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Вам ничего не придется делать: как приготовить капустняк в мультиварке

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Вам ничего не придется делать: как приготовить капустняк в мультиварке

Капустняк – это блюдо, которое занимает почетное место в украинской кухне на протяжении многих поколений. Это вкусный суп, основой которого является капуста.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Обычно капустняк готовят из квашеной, добавляя к ней мясо, картофель, морковь, лук и специи. Одним из ключевых секретов этого блюда является длительное время варки. Однако когда нет времени для классического варианта, можно приготовить капустняк в мультиварке. Это очень просто!

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Рецепт капустняка в мультиварке

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 300 грамм квашеной капусты;
– 3 картофелины;
– 120 грамм пшена;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 лавровый лист;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 20 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Овощи промойте и очистите.
  2. Куриное филе нарежьте кусочками.
  3. Картофель нарежьте кубиками.
  4. Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке.
  5. Пшено промойте под проточной водой.
  6. В чашу мультиварки налейте масло, включите режим жарки.
  7. Добавьте лук и морковь и обжаривайте их в течение 10 минут.
  8. Затем добавьте мясо, картофель, пшено, квашеную капусту, томатную пасту и специи.
  9. Залейте 2 литрами воды, перемешайте, закройте крышку, включите режим «суп» и готовьте 50 минут.

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