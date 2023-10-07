ГлавнаяРецептыТе же персики из 90-х: рецепт десерта, который покорил не одну свадьбу Те же персики из 90-х: рецепт десерта, который покорил не одну свадьбу На чтение: 2 минуты Эти сладкие пирожные «персики» в 90-х покорили не одну свадьбу. Почему бы не вспомнить молодость и не приготовить дома? У нас есть рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Те же персики, которые мы собирали в детстве по свадебным столам теперь можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт выпечки, которая так полюбилась за годы. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Для начинки пирожных мы подготовили два варианта крема – выбирайте тот, который больше подходит и готовьте с удовольствием. Рецепт пирожных «персики» Время: 2 часа Порции: 15 – 20 штук Ингредиенты: – 2 яйца; – 170 граммов сахара; – 60 граммов мягкого сливочного масла; – 60 граммов сметаны; – 360 граммов муки; – 3 грамма разрыхлителя; – 1 грамм ванилина. Приготовление: Заранее подготовьте все ингредиенты, важно, чтобы они были комнатной температуры. Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут. Добавляем масло и сметану – перемешиваем до однородности практически 10 – 15 секунд. Добавляем в несколько приемов просеянную муку, ванилин и разрыхлитель. Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Выкладываем тесто пластом на пищевую пленку (оно может немного липнуть), прячем в холодильник на 40 минут, чтобы оно стабилизировалось. Далее отщипываем от теста одинаковые кусочки по 35 граммов и формируем шарики, слегка прижимаем их сверху. Выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 13 – 15 минут. Даем заготовкам немного остыть. Далее вынимаем серединки ножом и наполняем кремом. Как приготовить крем (по выбору) Ингредиенты: – 150 граммов вареного сгущенки; – 130 граммов сливочного сыра. Приготовление: Охлажденные ингредиенты взбиваем в течение 1 минуты. Ингредиенты для 2 крема: – 140 граммов вареной сгущенки ком. температуры. – 130 граммов сливочного масла комнатной температуры. Приготовление: Масло взбиваем 3 минуты. Далее добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности. После того, как наполнили каждую заготовку кремом, соединяем половинки между собой. Далее окрашиваем их в растворенном персиковом желе с небольшим количеством красителя или соком свеклы и моркови. Для этого свежие овощи нужно натереть на мелкую терку и вытеснить сок. В самом конце отряхиваем пирожные сахаром. Даем немного подсохнуть. Готово! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочные оладьи на кефире по нашему рецепту. Поделитесь с друзьями