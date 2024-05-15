Описание приготовления:

Чтобы закуска получилась более вкусной, приобретите сало с мясной прослойкой: подчеревок, щеки и т.д. Помните, что за сутки просаливается 0,5 см. сала, поэтому вы сами сможете рассчитать его время приготовления. Томить его нужно непременно на холоде: в холодильнике, на балконе. Если готовите на длительное хранение, то тогда засоленное сало нужно замотать в пакет или пергаментную бумагу и хранить в морозильной камере.

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сало Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Сало 500 Грамм (с прослойкой, щеки)

Соль 3 Ст. ложки

Приправа овощная 1 Чайная ложка

Паприка молотая 1 Чайная ложка

Чеснок сушеный молотый 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

797 ккал

Калорийность

2 г

Белки

89 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Засолка сала сухим способом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сало промойте в воде, соскоблите с кожи грязь и еще раз промойте. Обязательно просушите бумажными салфетками. Так как продукт будет засаливаться довольно длительное время, то свежий чеснок не используйте, замените его сушеным молотым.

Нарежьте сало порционными кусочками — так вам будет легче извлекать его по частям, а не целиком, нарезая к столу. Выложите куски в миску или салатник, на тарелку.

Всыпьте все приправы и специи. Если любите жгучие вкусы, то добавьте пару щепоток молотого красного острого перца.

Тщательно обпанируйте каждый кусочек сала в специях и пряностях, немного даже вотрите их в него. Переместите в пищевой контейнер или пакет, но с небольшим отверстием, чтобы продукт не испортился. Отправьте на холод примерно на 4-5 дней, а то и дольше — все зависит от толщины слоя сала.

Для подачи извлеките сало из холодильника и отправьте в морозилку на полчаса — оно затвердеет и легче будет нарезаться. Нарежьте его тонкими слайсами и подайте с хлебом, лавашом, различными соусами и т.д. Приятного вам аппетита!