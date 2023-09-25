Портал про города-курорты | Perekop

Пикантное блюдо по простому рецепту: как приготовить кисло-сладкий салат с курицей и перцем

На чтение: 2 минуты
Пикантное блюдо по простому рецепту: как приготовить кисло-сладкий салат с курицей и перцем

Кисло-сладкий салат с курицей и перцем — это быстрый и простой рецепт красочного и вкусного летнего салата.

Кисло-сладкий салат с курицей и перцем — это универсальное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина в компании друзей. Особую нотку придает по-настоящему вкусная приправа: вкусный соус с горчицей, маслом и каперсами. И эту заправку можно использовать и для других салатов, или просто для запеченной птицы, или рыбы. Вкусным рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Кисло-сладкий салат с курицей и перцем

Ингредиенты:

  • 1 целая куриная грудка;
  • 300 г кисло-сладкого цветного перца;
  • 1/2 стакана белого сухого вина;
  • Для соуса:
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 2 столовые ложки сладкой горчицы;
  • 2 столовые ложки каперсов;
  • белый уксус;
  • соль.

Приготовить этот кисло-сладкий салат с курицей и перцем очень просто. В кастрюле нагрейте пол-литра подсоленной воды с вином, доведите до кипения разделенную надвое куриную грудку и варите 15 минут. А пока займитесь кисло-сладким перцем.

Тщательно вымойте и обсушите перец. Нарежьте длинными ломтиками и обжарьте на сковороде с маслом и солью. Когда перец будет почти готов, добавьте сахар и подождите, пока перец карамелизируется, а затем добавьте уксус. Дать ему испариться и добавьте нарезанную свежую петрушку.

Приготовьте соус: в миске эмульгируйте масло с горчицей, хорошо осушенными каперсами, щепоткой соли и небольшим количеством белого уксуса.

Слейте воду с куриной грудки, разрежьте ее на ломтики и выложите в салатник или сервировочное блюдо. Заправьте половиной приготовленного соуса.

Добавьте нарезанный перец, перемешайте и приправьте, медленно вливая оставшийся соус. Кисло-сладкий салат с курицей и перцем готов.

Если любите салаты, попробуйте приготовить вкусный шведский картофельный салат.

Что будем искать? Например,Человек