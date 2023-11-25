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Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему — Очень вкусная.

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Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему — Очень вкусная.

Ингредиенты:
кабачки — 3 кг;
морковь — 300 г;
лук репчатый — 300 г;
томатная паста — 500 г;
масло растительное — 200 г;
сахарный песок — 3 ст л.;
соль — 2 ст. л.;
уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.;
перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
чеснок — 1 головка чеснока
Способ приготовления: Вначале я подготовила необходимые продукты.

Затем разрезала кабачки.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Убрала из кабачков семечки.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Порезала их на маленькие кусочки.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Почистила морковь.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Натёрла её на тёрке.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Почистила лук.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Порезала его.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Чистим чеснок.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Измельчаю его.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Все овощи складываем в кастрюлю, добавляем соль, сахарный песок, перец, растительное масло и томатную пасту. Всё это варим тридцать минут.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Полученную массу остужаем. Затем всё это измельчаем на блендере.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Затем варим полученную массу ещё один час. В конце добавляем уксус. Во время варки не забываем икру перемешивать. Стерилизуем банки и крышки. После окончания варки сразу же перекладываем горячую массу в банки. Банки переворачиваем вверх дном.

Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему - Очень вкусная.

Всё, вкусняшка на зиму готова.

Время приготовления: 2 ч. 40 мин.

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