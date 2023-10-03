Рецепт: Салат с солеными грибами — с кукурузой

Ингредиенты:

колбаса копченная — 200 гр;

кукуруза консервированная — 1 банка;

яйца куринные варенные — 3-4 шт;

маринованные грибы — 300 гр;

сыр твердый — 300 гр;

майонез — 200 гр

Способ приготовления: Соленые грибочки – это моя слабость. Я обожаю грибочки просто с луком заправленные масло, с солеными грибочками получается наивкуснейшая пицца, а еще я люблю с грибочками разные салатики. Делюсь рецептом одного из них.

Я беру любую копченую колбасу, нарезаю ее тонкими полосками.

Салат буду выкладывать слоями, поэтому буду использовать прозрачный салатник. На дно салатника выкладываю подготовленную колбасу.

Открываю баночку любимой консервированной кукурузы, выкладываю слой на копченую колбасу.

Заранее сварила и остудила куриные яйца, и теперь натираю их на крупной терке. Натертые яйца выкладываю в салатник сверху кукурузы.

Дальше необходимо смазать хорошенько майонезом.

В продолжении рецепта промываю соленные грибы и нарезаю их произвольно.

Выкладываю слой соленых грибочков.

Домашний сыр (необязательно, можно любой покупной, только твердый) нарезаю соломкой и выкладываю следующим слоем.

Слой сыра смазываю хорошо майонезом.

Сверху украшаю оставшейся кукурузой.

Вкусненький салатик готов.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.