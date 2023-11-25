Минутная вкуснота из кефира. Невероятно вкусные пирожки на завтрак: все продукты есть в холодильнике

Большой пирог с древних времен собирал вокруг себя всю семью. Причем это была не только чета из матери, отца и сына. Нередко пироги становились центром большого семейного праздника.
Например, пироги пекли на свадьбу, на рождение ребенка. Даже для похорон был свой пирог. Как правило, к похоронам пекли капустные пироги.
Для взрослых и детей пироги ассоциировались с определенным моментом в жизни. Вероятно, по этой причине корнем слова пирог является пир.
Сейчас к приготовлению выпечки относятся не так трепетно. Это хорошо, так как готовить выпечку можно без повода.
Приготовим простой пирог на кефире для завтрака.
Ингредиенты для пирога на кефире:
- Яйца — 2 шт.;
- Кефир — 250 мл;
- Соль — 0,5 ч.л.;
- Сахар — ст.л.;
- Сыр — 100 г;
- Колбаса — 100 г;
- Мука — 450 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Петрушка — 10 г.
Приготовление пирога на кефире:
Разбиваем в глубокую миску яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем до растворения песчинок. Добавляем кефир в яичную массу, перемешиваем.
Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в смесь кефира и яиц. Натираем на крупной терке сыр и колбасу, добавляем в смесь.
Высыпаем в общую массу муку и разрыхлитель, замешиваем однородное тесто. Посыпаем поверхность стола мукой, вымешиваем колобок руками.
Посыпаем верхушку колобка мукой, раскатываем его скалкой в крупный толстый пласт диаметром равным дну сковороды. Делим большой круглый пласт на 8 кусков как пиццу.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность куски пласта. Обжариваем каждый кусок до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне.
Получаются очень простые пирожки к завтраку.
Их можно брать с собой на работу в качестве перекуса.