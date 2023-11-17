Ваш салат с тунцом будет невероятным: советы, как его не испортить и не сделать пресным

Тунец – вкусный и достаточно доступный источник белка. Кроме того, он может украсить салат даже из самых простых ингредиентов и сделать его изысканным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для этого салата лучше покупать тунец консервированный кусочками. Ведь сразу измельченный тунец часто менее насыщенным на вкус и довольно водянистый.

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Салат с тунцом – пошаговый рецепт

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 томата;

– 50 граммов оливок без косточки;

– 80 граммов тунца кусочками (примерно 1 банка);

– 80 граммов микса салата;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– треть чайной ложки соли.

Попробуйте приготовить салат с тунцом / Фото Unsplash

Приготовление:

Вымойте 2 помидора, порежьте их пополам, затем кубиками примерно 1 на 1 сантиметр. Возьмите 50 граммов оливок и также разрежьте их пополам. Достаньте из банки 80 граммов тунца и измельчите его на небольшие кусочки. В большую миску выложите 80 граммов микса салата, сверху помидоры, оливки и тунец. Заправьте салат 20 миллилитрами оливкового масла и третью чайной ложки соли, перемешайте и подавайте. По желанию можно добавить сок половины лимона.

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