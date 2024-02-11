Невероятно просто и вкусно. Этот десерт дети просят готовить через день

Торты — это древнейший десерт, который пришел к людям из Древнего Рима. Тогда торт заметно отличался от того, что мы имеем сейчас. Римский торт, найденный археологами, состоит лишь из бисквита. В бисквите смешана не только мука, но и мед, различные сухофрукты. Тогда никто не знал, как делать крем. Поэтому торты выпекались похожими на пироги.
Лишь в XVII веке кондитеры стали создавать пышный крем. Он активно сочетался с бисквитами. Так появились красивые пышные торты, которые часто встречались на балах у знати. Многие императоры и императрицы обожали торты и пирожные с легким воздушным кремом.
Расскажем про рецепт одного из простых тортов.
Ингредиенты бисквита для торта:
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 40 г;
- Сливочное масло — 15 г;
- Мука — 35 г;
- Какао — 10 г;
- Разрыхлитель.
Ингредиенты для крема:
- Творожный сыр — 200 г;
- Сливки 33% — 250 мл;
- Сгущенное молоко.
Ингредиенты для глазури:
- Шоколад — 100 г;
- Растительного масла — 40 мл;
- Арахис — 100 г.
Приготовление торта:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем до пышности. Добавляем к яйцам сливочное масло, перемешиваем.
Просеиваем к яйцам муку, разрыхлитель и какао, замешиваем густое тесто для бисквита. Выпекаем бисквит при 180 градусах 15 минут, измельчаем до состояния крупной крошки.
Для крема смешиваем творожный сыр со сливками и сгущенным молоком, взбиваем до пышных устойчивых пиков.
Убираем ⅓ бисквитной крошки из формы.
Утрамбовываем остатки крошки и смазываем вареным сгущенным молоком. В кондитерский мешок кладем крем, сцеживаем его на поверхность слоя из сгущенного молока.
Посыпаем кремовый слой бисквитной крошкой. На поверхность крошки снова сцеживаем сперва вареную сгущенку и крем. Для глазури растапливаем шоколад с растительным маслом.
Высыпаем в шоколад измельченный арахис и перемешиваем. На верхушку торта выкладываем шоколадную глазурь с орехами.
Оставляем торт в холодильнике на 2 часа.
В итоге мы имеем простой торт, похожий на знаменитый десерт “Сникерс”.