ГлавнаяРецептыВаш салат с тунцом будет невероятным: советы, как его не испортить и не сделать пресным Ваш салат с тунцом будет невероятным: советы, как его не испортить и не сделать пресным На чтение: 1 минута Тунец – вкусный и достаточно доступный источник белка. Кроме того, он может украсить салат даже из самых простых ингредиентов и сделать его изысканным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для этого салата лучше покупать тунец консервированный кусочками. Ведь сразу измельченный тунец часто менее насыщенным на вкус и довольно водянистый. Обязательно попробуйте Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Салат с тунцом – пошаговый рецепт Время: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 томата; – 50 граммов оливок без косточки; – 80 граммов тунца кусочками (примерно 1 банка); – 80 граммов микса салата; – 20 миллилитров оливкового масла; – треть чайной ложки соли. Попробуйте приготовить салат с тунцом / Фото Unsplash Приготовление: Вымойте 2 помидора, порежьте их пополам, затем кубиками примерно 1 на 1 сантиметр. Возьмите 50 граммов оливок и также разрежьте их пополам. Достаньте из банки 80 граммов тунца и измельчите его на небольшие кусочки. В большую миску выложите 80 граммов микса салата, сверху помидоры, оливки и тунец. Заправьте салат 20 миллилитрами оливкового масла и третью чайной ложки соли, перемешайте и подавайте. По желанию можно добавить сок половины лимона. Попробуйте еще приготовить классический винегрет – простой салат с заправкой с винным уксусом понравится всем. Поделитесь с друзьями