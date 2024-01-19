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Соус из голубики к мясу

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Соус из голубики к мясу

Описание приготовления:

Этот соус готовится в общей сложности в течение 5 минут. Получается очень приятным на вкус и текстурным за счет ягод и зерен горчицы. При желании в соус можно добавить перец чили.
Основной ингредиент: Ягоды / Голубика Блюдо: Соусы / К мясу

Состав / Ингредиенты:

  • Голубика 100 Грамм
  • Мед 1 Ст. ложка
  • Соус ткемали 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Горчица 1 Ст. ложка (зерновая)

Количество порций 2

Калорийность

159 ккал

Калорийность

1 г

Белки

8 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус из голубики к мясу»

Соус из голубики к мясу

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса из голубики к мясу. Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью воде стечь.

Соус из голубики к мясу

Половину ягод разомните и выложите в сковороду. Добавьте мед, соус, горчицу, посолите и поперчите. Выложите оставшиеся ягоды голубики.

Соус из голубики к мясу

Готовьте соус на среднем огне в течение 3 минут, перемешивая. Снимите с огня и подавайте к мясу.

Соус из голубики к мясу

Соус готов! Приятного аппетита!

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