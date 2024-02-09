Рецепт: Творожный пудинг — Подходит по диете «Стол №5»

Ингредиенты:

творог 5% — 260 гр.;

сахар — 3 ч.л.;

манная крупа — 1 ч.л.;

масло сливочное — 40 гр.;

яйца куриные — 1 шт.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Даже при условиях диетического питания можно приготовить что-то полезное и вкусное. В том числе и десерты тоже, которые будут не только полезными блюдами по диете «Стол №5», но и изящными, и аппетитными. Этот творожный пудинг очень похож на ту самую знакомую с детства «детсадовскую» запеканку.

Две столовые ложки молока разогреваем в небольшой емкости.

Добавляем к молоку три чайные ложки сахара, одну чайную ложку манной крупы и щепотку соли. Варим, помешивания, до загустения.

Получается настоящая манная каша, как в детстве, только на этом этом случае жутко сладкая. Ничего страшного, эта сладость потом уйдет, потому что мы будем добавлять другие ингредиенты.

Основой этого творожного пудинга у нас будут служить две пачки творога по сто восемьдесят граммов (всего триста шестьдесят граммов), предпочтительно, пятипроцентной жирности. Девятипроцентный творог я бы брать не советовала, потому что увеличивается количество жира в конечном изделии.

Тщательно взбиваем творог в чаше блендера, чтобы внести в него пышность.

Сваренную и слегка остуженную » манную кашу» добавляем к взбитому творогу, туда же добавляем размягченное сливочное масло и желток одного куриного яйца. Еще раз тщательно пробиваем пробиваем всё вместе.

Отдельно взбиваем охлажденный белок до так называемых «устойчивых пиков» — как на безе.

Аккуратно вмешиваем взбитый белок в творожную массу.

Получившуюся массу осторожно выкладываем в форму для выпекания хлеба, застеленную бумагой для запекания, и отправляем наш будущий творожный пудинг в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов, на тридцать минут.

Готовый румяный творожный пудинг немного остужаем прямо в форме, потом вытаскиваем, освобождаем от бумаги для запекания, затем разрезаем порционно, и теперь его можно подавать к чаю как в холодном, так и в горячем виде.

Приятного чаепития!

Время приготовления: 1 ч.