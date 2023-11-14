Рецепт: Жареные кабачки — в муке

Ингредиенты:
кабачок — 500 грамм;
мука пшеничная — по необходимости;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное для жарки — 1 ст ложка;
чеснок — 2 зубчика;
майонез — 1 ст ложка с верхом;
укроп соленый — половина чайной ложки
Способ приготовления: Всем привет!
Люблю кабачки в любом виде. Жареные кабачки под сметанно-сырным соусом с зеленью любили мои родители.
Когда есть для кого, можно приготовить Оладьи из кабачков и подать их с зеленью петрушки и укропа.
Но для себя одной лень готовить. Разве что Омлет с кабачком и томатами.
Вот и вчера я захотела кабачки, решила их пожарить, обваляв в муке.
Кабачок чистим.
Нарезаем нетолстыми кусочками.
В муку добавляем соль, перемешиваем.
Берём два зубчика чеснока.
Чистим и при помощи пресса выдавливаем в муку.
Перемешиваем.
У кабачков вырезаем сердцевину. Обваливаем в муке с двух сторон.
На разогретую сковороду выливаем подсолнечное масло.
Выкладываем кабачки. Обжариваем с одной стороны до румяной корочки.
Затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны.
Пока кабачки жарятся, готовим соус.
В розетку кладём столовую ложку майонеза.
Добавляем солёный укроп (можно и свежий).
Перемешиваем.
Готовые кабачки выкладываем на блюдо или тарелку и подаём к столу.
Кабачки макаем в соус.
Это очень вкусно.
Получился ужин на одного человека.
приготовление заняло на больше пятнадцати минут. Мне это практически ничего не стоило. Кабачок со своего участка, укроп и чеснок тоже.
Пробуйте. Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.