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Те же персики из 90-х: рецепт десерта, который покорил не одну свадьбу

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Те же персики из 90-х: рецепт десерта, который покорил не одну свадьбу

Эти сладкие пирожные «персики» в 90-х покорили не одну свадьбу. Почему бы не вспомнить молодость и не приготовить дома? У нас есть рецепт.

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Те же персики, которые мы собирали в детстве по свадебным столам теперь можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт выпечки, которая так полюбилась за годы.

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Для начинки пирожных мы подготовили два варианта крема – выбирайте тот, который больше подходит и готовьте с удовольствием.

Рецепт пирожных «персики»

  • Время: 2 часа
  • Порции: 15 – 20 штук

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 170 граммов сахара;
– 60 граммов мягкого сливочного масла;
– 60 граммов сметаны;
– 360 граммов муки;
– 3 грамма разрыхлителя;
– 1 грамм ванилина.

Приготовление:

  • Заранее подготовьте все ингредиенты, важно, чтобы они были комнатной температуры.
  • Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут. Добавляем масло и сметану – перемешиваем до однородности практически 10 – 15 секунд.
  • Добавляем в несколько приемов просеянную муку, ванилин и разрыхлитель.
  • Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками.
  • Выкладываем тесто пластом на пищевую пленку (оно может немного липнуть), прячем в холодильник на 40 минут, чтобы оно стабилизировалось. Далее отщипываем от теста одинаковые кусочки по 35 граммов и формируем шарики, слегка прижимаем их сверху.
  • Выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 13 – 15 минут. Даем заготовкам немного остыть.
  • Далее вынимаем серединки ножом и наполняем кремом.

Как приготовить крем (по выбору)

Ингредиенты:
– 150 граммов вареного сгущенки;
– 130 граммов сливочного сыра.

Приготовление:

  • Охлажденные ингредиенты взбиваем в течение 1 минуты.

Ингредиенты для 2 крема:
– 140 граммов вареной сгущенки ком. температуры.
– 130 граммов сливочного масла комнатной температуры.

Приготовление:

  • Масло взбиваем 3 минуты. Далее добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности.
  • После того, как наполнили каждую заготовку кремом, соединяем половинки между собой.
  • Далее окрашиваем их в растворенном персиковом желе с небольшим количеством красителя или соком свеклы и моркови.
  • Для этого свежие овощи нужно натереть на мелкую терку и вытеснить сок.
  • В самом конце отряхиваем пирожные сахаром. Даем немного подсохнуть.

Готово!

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