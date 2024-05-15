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Засолка сала сухим способом

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Засолка сала сухим способом

Описание приготовления:

Чтобы закуска получилась более вкусной, приобретите сало с мясной прослойкой: подчеревок, щеки и т.д. Помните, что за сутки просаливается 0,5 см. сала, поэтому вы сами сможете рассчитать его время приготовления. Томить его нужно непременно на холоде: в холодильнике, на балконе. Если готовите на длительное хранение, то тогда засоленное сало нужно замотать в пакет или пергаментную бумагу и хранить в морозильной камере.
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сало Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Сало 500 Грамм (с прослойкой, щеки)
  • Соль 3 Ст. ложки
  • Приправа овощная 1 Чайная ложка
  • Паприка молотая 1 Чайная ложка
  • Чеснок сушеный молотый 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

797 ккал

Калорийность

2 г

Белки

89 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Засолка сала сухим способом»

Засолка сала сухим способом

Подготовьте указанные ингредиенты. Сало промойте в воде, соскоблите с кожи грязь и еще раз промойте. Обязательно просушите бумажными салфетками. Так как продукт будет засаливаться довольно длительное время, то свежий чеснок не используйте, замените его сушеным молотым.

Засолка сала сухим способом

Нарежьте сало порционными кусочками — так вам будет легче извлекать его по частям, а не целиком, нарезая к столу. Выложите куски в миску или салатник, на тарелку.

Засолка сала сухим способом

Всыпьте все приправы и специи. Если любите жгучие вкусы, то добавьте пару щепоток молотого красного острого перца.

Засолка сала сухим способом

Тщательно обпанируйте каждый кусочек сала в специях и пряностях, немного даже вотрите их в него. Переместите в пищевой контейнер или пакет, но с небольшим отверстием, чтобы продукт не испортился. Отправьте на холод примерно на 4-5 дней, а то и дольше — все зависит от толщины слоя сала.

Засолка сала сухим способом

Для подачи извлеките сало из холодильника и отправьте в морозилку на полчаса — оно затвердеет и легче будет нарезаться. Нарежьте его тонкими слайсами и подайте с хлебом, лавашом, различными соусами и т.д. Приятного вам аппетита!

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