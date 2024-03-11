В 10 раз вкуснее, чем морковь: готовим свеклу по-корейски

Приготовьте вкусную свеклу по-корейски. Этот ароматный салат дополнит любой ваш ужин.

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Выбирайте сладкую и яркую свеклу. В свою очередь, количество перца и чеснока можно регулировать по вкусу, исходя из того, насколько острые блюда вы любите.

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Рецепт свеклы по-корейски

Время: 10 минут

10 минут Порций:4

Ингредиенты:

– 500 граммов свеклы;

– 4 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 4 столовые ложки уксуса 9%;

– 1 чайная ложка сахара;

– половина чайной ложки соли;

– 2 трети чайной ложки молотого кориандра;

– четверть чайной ложки молотого черного перца;

– четверть чайной ложки красного молотого перца.

Приготовление:

Помойте и почистьте сырую свеклу. Натрите на терке для корейской моркови. Выжмите чеснок и всыпьте соль, перец, сахар и кориандр в центр миски со свеклой. Полейте уксусом свеклу ближе к бортам миски. Масло разогрейте на сковороде или в сотейнике и полейте специи. Перемешайте и попробуйте салат. Если надо, добавьте еще сахар или уксус по вкусу. Оставьте свеклу по-корейски настояться. Часа через 3 ее уже можно подавать к столу.

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