Рецепт: Шарлотка медовая — или медовый пирог с яблоками!

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт;

сахар — 100 гр;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу;

масло сливочное растопленное — 100 грамм;

мука — 250 грамм;

разрыхлитель теста — 3 чайные ложки;

яблоки — до 1 кг по вкусу;

мед — 50 грамм

Способ приготовления: Всем Привет!

Сегодня предлагаю приготовить безумно вкусный яблочный пирог на медовой основе!

Медовая шарлотка — это безумно вкусный нежный, ароматный вкусный яблочный пирог!

Если любите выпечку с яблоками или медовую выпечку, то непременно попробуйте это простой в приготовлении безумно вкусный яблочный пирог!

В емкости смешиваем 3 яйца, 100 грамм сахара, щепотку соли и ванилин.

добавляем 500 грамм меда. Мед можно брать любой, но берите тот вкус, которого Вам нравится, от него напрямую будет зависеть вкус пирога!

Если мед густой лучше его заранее растопить! Я этого не делала и пирог получился пятнистым, но вкус отменный)

Перемешиваем миксером 2-3 минутки для соединения всех компонентов.

Добавляем растопленное сливочное масло 100 грамм, еще раз перемешиваем.

Добавляем муку 250 грамм и 3 чайные ложки разрыхлителя, все перемешиваем.

Вот такое густое тесто получается.

Теперь ставим духовку разогреваться до 180 градусов, и тем временем занимаемся яблоками.

Если кожура жесткая, то яблочки лучше очистить, я не очищаю, яблочки у меня садовые.

Нарезаю небольшими кусочками до 1 кг яблок, по чем чем больше яблок, тем лучше:)

Выкладываю в форму, разравниваю и отправляю в духовку 180 градусов

Выпекала 25-30 минут, но советую ориентироваться на свою духовку, выпекаем до сухой зубочистки.

Вот такая красота у нас получается, а какой стоит аромат… м-м-м

украшаю сахарной пудрой и зову всех к столу!

Медовая шарлотка это очень вкусно!!!

Рекомендую! Вам определенно понравится! Нежнее и вкуснее обычной шарлотки:)

Видео:

Время приготовления: 15 мин.