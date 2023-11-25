Рецепт: Икра кабачковая по-домашнему — Очень вкусная.

Ингредиенты:

кабачки — 3 кг;

морковь — 300 г;

лук репчатый — 300 г;

томатная паста — 500 г;

масло растительное — 200 г;

сахарный песок — 3 ст л.;

соль — 2 ст. л.;

уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

чеснок — 1 головка чеснока

Способ приготовления: Вначале я подготовила необходимые продукты.

Затем разрезала кабачки.

Убрала из кабачков семечки.

Порезала их на маленькие кусочки.

Почистила морковь.

Натёрла её на тёрке.

Почистила лук.

Порезала его.

Чистим чеснок.

Измельчаю его.

Все овощи складываем в кастрюлю, добавляем соль, сахарный песок, перец, растительное масло и томатную пасту. Всё это варим тридцать минут.

Полученную массу остужаем. Затем всё это измельчаем на блендере.

Затем варим полученную массу ещё один час. В конце добавляем уксус. Во время варки не забываем икру перемешивать. Стерилизуем банки и крышки. После окончания варки сразу же перекладываем горячую массу в банки. Банки переворачиваем вверх дном.

Всё, вкусняшка на зиму готова.

Время приготовления: 2 ч. 40 мин.