Описание приготовления:
Для приготовления берите свиную грудинку по своему вкусу, количество мясных прослоек не имеет значения. В холодном виде это будет отличная закуска, а если подать сразу после приготовления в дополнении любого гарнира — полноценное второе. Для более острого варианта вместе с чесноком можно натереть мясо острым перцем.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 2 Зубчика
- Соевый соус 75 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Сахар 1/3 Чайных ложки
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)
- Специи 1/3 Чайных ложки ("Аджика")
- Паприка сладкая молотая 1/2 Чайных ложки
- Перец черный По вкусу
- Пиво 200 Миллилитров
- Грудинка свиная 300 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
116 ккал
Калорийность
11 г
Белки
5 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свиная грудинка в пиве на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свиной грудинки в пиве на сковороде.
Свиную грудинку сполосните и обсушите салфеткой, разрежьте на куски. В сковороде на сильном огне разогрейте растительное масло и обжарьте грудинку со всех сторон до золотистой корочки.
В миске смешайте пиво, паприку, специи, соевый соус и сахар.
Залейте грудинку пивным маринадом и немного посолите грудинку сверху.
Доведите все до кипения, убавьте огонь до минимального и закройте крышкой. Готовьте грудинку в течение одного часа, перевернув 2-3 раза.
Чеснок измельчите. Готовую свиную грудинку переложите на тарелку и натрите чесноком со всех сторон.
Горячую грудинку выложите в пакет, завяжите и дайте полностью остыть. После остывания уберите в холодильник на 1-2 часа. Затем подавайте к столу.
Приятного аппетита!