Китайские пельмени с мясом и капустой

Китайские пельмени сильно отличаются от наших традиционных. Во-первых, их форма напоминает небольшие пирожки с рельефными складками. Во-вторых, кроме мяса, в начинку добавляют капусту, грибы, яйца и другие продукты. Также к фаршу вливают соевый соус.

В результате получается безумно пряное блюдо. Сегодня мы поговорим о такой разновидности китайских пельменей, как цзяоцзы. Они отличаются уникальной угловатой формой, напоминающей полумесяц.

Какими способами можно приготовить китайские пельмени

Готовить пельмени можно одним из трех методов. Попробуйте обжарить цзяоцзы на разогретой сковороде с маслом в течение 3 минут. Затем влейте в нее полстакана воды. Готовьте их под крышкой еще 5–7 минут. Также можете сварить пельмени. Поместите их в кипящую подсоленную воду. Варите пельмени в течение 1 минуты. Затем влейте в кастрюлю 1 стак. холодной воды. Подождите, пока она закипит. Повторите это действие еще раз. Потом достаньте пельмени при помощи шумовки. И третий способ приготовления — на пару, который описан в рецепте ниже.

Ингредиенты

Пшеничная мука500 г Соль0,5 ч. л. Вода265 мл Свиной фарш500 г Капуста пекинская50 г Зеленый лук15 г Чеснок1 зуб. Молотый имбирь1 ч. л. Соевый соус2 ст. л. Кунжутное масло1 ст. л.

Приготовление

Замесите тесто. В глубокую емкость просейте пшеничную муку. Всыпьте соль. Влейте горячую воду. Замесите однородное тесто ложкой, а затем руками. Поместите его в полиэтиленовый пакет. Оставьте тесто на 30 минут на кухне.Сделайте начинку. Промойте листья пекинской капусты. Мелко нашинкуйте мягкую их часть. Добавьте капусту в миску со свиным фаршем. Мелко нарежьте зеленый лук. Всыпьте его к мясу. Очистите чеснок. Измельчите его при помощи пресса. Добавьте чеснок и молотый имбирь к фаршу. Влейте соевый соус и кунжутное масло. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы.Скатайте тесто в колбаску. Разрежьте ее на кусочки одинакового размера. Сформируйте из них шарики. Раскатайте каждую заготовку в тонкий круглый пласт. Край лепешек смочите водой. Выложите в центр 1 ст. л. фарша. Сформируйте пельмени, делая на них фигурные защипы. Слегка прижмите низ заготовок, чтобы он был плоским.На дно пароварки выложите листья пекинской капусты. Сверху поместите китайские пельмени. Готовьте их под крышкой на пару в течение 8–10 минут.

Подавать такие пельмени по-китайски следует с соевым соусом. Налейте его в пиалочку. Презентуйте ее вместе с цзяоцзы. Также можете посыпать готовые пельмени мелко нарезанным зеленым луком. Попробуйте приготовить это блюдо данным способом, и тогда вы не захотите возвращаться к классическому рецепту.