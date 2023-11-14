Рецепт: Жареные кабачки — в муке

Ингредиенты:

кабачок — 500 грамм;

мука пшеничная — по необходимости;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное для жарки — 1 ст ложка;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 1 ст ложка с верхом;

укроп соленый — половина чайной ложки

Способ приготовления: Всем привет!

Люблю кабачки в любом виде. Жареные кабачки под сметанно-сырным соусом с зеленью любили мои родители.

Когда есть для кого, можно приготовить Оладьи из кабачков и подать их с зеленью петрушки и укропа.

Но для себя одной лень готовить. Разве что Омлет с кабачком и томатами.

Вот и вчера я захотела кабачки, решила их пожарить, обваляв в муке.

Кабачок чистим.

Нарезаем нетолстыми кусочками.

В муку добавляем соль, перемешиваем.

Берём два зубчика чеснока.

Чистим и при помощи пресса выдавливаем в муку.

Перемешиваем.

У кабачков вырезаем сердцевину. Обваливаем в муке с двух сторон.

На разогретую сковороду выливаем подсолнечное масло.

Выкладываем кабачки. Обжариваем с одной стороны до румяной корочки.

Затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны.

Пока кабачки жарятся, готовим соус.

В розетку кладём столовую ложку майонеза.

Добавляем солёный укроп (можно и свежий).

Перемешиваем.

Готовые кабачки выкладываем на блюдо или тарелку и подаём к столу.

Кабачки макаем в соус.

Это очень вкусно.

Получился ужин на одного человека.

приготовление заняло на больше пятнадцати минут. Мне это практически ничего не стоило. Кабачок со своего участка, укроп и чеснок тоже.

Пробуйте. Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.