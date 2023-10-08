Съедят за 2 минуты. Новый салат из свеклы на каждый день: всего 4 основных ингредиента

Свекольные салаты — это универсальные блюда на все случаи жизни. При приготовлении к празднику можно готовить свекольный бюджетный салат, например, Сельдь под шубой. При быстром и полезном перекусе тоже можно сделать салат из свеклы — винегрет. При болезнях также готовится блюдо из свеклы.
Это замечательно, что свекла так плотно вошла в нашу жизнь. Овощ способен вылечить много недугов, а также укрепить иммунитет. Но, постоянно есть одни и те же яства надоедает.
Поэтому приготовим новый салат из свеклы.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — шт.;
- Морковь — шт.;
- Маринованные огурцы — 3 шт.;
- Фасоль консервированная — 100 г;
- Петрушка — несколько веточек;
- Лук зеленый — пара перьев;
- Растительное масло — 3 ст.л.;
- Горчица -⅓ ч.л.;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем до готовности свеклу. Оставляем слегка недоваренной морковь, чтобы сохранить упругость. Натираем очищенные овощи на терке по-корейски или крупной терке.
Нарезаем маленькими брусочками маринованные огурцы, выкладываем в миску к моркови и свекле. Добавляем к овощам консервированную фасоль.
Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в салат. Заправляем салат растительным маслом, горчицей, солим и перемешиваем.
Если отварить овощи заранее, то салат получается буквально за 5-7 минут. Для праздничного стола блюдо можно заправить, например, майонезом.