Описание приготовления:

Этот соус готовится в общей сложности в течение 5 минут. Получается очень приятным на вкус и текстурным за счет ягод и зерен горчицы. При желании в соус можно добавить перец чили.

Основной ингредиент: Ягоды / Голубика Блюдо: Соусы / К мясу

Состав / Ингредиенты:

Голубика 100 Грамм

Мед 1 Ст. ложка

Соус ткемали 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Горчица 1 Ст. ложка (зерновая)

Количество порций 2

Калорийность

159 ккал

Калорийность

1 г

Белки

8 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус из голубики к мясу»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса из голубики к мясу. Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью воде стечь.

Половину ягод разомните и выложите в сковороду. Добавьте мед, соус, горчицу, посолите и поперчите. Выложите оставшиеся ягоды голубики.

Готовьте соус на среднем огне в течение 3 минут, перемешивая. Снимите с огня и подавайте к мясу.

Соус готов! Приятного аппетита!