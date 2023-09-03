Такой салат готовлю каждый сезон: на зиму не меньше 30 банок. В погребе надолго не задерживается

Примерно 100 лет назад заготовки на зиму были для большинства крестьян основным фактором выживания. Дело в том, что у многих не было денег на постоянную закупку продовольствия в магазинах. Зачастую не существовало магазинов, которые могли бы поставлять свежие овощи и фрукты круглый год.
По этой причине мариновали и солили почти все овощи, ягоды и фрукты. Например, не оставляли без внимания огурцы, помидоры и кабачки.
Сейчас люди забывают о том, что можно вкусно мариновать кабачковые закуски. Расскажем, как сделать маринованную смесь из овощей.
Ингредиенты для маринованной овощной закуски:
- кабачки — 2 кг;
- помидоры — кг;
- морковь — 200 г;
- болгарский перец — 200 г;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 120 мл;
- томатная паста — 120 г;
- соль — 2 ст. л.;
- чеснок — 3 головки;
- острый горький перец — 2 шт.;
- уксус 9% — 80 мл.
Приготовление маринованной овощной закуски:
Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупных резцах терки. Выкладываем кабачковую массу в казан с толстым дном.
Натираем на мелкой терке морковь, пропускаем через мясорубку болгарский очищенный перец и помидоры. Томатную смесь и массу из болгарского перца кладем к кабачкам вместе с измельченной морковью.
Смешиваем овощные компоненты, на среднем огне доводим до кипения. Далее варим на сильном огне массу из овощей 20 минут.
Добавляем к массе томатную пасту, соль, сахарный песок и растительное масло. Смешиваем компоненты, продолжаем готовить 10 минут.
Шинкуем мелко зубчики чеснока и острый перец, кладем в казан к овощной массе.
Вливаем в смесь уксус, перемешиваем и варим 5 минут.
Стерилизуем заранее банки, кладем овощную массу туда. Плотно закрываем банки крышками, переворачиваем их дном вверх.
Оставляем овощную закуску остыть под полотенцем. Получается отличная замена кабачковой икре и Аджике.