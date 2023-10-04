Рецепт, которому полвека: как приготовить капусту по-грузински – закрутка на зиму

Капуста – одна из самых популярных закруток среди украинских хозяек. Поскольку привычные рецепты способны радовать, но не удивлять, всегда стоит обращать внимание на что-нибудь новенькое.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Капуста по-грузински – это особый вкус и вид привычной для всех блюд. Не стоит пугаться, что с новым рецептом придется поиграть: список ингредиентов и шагов приготовления блюда не отпугивает даже новичков.

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Рецепт капусты по-грузински

Ингредиенты:

– 3 килограмма капусты;

– 1,5 килограмма свеклы;

– 3 стручка острого красного перца;

– 2 головки чеснока;

– 2 пуска сельдерея;

для маринада:

– 100 грамм соли;

– 2 литра воды;

– 150 грамм сахара;

– 0,5 литра яблочного уксуса (0,5%);

– 1 столовая ложка черного перца (горошек);

– 7 горошин душистого перца;

– 3 гвоздики.

Приготовление: