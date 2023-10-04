ГлавнаяРецептыРецепт, которому полвека: как приготовить капусту по-грузински – закрутка на зиму Рецепт, которому полвека: как приготовить капусту по-грузински – закрутка на зиму На чтение: 2 минуты Капуста – одна из самых популярных закруток среди украинских хозяек. Поскольку привычные рецепты способны радовать, но не удивлять, всегда стоит обращать внимание на что-нибудь новенькое. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Капуста по-грузински – это особый вкус и вид привычной для всех блюд. Не стоит пугаться, что с новым рецептом придется поиграть: список ингредиентов и шагов приготовления блюда не отпугивает даже новичков. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Рецепт капусты по-грузински Ингредиенты: – 3 килограмма капусты; – 1,5 килограмма свеклы; – 3 стручка острого красного перца; – 2 головки чеснока; – 2 пуска сельдерея; для маринада: – 100 грамм соли; – 2 литра воды; – 150 грамм сахара; – 0,5 литра яблочного уксуса (0,5%); – 1 столовая ложка черного перца (горошек); – 7 горошин душистого перца; – 3 гвоздики. Приготовление: В первую очередь готовим рассол, ведь он должен быть холодным. Кипятим воду, растворим соль и сахар, добавляем все остальные ингредиенты и доводим до кипения. После этого отставляем в сторону и даем остыть. Счищаем с капусты верхние листья и нарезаем на тонкие ломтики вместе с кочерыжкой. Свеклу моем, чистим и нарезаем тоненькими кружочками. Чеснок чистим и нарезаем на несколько частей. Перец нарезаем кусочками. На дно банки или каструли выкладываем слоями свеклу, капусту, свеклу, чеснок, перец и сельдерей. Заливаем рассолом и оставляем на три дня. После этого срока хорошо солим и размешиваем. Оставляем на кухне. На 5 день убираем капусту в холодильник. Секрет блюда – именно в медленном просаливании. Поделитесь с друзьями