Съедят за 2 минуты. Новый салат из свеклы на каждый день: всего 4 основных ингредиента

Свекольные салаты — это универсальные блюда на все случаи жизни. При приготовлении к празднику можно готовить свекольный бюджетный салат, например, Сельдь под шубой. При быстром и полезном перекусе тоже можно сделать салат из свеклы — винегрет. При болезнях также готовится блюдо из свеклы.

Это замечательно, что свекла так плотно вошла в нашу жизнь. Овощ способен вылечить много недугов, а также укрепить иммунитет. Но, постоянно есть одни и те же яства надоедает.

Поэтому приготовим новый салат из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — шт.;

Морковь — шт.;

Маринованные огурцы — 3 шт.;

Фасоль консервированная — 100 г;

Петрушка — несколько веточек;

Лук зеленый — пара перьев;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Горчица -⅓ ч.л.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу. Оставляем слегка недоваренной морковь, чтобы сохранить упругость. Натираем очищенные овощи на терке по-корейски или крупной терке.

Нарезаем маленькими брусочками маринованные огурцы, выкладываем в миску к моркови и свекле. Добавляем к овощам консервированную фасоль.

Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в салат. Заправляем салат растительным маслом, горчицей, солим и перемешиваем.

Если отварить овощи заранее, то салат получается буквально за 5-7 минут. Для праздничного стола блюдо можно заправить, например, майонезом.