Рецепт: Торт «Сникерс» — БЕЗ КАРАМЕЛИ ♦ с арахисом и крекером

Ингредиенты:

мука — 150 грамм;

какао порошок — 30 грамм;

разрыхлитель теста — 6 грамм;

яйца куриные — 6 штук;

сахар — 180 грамм;

ваниль — по вкусу;

соль — щепотка;

сметана 20% — 600 грамм;

сгущенное вареное молоко — 2 банки;

крекер соленый — 200 грамм;

арахис — 300 грамм;

шоколад молочный — 240 грамм;

сливки 33% — 200 мл;

кондитерская посыпка — для декора по желанию;

молоко — 60 мл для пропитки коржей

Способ приготовления:

Всем привет!

Сегодня у меня рецепт торта Сникерс. Рецепт простой, легкий, без варки карамели, но при этом с карамельным кремом — очень вкусный!

Первым делом нужно сделать шоколадные коржи.

Яйца, с сахаром и щепоткой соли взбиваем до увеличения и посветления массы, примерно 3 минуты.

В отдельной емкости смешаем все оставшиеся сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, какао порошок, ваниль .

Далее просто соединяем сухую и яичную смеси, можно даже лопаткой, я же при помощи миксера, мне так удобнее.

Тесто выливаем в форму, разравниваем, лучше использовать пергамент.

Диаметр формы 26 см. Духовка разогрета до 180 градусов. Выпекать 30 минут, до готовности. До сухой зубочистки.

Пока выпекаются коржи предлагаю сделать начинку для торта Сникерс, для этого в емкость отправляем сметану жирностью не менее 20 % и вареное сгущенное молоко. Берите хорошую «сгущенку» в составе которой только сахар и молоко!

Взбиваем до однородной массы — в итоге у нас получится шикарный карамельный крем!

Далее берем крекер и ломаем руками на несколько кусочков, нее слишком мелко.

И добавляем крекер к карамельному крему! Также нужен арахис, арахис нужен сушеный, очищенный, он может быть как соленым, так и без соли.

У меня арахис соленый, если у Вас арахис не соленый, то к крему нужно добавить хорошую щепотку соли. Я не добавляю, арахис соленый у меня.

Все перемешиваем, начинка готова! Начинке нужно дать время настояться, минут 20-30, за это время она немного загустеет, так как крекер впитает влагу из крема.

Тем временем шоколадный корж для торта Сникерс готов!

Корж нужно разрезать на три коржа. Для этого сначала надрезаем по окружности ножом, и окончательно разрезаем ниткой.

Начинаем собирать торт Сникерс с карамельным кремом, на дно формы немного крема, чтобы зафиксировать корж. Далее выкладываем корж.

Коржи нужно пропитать, я пропитываю просто теплым молоком.

Далее выкладываем 1/2 нашей начинки и разравниваем.

Далее снова корж, пропитываем его, снова 1/2 начинки и снова корж и пропитка.

Получается такая схема:

— корж-пропитка-1/2 начинки-

— корж-пропитка-1/2 начинки-

— корж-пропитка.

Далее накрываем торт фольгой/пленкой и убираем для пропитки и стабилизации в холодильник на 3-4 часа ( можно на ночь).

Теперь сделаем шоколадную глазурь.

Ставим на водяную баню емкость и туда отправляем шоколад и сливки. Сливки рекомендую подливать постепенно по мере таяния шоколада. сначала добавляем 100 мл и постепенно добавляем еще.

При нагревании на среднем огне при помешивании добиваемся полного растворения шоколада, в итоге у нас получается очень вкусная шоколадная глазурь

Горячую шоколадную глазурь выливаем сверху на холодный торт, и сразу же распределяем по верху и бокам торта.

Верх торта можно украсить кондитерской посыпкой)

И сразу наслаждаться вкусным тортиком! Это очень вкусно! При этом готовится очень просто!

Самое сложное это разрезать на тонкие коржи)))

Нежнейшие шоколадные коржи, вкусный солено карамельный крем с хрустящим арахисом и вкусной шоколадной глазурью — это очень ВКУСНО!

Рекомендую попробовать и приготовить!

Тем более что варить карамель не нужно!!

Рекомендую!

И пользуясь случаем, хочу поздравить прекрасную половину человечества с весенним праздником 8 марта!

Здоровья, любви, и красоты!

Видео:

Время приготовления: 1 ч.