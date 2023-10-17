Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из фасоли, моркови и сельдерея. Вместо салата айсберг можно использовать салат фриллис или латук. Если стебли сельдерея жесткие, то предварительно можно снять верхний слой с помощью овощечистки. Сочетание в салате получается очень гармоничным. Готовится салат быстро и просто, так что берите на заметку!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Фасоль консервированная 150 Грамм (белая)
- Сельдерей 2 Штуки (стебель)
- Морковь 1 Штука
- Огурцы соленые 1 Штука
- Масло оливковое 15 Миллилитров
- Сок лимонный 10 Миллилитров
- Горчица зернистая 1/2 Чайных ложки
- Салат Айсберг 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Сахар 2 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
78 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из фасоли, моркови и сельдерея»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь отварите до готовности и остудите.
Слейте жидкость от консервированной фасоли, а саму фасоль промойте в чистой воде. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.
Листья айсберга порвите руками и выложите в миску.
Нарежьте морковь и соленый огурец соломкой, а сельдерей тонкими ломтиками. Добавьте в миску.
Для соуса смешайте растительное масло с горчицей и лимонным соком, добавьте соль, сахар и черный молотый перец.
Заправьте салат. Все перемешайте.
Салат из фасоли, моркови и сельдерея готов, приятного вам аппетита!