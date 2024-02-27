ГлавнаяРецептыИспользуем запасы: как приготовить быстрый пирог с яблоками Используем запасы: как приготовить быстрый пирог с яблоками На чтение: 1 минута Этот простой пирог с овсяными хлопьями, сливочным маслом и нежной яблочной начинкой станет настоящим праздником. Немного усилий – и десерт для душевного чаепития будет готов! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Яблочный пирог – всегда особый повод собрать за столом всю семью. Нежная начинка с хрустящей овсяной корочкой на вкус просто невероятно. Интересно Скорее всего вы не знаете правильный ответ: почему яйца нельзя варить слишком долго Пирог с яблоками Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 стакан овсяной каши быстрого приготовления; – 1 яблоко; – 3 столовые ложки греческого йогурта; – 2 яйца; – 3 столовые ложки меда; – 1 столовая ложка сливочного масла; – 1 столовая ложка арахисовой пасты (по желанию); – пол чайной ложки корицы; – пол чайной ложки разрыхлителя; – горсть грецких орехов. Приготовление: Нагрейте духовку до 170 градусов. Предварительно достаньте йогурт и яйца из холодильника. Почистите яблоко и нарежьте его кубиками. Поместите в блендер овсянку, йогурт, яйца, мед, мягкое сливочное масло и арахисовую пасту. Тщательно взбейте все ингредиенты. Добавьте в массу яблоки. Выложите душистую массу на небольшой противень, застеленный бумагой для выпечки, выровняйте поверхность и посыпьте грецкими орехами. Поставьте в духовку и запекайте примерно 20 – 25 минут. После остывания разрежьте на порционные кусочки. Как приготовить идеальные блины: пошаговый рецепт. Поделитесь с друзьями