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Рецепт: Жареные кабачки — в муке

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Рецепт: Жареные кабачки — в муке

Ингредиенты:
кабачок — 500 грамм;
мука пшеничная — по необходимости;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное для жарки — 1 ст ложка;
чеснок — 2 зубчика;
майонез — 1 ст ложка с верхом;
укроп соленый — половина чайной ложки
Способ приготовления: Всем привет!
Люблю кабачки в любом виде. Жареные кабачки под сметанно-сырным соусом с зеленью любили мои родители.
Когда есть для кого, можно приготовить Оладьи из кабачков и подать их с зеленью петрушки и укропа.
Но для себя одной лень готовить. Разве что Омлет с кабачком и томатами.
Вот и вчера я захотела кабачки, решила их пожарить, обваляв в муке.
Кабачок чистим.

Нарезаем нетолстыми кусочками.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

В муку добавляем соль, перемешиваем.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Берём два зубчика чеснока.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Чистим и при помощи пресса выдавливаем в муку.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Перемешиваем.
У кабачков вырезаем сердцевину. Обваливаем в муке с двух сторон.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

На разогретую сковороду выливаем подсолнечное масло.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Выкладываем кабачки. Обжариваем с одной стороны до румяной корочки.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Пока кабачки жарятся, готовим соус.
В розетку кладём столовую ложку майонеза.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Добавляем солёный укроп (можно и свежий).

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Перемешиваем.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Готовые кабачки выкладываем на блюдо или тарелку и подаём к столу.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Кабачки макаем в соус.

Рецепт: Жареные кабачки - в муке

Это очень вкусно.
Получился ужин на одного человека.
приготовление заняло на больше пятнадцати минут. Мне это практически ничего не стоило. Кабачок со своего участка, укроп и чеснок тоже.
Пробуйте. Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.

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