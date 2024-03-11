Портал про города-курорты | Perekop

В 10 раз вкуснее, чем морковь: готовим свеклу по-корейски

На чтение: 1 минута
В 10 раз вкуснее, чем морковь: готовим свеклу по-корейски

Приготовьте вкусную свеклу по-корейски. Этот ароматный салат дополнит любой ваш ужин.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Выбирайте сладкую и яркую свеклу. В свою очередь, количество перца и чеснока можно регулировать по вкусу, исходя из того, насколько острые блюда вы любите.

Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром»

Рецепт свеклы по-корейски

  • Время: 10 минут
  • Порций:4

Ингредиенты:
– 500 граммов свеклы;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 4 столовые ложки уксуса 9%;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 2 трети чайной ложки молотого кориандра;
– четверть чайной ложки молотого черного перца;
– четверть чайной ложки красного молотого перца.

Приготовление:

  1. Помойте и почистьте сырую свеклу. Натрите на терке для корейской моркови.
  2. Выжмите чеснок и всыпьте соль, перец, сахар и кориандр в центр миски со свеклой.
  3. Полейте уксусом свеклу ближе к бортам миски.
  4. Масло разогрейте на сковороде или в сотейнике и полейте специи.
  5. Перемешайте и попробуйте салат. Если надо, добавьте еще сахар или уксус по вкусу.
  6. Оставьте свеклу по-корейски настояться. Часа через 3 ее уже можно подавать к столу.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение».

Что будем искать? Например,Человек