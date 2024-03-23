ГлавнаяРецептыВам ничего не придется делать: как приготовить капустняк в мультиварке Вам ничего не придется делать: как приготовить капустняк в мультиварке На чтение: 1 минута Капустняк – это блюдо, которое занимает почетное место в украинской кухне на протяжении многих поколений. Это вкусный суп, основой которого является капуста. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обычно капустняк готовят из квашеной, добавляя к ней мясо, картофель, морковь, лук и специи. Одним из ключевых секретов этого блюда является длительное время варки. Однако когда нет времени для классического варианта, можно приготовить капустняк в мультиварке. Это очень просто! Интересно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Рецепт капустняка в мультиварке Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 куриное филе; – 300 грамм квашеной капусты; – 3 картофелины; – 120 грамм пшена; – 1 луковица; – 1 морковь; – 1 столовая ложка томатной пасты; – 1 лавровый лист; – соль по вкусу; – перец по вкусу; – 20 миллилитров растительного масла. Приготовление: Овощи промойте и очистите. Куриное филе нарежьте кусочками. Картофель нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Пшено промойте под проточной водой. В чашу мультиварки налейте масло, включите режим жарки. Добавьте лук и морковь и обжаривайте их в течение 10 минут. Затем добавьте мясо, картофель, пшено, квашеную капусту, томатную пасту и специи. Залейте 2 литрами воды, перемешайте, закройте крышку, включите режим «суп» и готовьте 50 минут. Это такая вкуснятина: рецепт рыбы в духовке. Поделитесь с друзьями