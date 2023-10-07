Те же персики из 90-х: рецепт десерта, который покорил не одну свадьбу

Эти сладкие пирожные «персики» в 90-х покорили не одну свадьбу. Почему бы не вспомнить молодость и не приготовить дома? У нас есть рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Те же персики, которые мы собирали в детстве по свадебным столам теперь можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт выпечки, которая так полюбилась за годы.

Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке

Для начинки пирожных мы подготовили два варианта крема – выбирайте тот, который больше подходит и готовьте с удовольствием.

Рецепт пирожных «персики»

Время: 2 часа

2 часа Порции: 15 – 20 штук

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 170 граммов сахара;

– 60 граммов мягкого сливочного масла;

– 60 граммов сметаны;

– 360 граммов муки;

– 3 грамма разрыхлителя;

– 1 грамм ванилина.

Приготовление:

Заранее подготовьте все ингредиенты, важно, чтобы они были комнатной температуры.

Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут. Добавляем масло и сметану – перемешиваем до однородности практически 10 – 15 секунд.

Добавляем в несколько приемов просеянную муку, ванилин и разрыхлитель.

Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками.

Выкладываем тесто пластом на пищевую пленку (оно может немного липнуть), прячем в холодильник на 40 минут, чтобы оно стабилизировалось. Далее отщипываем от теста одинаковые кусочки по 35 граммов и формируем шарики, слегка прижимаем их сверху.

Выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 13 – 15 минут. Даем заготовкам немного остыть.

Далее вынимаем серединки ножом и наполняем кремом.

Как приготовить крем (по выбору)

Ингредиенты:

– 150 граммов вареного сгущенки;

– 130 граммов сливочного сыра.

Приготовление:

Охлажденные ингредиенты взбиваем в течение 1 минуты.

Ингредиенты для 2 крема:

– 140 граммов вареной сгущенки ком. температуры.

– 130 граммов сливочного масла комнатной температуры.

Приготовление:

Масло взбиваем 3 минуты. Далее добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности.

После того, как наполнили каждую заготовку кремом, соединяем половинки между собой.

Далее окрашиваем их в растворенном персиковом желе с небольшим количеством красителя или соком свеклы и моркови.

Для этого свежие овощи нужно натереть на мелкую терку и вытеснить сок.

В самом конце отряхиваем пирожные сахаром. Даем немного подсохнуть.

Готово!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочные оладьи на кефире по нашему рецепту.