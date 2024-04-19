Що таке туристичний збір і як його сплачувати

Туристичний збір — це обов’язковий платіж, який стягується з туристів у деяких туристичних регіонах. Ці кошти зазвичай використовуються місцевими урядами для покращення інфраструктури, підтримки туристичних служб і забезпечення сталого розвитку регіону. Наприклад, у Мексиці, зокрема в штаті Кінтана-Роо, туристичний збір Visitax допомагає зберігати природні ресурси і покращувати туристичні послуги.

Коли ви плануєте подорож у Мексику, особливо до регіонів як Кінтана-Роо, зверніть увагу на необхідність оплати цього збору. Більшість туристів сплачують цей збір під час реєстрації в готелі або онлайн перед поїздкою.

Ініціатива Visitax була розроблена для спрощення процесу оплати туристичного збору для відвідувачів. Вона дозволяє туристам оплатити збір онлайн, що є зручним способом уникнути можливих незручностей при прибутті на місце.

Подорож у Кінтана-Роо: що варто знати про туристичний збір

Кінтана-Роо є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Мексиці, що включає відомі місця, такі як Канкун, Плая-дель-Кармен і Тулум. Всі ці місця приваблюють мільйони туристів кожного року, що робить туристичний збір важливою частиною регіонального бюджету.

З 2021 року всі міжнародні відвідувачі, старше 4 років, які в’їжджають до Кінтана-Роо, зобов’язані сплатити туристичний збір. Вартість цього збору становить приблизно $10 (актуальну вартість уточнюйте) за кожну особу, і це одноразовий платіж на весь період перебування.

Сплата цього збору є відповідальністю кожного туриста і може бути виконана за допомогою декількох способів, які ми розглянемо нижче. Важливо пам’ятати, що несплата може призвести до ускладнень під час вашого від’їзду з країни.

Як сплатити туристичний збір завчасно онлайн Visitax

Завдяки платформі Visitax, процес оплати туристичного збору став значно простішим і зручнішим. Ось як ви можете сплатити туристичний збір до вашої подорожі:

Відвідайте офіційний сайт Vorg.

Заповніть необхідну форму, включаючи ваші персональні дані, дату подорожі та тривалість перебування.

Здійсніть оплату за допомогою кредитної або дебетової карти.

Після завершення оплати ви отримаєте квитанцію, яку потрібно буде пред’явити під час проходження митного контролю в Мексиці. Зберігайте цей документ протягом усієї подорожі.

Оплата туристичного збору через Visitax не тільки економить ваш час, але й сприяє підтримці краси і сталого розвитку Кінтана-Роо. Пам’ятайте, що бути відповідальним туристом означає не лише насолоджуватися красою країни, але й дбати про її збереження для майбутніх поколінь.