ГлавнаяРецептыВ 10 раз вкуснее, чем морковь: готовим свеклу по-корейски В 10 раз вкуснее, чем морковь: готовим свеклу по-корейски На чтение: 1 минута Приготовьте вкусную свеклу по-корейски. Этот ароматный салат дополнит любой ваш ужин. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Выбирайте сладкую и яркую свеклу. В свою очередь, количество перца и чеснока можно регулировать по вкусу, исходя из того, насколько острые блюда вы любите. Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Рецепт свеклы по-корейски Время: 10 минут Порций:4 Ингредиенты: – 500 граммов свеклы; – 4 зубчика чеснока; – 4 столовые ложки растительного масла; – 4 столовые ложки уксуса 9%; – 1 чайная ложка сахара; – половина чайной ложки соли; – 2 трети чайной ложки молотого кориандра; – четверть чайной ложки молотого черного перца; – четверть чайной ложки красного молотого перца. Приготовление: Помойте и почистьте сырую свеклу. Натрите на терке для корейской моркови. Выжмите чеснок и всыпьте соль, перец, сахар и кориандр в центр миски со свеклой. Полейте уксусом свеклу ближе к бортам миски. Масло разогрейте на сковороде или в сотейнике и полейте специи. Перемешайте и попробуйте салат. Если надо, добавьте еще сахар или уксус по вкусу. Оставьте свеклу по-корейски настояться. Часа через 3 ее уже можно подавать к столу. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями