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Используем запасы: как приготовить быстрый пирог с яблоками

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Используем запасы: как приготовить быстрый пирог с яблоками

Этот простой пирог с овсяными хлопьями, сливочным маслом и нежной яблочной начинкой станет настоящим праздником. Немного усилий – и десерт для душевного чаепития будет готов!

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Яблочный пирог – всегда особый повод собрать за столом всю семью. Нежная начинка с хрустящей овсяной корочкой на вкус просто невероятно.

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Пирог с яблоками

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан овсяной каши быстрого приготовления;
– 1 яблоко;
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка арахисовой пасты (по желанию);
– пол чайной ложки корицы;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– горсть грецких орехов.

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 170 градусов.
  2. Предварительно достаньте йогурт и яйца из холодильника. Почистите яблоко и нарежьте его кубиками.
  3. Поместите в блендер овсянку, йогурт, яйца, мед, мягкое сливочное масло и арахисовую пасту.
  4. Тщательно взбейте все ингредиенты.
  5. Добавьте в массу яблоки.
  6. Выложите душистую массу на небольшой противень, застеленный бумагой для выпечки, выровняйте поверхность и посыпьте грецкими орехами.
  7. Поставьте в духовку и запекайте примерно 20 – 25 минут.
  8. После остывания разрежьте на порционные кусочки.

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