Слыша слово «мусс», одни сразу же думают о средстве для укладки волос, другие — о французском десерте. Мы поговорим о второй ассоциации, которая возникает у многих. Сегодня вы узнаете, как приготовить шоколадный мусс со сгущенкой в домашних условиях.

Такое лакомство принято использовать двумя способами. Вы можете начинять им бисквитные пирожные и торты, а также подавать его просто в креманках (как полноценный десерт). Необходимо лишь, чтобы в мусс добавлялось качественное какао. Ведь от него будет зависеть насыщенность вкуса и аромата готового лакомства.

Как приготовить шоколадный мусс со сгущенкой

Обычно такой мусс загущают, используя желатин. Но можно пропустить данный этап. Чтобы предотвратить таяние молочного жира и опадание взбитых сливок, следует охладить десерт. Потому при желании подавать мусс в качестве самостоятельного блюда отправьте его перед этим в морозильную камеру. Если же вы захотите использовать такое шоколадное лакомство как начинку для другого десерта, можете его использовать сразу после приготовления. Отправлять в морозильную камеру лакомство не придется. Единственное — затем вам понадобится убрать начиненный муссом десерт в холодильник (хотя бы на полчаса) для стабилизации шоколадного слоя.

Ингредиенты

Сливки300 мл Сгущенное молоко150 г Какао-порошок25 г

Приготовление

В большой миске соедините сгущенное молоко с какао-порошком. Хорошенько всё перемешайте. Затем слегка взбейте полученную массу, используя миксер, до однородности. Влейте в смесь из сгущенного молока холодные сливки жирностью не менее 33 %. Взбейте всё миксером до образования пышной и воздушной массы.Поместите шоколадный мусс в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Наполните им десертные бокалы или креманки. Накройте их пищевой пленкой. Отправьте десерт в морозильную камеру на полчаса. Готово!

Главное — не перевзбить сливки, иначе добиться нужной консистенции будет просто невозможно. Если вы хотите подать шоколадный мусс как полноценное сладкое блюдо, отправьте его на 20–30 минут в морозильную камеру. Затем вы можете украсить лакомство орешками, предварительно их измельчив. Кстати, в качестве декора и отличного дополнения к десерту может выступить еще и шоколадная стружка. Обязательно добавьте этот завершающий штрих.