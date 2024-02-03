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Слоеные палочки с сыром и беконом

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Слоеные палочки с сыром и беконом

Описание приготовления:

Для рецепта будем использовать готовое слоеное тесто. Бекон выбираем сыро-копченный, так наши слоеные палочки получатся более ароматными. Сыр можно взять любой, какой вам большое нравится. Надеюсь, вам понравится закуска, она сможет достойно украсить праздничный стол, а также разнообразит ваши перекусы.
Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Слоеное тесто 250 Грамм
  • Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)
  • Бекон 150 Грамм (сыро-копченый)
  • Куриные яйца 1 Штука
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

352 ккал

Калорийность

21 г

Белки

16 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеные палочки с сыром и беконом»

Слоеные палочки с сыром и беконом

Подготовьте все ингредиенты.

Слоеные палочки с сыром и беконом

Слоеное тесто раскатайте, разрежьте пополам. Куриное яйцо разбейте в миску и взболтайте вилкой. Смажьте тесто яйцом. На одну половину теста выложите тертый сыр.

Слоеные палочки с сыром и беконом

Прикройте сыр второй половиной теста и немного раскатайте скалкой, чтобы слои соединились между собой и сыр не выпадал в процессе формирования заготовок.

Слоеные палочки с сыром и беконом

Теперь разрежьте тесто на порционные полоски.

Слоеные палочки с сыром и беконом

На каждую заготовку теста выложите полоску бекона.

Слоеные палочки с сыром и беконом

Скрутите каждую полоску заготовки, чтобы бекон был внутри. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Слоеные палочки с сыром и беконом

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте все слойки яйцом. После выпекайте при 180 градусах 18-20 минут.

Слоеные палочки с сыром и беконом

Слоеные палочки с сыром и беконом готовы к подаче.

Слоеные палочки с сыром и беконом

Приятного вам аппетита!

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