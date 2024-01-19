Описание приготовления:
Этот соус готовится в общей сложности в течение 5 минут. Получается очень приятным на вкус и текстурным за счет ягод и зерен горчицы. При желании в соус можно добавить перец чили.
Основной ингредиент: Ягоды / Голубика Блюдо: Соусы / К мясу
Состав / Ингредиенты:
- Голубика 100 Грамм
- Мед 1 Ст. ложка
- Соус ткемали 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Горчица 1 Ст. ложка (зерновая)
Количество порций 2
Калорийность
159 ккал
Калорийность
1 г
Белки
8 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус из голубики к мясу»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса из голубики к мясу. Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью воде стечь.
Половину ягод разомните и выложите в сковороду. Добавьте мед, соус, горчицу, посолите и поперчите. Выложите оставшиеся ягоды голубики.
Готовьте соус на среднем огне в течение 3 минут, перемешивая. Снимите с огня и подавайте к мясу.
Соус готов! Приятного аппетита!