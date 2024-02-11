Невероятно просто и вкусно. Этот десерт дети просят готовить через день

Торты — это древнейший десерт, который пришел к людям из Древнего Рима. Тогда торт заметно отличался от того, что мы имеем сейчас. Римский торт, найденный археологами, состоит лишь из бисквита. В бисквите смешана не только мука, но и мед, различные сухофрукты. Тогда никто не знал, как делать крем. Поэтому торты выпекались похожими на пироги.

Лишь в XVII веке кондитеры стали создавать пышный крем. Он активно сочетался с бисквитами. Так появились красивые пышные торты, которые часто встречались на балах у знати. Многие императоры и императрицы обожали торты и пирожные с легким воздушным кремом.

Расскажем про рецепт одного из простых тортов.

Ингредиенты бисквита для торта:

Яйца — 2 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 40 г;

Сливочное масло — 15 г;

Мука — 35 г;

Какао — 10 г;

Разрыхлитель.

Ингредиенты для крема:

Творожный сыр — 200 г;

Сливки 33% — 250 мл;

Сгущенное молоко.

Ингредиенты для глазури:

Шоколад — 100 г;

Растительного масла — 40 мл;

Арахис — 100 г.

Приготовление торта:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем до пышности. Добавляем к яйцам сливочное масло, перемешиваем.

Просеиваем к яйцам муку, разрыхлитель и какао, замешиваем густое тесто для бисквита. Выпекаем бисквит при 180 градусах 15 минут, измельчаем до состояния крупной крошки.

Для крема смешиваем творожный сыр со сливками и сгущенным молоком, взбиваем до пышных устойчивых пиков.

Убираем ⅓ бисквитной крошки из формы.

Утрамбовываем остатки крошки и смазываем вареным сгущенным молоком. В кондитерский мешок кладем крем, сцеживаем его на поверхность слоя из сгущенного молока.

Посыпаем кремовый слой бисквитной крошкой. На поверхность крошки снова сцеживаем сперва вареную сгущенку и крем. Для глазури растапливаем шоколад с растительным маслом.

Высыпаем в шоколад измельченный арахис и перемешиваем. На верхушку торта выкладываем шоколадную глазурь с орехами.

Оставляем торт в холодильнике на 2 часа.

В итоге мы имеем простой торт, похожий на знаменитый десерт “Сникерс”.