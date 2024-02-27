Используем запасы: как приготовить быстрый пирог с яблоками

Этот простой пирог с овсяными хлопьями, сливочным маслом и нежной яблочной начинкой станет настоящим праздником. Немного усилий – и десерт для душевного чаепития будет готов!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблочный пирог – всегда особый повод собрать за столом всю семью. Нежная начинка с хрустящей овсяной корочкой на вкус просто невероятно.

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Пирог с яблоками

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан овсяной каши быстрого приготовления;

– 1 яблоко;

– 3 столовые ложки греческого йогурта;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки меда;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 столовая ложка арахисовой пасты (по желанию);

– пол чайной ложки корицы;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– горсть грецких орехов.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 170 градусов. Предварительно достаньте йогурт и яйца из холодильника. Почистите яблоко и нарежьте его кубиками. Поместите в блендер овсянку, йогурт, яйца, мед, мягкое сливочное масло и арахисовую пасту. Тщательно взбейте все ингредиенты. Добавьте в массу яблоки. Выложите душистую массу на небольшой противень, застеленный бумагой для выпечки, выровняйте поверхность и посыпьте грецкими орехами. Поставьте в духовку и запекайте примерно 20 – 25 минут. После остывания разрежьте на порционные кусочки.

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