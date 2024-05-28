Описание приготовления:

Для приготовления берите свиную грудинку по своему вкусу, количество мясных прослоек не имеет значения. В холодном виде это будет отличная закуска, а если подать сразу после приготовления в дополнении любого гарнира — полноценное второе. Для более острого варианта вместе с чесноком можно натереть мясо острым перцем.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 2 Зубчика

Соевый соус 75 Миллилитров

Соль По вкусу

Сахар 1/3 Чайных ложки

Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)

Специи 1/3 Чайных ложки ("Аджика")

Паприка сладкая молотая 1/2 Чайных ложки

Перец черный По вкусу

Пиво 200 Миллилитров

Грудинка свиная 300 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

116 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиная грудинка в пиве на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свиной грудинки в пиве на сковороде.

Свиную грудинку сполосните и обсушите салфеткой, разрежьте на куски. В сковороде на сильном огне разогрейте растительное масло и обжарьте грудинку со всех сторон до золотистой корочки.

В миске смешайте пиво, паприку, специи, соевый соус и сахар.

Залейте грудинку пивным маринадом и немного посолите грудинку сверху.

Доведите все до кипения, убавьте огонь до минимального и закройте крышкой. Готовьте грудинку в течение одного часа, перевернув 2-3 раза.

Чеснок измельчите. Готовую свиную грудинку переложите на тарелку и натрите чесноком со всех сторон.

Горячую грудинку выложите в пакет, завяжите и дайте полностью остыть. После остывания уберите в холодильник на 1-2 часа. Затем подавайте к столу.

Приятного аппетита!