 30 минут.
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