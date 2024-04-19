Портал про города-курорты | Perekop

Що таке туристичний збір і як його сплачувати

На чтение: 2 минуты
Що таке туристичний збір і як його сплачувати

Туристичний збір — це обов’язковий платіж, який стягується з туристів у деяких туристичних регіонах. Ці кошти зазвичай використовуються місцевими урядами для покращення інфраструктури, підтримки туристичних служб і забезпечення сталого розвитку регіону. Наприклад, у Мексиці, зокрема в штаті Кінтана-Роо, туристичний збір Visitax допомагає зберігати природні ресурси і покращувати туристичні послуги.

Коли ви плануєте подорож у Мексику, особливо до регіонів як Кінтана-Роо, зверніть увагу на необхідність оплати цього збору. Більшість туристів сплачують цей збір під час реєстрації в готелі або онлайн перед поїздкою.

Ініціатива Visitax була розроблена для спрощення процесу оплати туристичного збору для відвідувачів. Вона дозволяє туристам оплатити збір онлайн, що є зручним способом уникнути можливих незручностей при прибутті на місце.

Подорож у Кінтана-Роо: що варто знати про туристичний збір

Кінтана-Роо є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Мексиці, що включає відомі місця, такі як Канкун, Плая-дель-Кармен і Тулум. Всі ці місця приваблюють мільйони туристів кожного року, що робить туристичний збір важливою частиною регіонального бюджету.

З 2021 року всі міжнародні відвідувачі, старше 4 років, які в’їжджають до Кінтана-Роо, зобов’язані сплатити туристичний збір. Вартість цього збору становить приблизно $10 (актуальну вартість уточнюйте) за кожну особу, і це одноразовий платіж на весь період перебування.

Сплата цього збору є відповідальністю кожного туриста і може бути виконана за допомогою декількох способів, які ми розглянемо нижче. Важливо пам’ятати, що несплата може призвести до ускладнень під час вашого від’їзду з країни.

Як сплатити туристичний збір завчасно онлайн Visitax

Завдяки платформі Visitax, процес оплати туристичного збору став значно простішим і зручнішим. Ось як ви можете сплатити туристичний збір до вашої подорожі:

  • Відвідайте офіційний сайт Vorg.
  • Заповніть необхідну форму, включаючи ваші персональні дані, дату подорожі та тривалість перебування.
  • Здійсніть оплату за допомогою кредитної або дебетової карти.

Після завершення оплати ви отримаєте квитанцію, яку потрібно буде пред’явити під час проходження митного контролю в Мексиці. Зберігайте цей документ протягом усієї подорожі.

Оплата туристичного збору через Visitax не тільки економить ваш час, але й сприяє підтримці краси і сталого розвитку Кінтана-Роо. Пам’ятайте, що бути відповідальним туристом означає не лише насолоджуватися красою країни, але й дбати про її збереження для майбутніх поколінь.

Что будем искать? Например,Человек