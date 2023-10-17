Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из фасоли, моркови и сельдерея. Вместо салата айсберг можно использовать салат фриллис или латук. Если стебли сельдерея жесткие, то предварительно можно снять верхний слой с помощью овощечистки. Сочетание в салате получается очень гармоничным. Готовится салат быстро и просто, так что берите на заметку!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Фасоль консервированная 150 Грамм (белая)

Сельдерей 2 Штуки (стебель)

Морковь 1 Штука

Огурцы соленые 1 Штука

Масло оливковое 15 Миллилитров

Сок лимонный 10 Миллилитров

Горчица зернистая 1/2 Чайных ложки

Салат Айсберг 50 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Сахар 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

78 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из фасоли, моркови и сельдерея»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь отварите до готовности и остудите.

Слейте жидкость от консервированной фасоли, а саму фасоль промойте в чистой воде. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Листья айсберга порвите руками и выложите в миску.

Нарежьте морковь и соленый огурец соломкой, а сельдерей тонкими ломтиками. Добавьте в миску.

Для соуса смешайте растительное масло с горчицей и лимонным соком, добавьте соль, сахар и черный молотый перец.

Заправьте салат. Все перемешайте.

Салат из фасоли, моркови и сельдерея готов, приятного вам аппетита!