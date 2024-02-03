Описание приготовления:

Для рецепта будем использовать готовое слоеное тесто. Бекон выбираем сыро-копченный, так наши слоеные палочки получатся более ароматными. Сыр можно взять любой, какой вам большое нравится. Надеюсь, вам понравится закуска, она сможет достойно украсить праздничный стол, а также разнообразит ваши перекусы.

Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Закуски

Состав / Ингредиенты:

Слоеное тесто 250 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)

Бекон 150 Грамм (сыро-копченый)

Куриные яйца 1 Штука

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

352 ккал

Калорийность

21 г

Белки

16 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеные палочки с сыром и беконом»

Подготовьте все ингредиенты.

Слоеное тесто раскатайте, разрежьте пополам. Куриное яйцо разбейте в миску и взболтайте вилкой. Смажьте тесто яйцом. На одну половину теста выложите тертый сыр.

Прикройте сыр второй половиной теста и немного раскатайте скалкой, чтобы слои соединились между собой и сыр не выпадал в процессе формирования заготовок.

Теперь разрежьте тесто на порционные полоски.

На каждую заготовку теста выложите полоску бекона.

Скрутите каждую полоску заготовки, чтобы бекон был внутри. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте все слойки яйцом. После выпекайте при 180 градусах 18-20 минут.

Слоеные палочки с сыром и беконом готовы к подаче.

Приятного вам аппетита!