Минутная вкуснота из кефира. Невероятно вкусные пирожки на завтрак: все продукты есть в холодильнике

Большой пирог с древних времен собирал вокруг себя всю семью. Причем это была не только чета из матери, отца и сына. Нередко пироги становились центром большого семейного праздника.

Например, пироги пекли на свадьбу, на рождение ребенка. Даже для похорон был свой пирог. Как правило, к похоронам пекли капустные пироги.

Для взрослых и детей пироги ассоциировались с определенным моментом в жизни. Вероятно, по этой причине корнем слова пирог является пир.

Сейчас к приготовлению выпечки относятся не так трепетно. Это хорошо, так как готовить выпечку можно без повода.

Приготовим простой пирог на кефире для завтрака.

Ингредиенты для пирога на кефире:

Яйца — 2 шт.;

Кефир — 250 мл;

Соль — 0,5 ч.л.;

Сахар — ст.л.;

Сыр — 100 г;

Колбаса — 100 г;

Мука — 450 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Петрушка — 10 г.

Приготовление пирога на кефире:

Разбиваем в глубокую миску яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем до растворения песчинок. Добавляем кефир в яичную массу, перемешиваем.

Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в смесь кефира и яиц. Натираем на крупной терке сыр и колбасу, добавляем в смесь.

Высыпаем в общую массу муку и разрыхлитель, замешиваем однородное тесто. Посыпаем поверхность стола мукой, вымешиваем колобок руками.

Посыпаем верхушку колобка мукой, раскатываем его скалкой в крупный толстый пласт диаметром равным дну сковороды. Делим большой круглый пласт на 8 кусков как пиццу.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность куски пласта. Обжариваем каждый кусок до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне.

Получаются очень простые пирожки к завтраку.

Их можно брать с собой на работу в качестве перекуса.