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Рецепт: Салат с солеными грибами — с кукурузой

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Рецепт: Салат с солеными грибами — с кукурузой

Ингредиенты:
колбаса копченная — 200 гр;
кукуруза консервированная — 1 банка;
яйца куринные варенные — 3-4 шт;
маринованные грибы — 300 гр;
сыр твердый — 300 гр;
майонез — 200 гр
Способ приготовления: Соленые грибочки – это моя слабость. Я обожаю грибочки просто с луком заправленные масло, с солеными грибочками получается наивкуснейшая пицца, а еще я люблю с грибочками разные салатики. Делюсь рецептом одного из них.

Я беру любую копченую колбасу, нарезаю ее тонкими полосками.

Салат буду выкладывать слоями, поэтому буду использовать прозрачный салатник. На дно салатника выкладываю подготовленную колбасу.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Открываю баночку любимой консервированной кукурузы, выкладываю слой на копченую колбасу.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Заранее сварила и остудила куриные яйца, и теперь натираю их на крупной терке. Натертые яйца выкладываю в салатник сверху кукурузы.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Дальше необходимо смазать хорошенько майонезом.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

В продолжении рецепта промываю соленные грибы и нарезаю их произвольно.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Выкладываю слой соленых грибочков.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Домашний сыр (необязательно, можно любой покупной, только твердый) нарезаю соломкой и выкладываю следующим слоем.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Слой сыра смазываю хорошо майонезом.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Сверху украшаю оставшейся кукурузой.

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Рецепт: Салат с солеными грибами - с кукурузой

Вкусненький салатик готов.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.

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