Такой салат готовлю каждый сезон: на зиму не меньше 30 банок. В погребе надолго не задерживается

Примерно 100 лет назад заготовки на зиму были для большинства крестьян основным фактором выживания. Дело в том, что у многих не было денег на постоянную закупку продовольствия в магазинах. Зачастую не существовало магазинов, которые могли бы поставлять свежие овощи и фрукты круглый год.

По этой причине мариновали и солили почти все овощи, ягоды и фрукты. Например, не оставляли без внимания огурцы, помидоры и кабачки.

Сейчас люди забывают о том, что можно вкусно мариновать кабачковые закуски. Расскажем, как сделать маринованную смесь из овощей.

Ингредиенты для маринованной овощной закуски:

кабачки — 2 кг;

помидоры — кг;

морковь — 200 г;

болгарский перец — 200 г;

сахар — 100 г;

растительное масло — 120 мл;

томатная паста — 120 г;

соль — 2 ст. л.;

чеснок — 3 головки;

острый горький перец — 2 шт.;

уксус 9% — 80 мл.

Приготовление маринованной овощной закуски:

Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупных резцах терки. Выкладываем кабачковую массу в казан с толстым дном.

Натираем на мелкой терке морковь, пропускаем через мясорубку болгарский очищенный перец и помидоры. Томатную смесь и массу из болгарского перца кладем к кабачкам вместе с измельченной морковью.

Смешиваем овощные компоненты, на среднем огне доводим до кипения. Далее варим на сильном огне массу из овощей 20 минут.

Добавляем к массе томатную пасту, соль, сахарный песок и растительное масло. Смешиваем компоненты, продолжаем готовить 10 минут.

Шинкуем мелко зубчики чеснока и острый перец, кладем в казан к овощной массе.

Вливаем в смесь уксус, перемешиваем и варим 5 минут.

Стерилизуем заранее банки, кладем овощную массу туда. Плотно закрываем банки крышками, переворачиваем их дном вверх.

Оставляем овощную закуску остыть под полотенцем. Получается отличная замена кабачковой икре и Аджике.