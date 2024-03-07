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Рецепт: Торт «Сникерс» — БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Торт «Сникерс» — БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Ингредиенты:
мука — 150 грамм;
какао порошок — 30 грамм;
разрыхлитель теста — 6 грамм;
яйца куриные — 6 штук;
сахар — 180 грамм;
ваниль — по вкусу;
соль — щепотка;
сметана 20% — 600 грамм;
сгущенное вареное молоко — 2 банки;
крекер соленый — 200 грамм;
арахис — 300 грамм;
шоколад молочный — 240 грамм;
сливки 33% — 200 мл;
кондитерская посыпка — для декора по желанию;
молоко — 60 мл для пропитки коржей
Способ приготовления:

Всем привет!

Сегодня у меня рецепт торта Сникерс. Рецепт простой, легкий, без варки карамели, но при этом с карамельным кремом — очень вкусный!

Первым делом нужно сделать шоколадные коржи.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Яйца, с сахаром и щепоткой соли взбиваем до увеличения и посветления массы, примерно 3 минуты.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

В отдельной емкости смешаем все оставшиеся сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, какао порошок, ваниль .

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Далее просто соединяем сухую и яичную смеси, можно даже лопаткой, я же при помощи миксера, мне так удобнее.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Тесто выливаем в форму, разравниваем, лучше использовать пергамент.

Диаметр формы 26 см. Духовка разогрета до 180 градусов. Выпекать 30 минут, до готовности. До сухой зубочистки.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Пока выпекаются коржи предлагаю сделать начинку для торта Сникерс, для этого в емкость отправляем сметану жирностью не менее 20 % и вареное сгущенное молоко. Берите хорошую «сгущенку» в составе которой только сахар и молоко!

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Взбиваем до однородной массы — в итоге у нас получится шикарный карамельный крем!

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Далее берем крекер и ломаем руками на несколько кусочков, нее слишком мелко.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

И добавляем крекер к карамельному крему! Также нужен арахис, арахис нужен сушеный, очищенный, он может быть как соленым, так и без соли.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

У меня арахис соленый, если у Вас арахис не соленый, то к крему нужно добавить хорошую щепотку соли. Я не добавляю, арахис соленый у меня.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Все перемешиваем, начинка готова! Начинке нужно дать время настояться, минут 20-30, за это время она немного загустеет, так как крекер впитает влагу из крема.

Тем временем шоколадный корж для торта Сникерс готов!

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Корж нужно разрезать на три коржа. Для этого сначала надрезаем по окружности ножом, и окончательно разрезаем ниткой.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Начинаем собирать торт Сникерс с карамельным кремом, на дно формы немного крема, чтобы зафиксировать корж. Далее выкладываем корж.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Коржи нужно пропитать, я пропитываю просто теплым молоком.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Далее выкладываем 1/2 нашей начинки и разравниваем.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Далее снова корж, пропитываем его, снова 1/2 начинки и снова корж и пропитка.

Получается такая схема:

— корж-пропитка-1/2 начинки-
— корж-пропитка-1/2 начинки-

— корж-пропитка.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Далее накрываем торт фольгой/пленкой и убираем для пропитки и стабилизации в холодильник на 3-4 часа ( можно на ночь).

Теперь сделаем шоколадную глазурь.

Ставим на водяную баню емкость и туда отправляем шоколад и сливки. Сливки рекомендую подливать постепенно по мере таяния шоколада. сначала добавляем 100 мл и постепенно добавляем еще.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

При нагревании на среднем огне при помешивании добиваемся полного растворения шоколада, в итоге у нас получается очень вкусная шоколадная глазурь

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Горячую шоколадную глазурь выливаем сверху на холодный торт, и сразу же распределяем по верху и бокам торта.

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Верх торта можно украсить кондитерской посыпкой)

И сразу наслаждаться вкусным тортиком! Это очень вкусно! При этом готовится очень просто!

Самое сложное это разрезать на тонкие коржи)))

Рецепт: Торт "Сникерс" - БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Нежнейшие шоколадные коржи, вкусный солено карамельный крем с хрустящим арахисом и вкусной шоколадной глазурью — это очень ВКУСНО!

Рекомендую попробовать и приготовить!

Тем более что варить карамель не нужно!!

Рекомендую!

И пользуясь случаем, хочу поздравить прекрасную половину человечества с весенним праздником 8 марта!
Здоровья, любви, и красоты!

Видео:

Время приготовления: 1 ч.

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