Рецепт: Шарлотка медовая — или медовый пирог с яблоками!

Ингредиенты:
яйца куриные — 3 шт;
сахар — 100 гр;
соль — щепотка;
ванилин — по вкусу;
масло сливочное растопленное — 100 грамм;
мука — 250 грамм;
разрыхлитель теста — 3 чайные ложки;
яблоки — до 1 кг по вкусу;
мед — 50 грамм
Способ приготовления: Всем Привет!
Сегодня предлагаю приготовить безумно вкусный яблочный пирог на медовой основе!
Медовая шарлотка — это безумно вкусный нежный, ароматный вкусный яблочный пирог!
Если любите выпечку с яблоками или медовую выпечку, то непременно попробуйте это простой в приготовлении безумно вкусный яблочный пирог!
В емкости смешиваем 3 яйца, 100 грамм сахара, щепотку соли и ванилин.
добавляем 500 грамм меда. Мед можно брать любой, но берите тот вкус, которого Вам нравится, от него напрямую будет зависеть вкус пирога!
Если мед густой лучше его заранее растопить! Я этого не делала и пирог получился пятнистым, но вкус отменный)
Перемешиваем миксером 2-3 минутки для соединения всех компонентов.
Добавляем растопленное сливочное масло 100 грамм, еще раз перемешиваем.
Добавляем муку 250 грамм и 3 чайные ложки разрыхлителя, все перемешиваем.
Вот такое густое тесто получается.
Теперь ставим духовку разогреваться до 180 градусов, и тем временем занимаемся яблоками.
Если кожура жесткая, то яблочки лучше очистить, я не очищаю, яблочки у меня садовые.
Нарезаю небольшими кусочками до 1 кг яблок, по чем чем больше яблок, тем лучше:)
Выкладываю в форму, разравниваю и отправляю в духовку 180 градусов
Выпекала 25-30 минут, но советую ориентироваться на свою духовку, выпекаем до сухой зубочистки.
Вот такая красота у нас получается, а какой стоит аромат… м-м-м
украшаю сахарной пудрой и зову всех к столу!
Медовая шарлотка это очень вкусно!!!
Рекомендую! Вам определенно понравится! Нежнее и вкуснее обычной шарлотки:)
Видео:
Время приготовления: 15 мин.